Santa Eulària des Riu celebra el XIII Foro Turismo Ibiza para trazar el futuro del modelo turístico de la isla

Ibiza se adentra en una nueva fase turística: ya no es suficiente con atraer visitantes. La isla aspira a aumentar su rentabilidad, proteger el entorno y distribuir de forma más equitativa los beneficios entre empresas, residentes y municipios.

Con este propósito, Santa Eulària des Riu será la sede del XIII Foro Turismo Ibiza el próximo 12 de noviembre de 2026. Este evento, que tendrá lugar en el Centro Cultural de Jesús bajo el lema Decisiones de futuro, se enfocará en el uso de datos, la inteligencia artificial y nuevas maneras de moldear la experiencia del viajero.

El evento reunirá a profesionales del turismo, figuras institucionales y empresas tecnológicas. La organización corre a cargo de Santa Eulària Empresarial y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, con el apoyo del Consell Insular d’Eivissa e Ibiza Travel.

Una agenda centrada en la gestión del destino

La jornada dará inicio a las 9:15 horas con una bienvenida institucional. A las 9:30, Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, intervendrá a través de un vídeo presentando su ponencia titulada El turismo que viene. En su análisis, tratará temas como la innovación, el talento, los datos y los cambios en el comportamiento de los viajeros.

La primera mesa redonda, titulada ¿Quién decide el futuro de un destino?, será moderada por Raúl García López, consultor estratégico de destinos. En ella participarán Elizabeth Keegan, directora general de Lloret Turisme; Marcos Pampliega, responsable de ciudades y territorios de Minsait; Ana Lafuente, subdirectora general adjunta de conocimiento y estudios turísticos de Turespaña y Christophe Ramaciotti, director comercial de Amadeus for Destinations & More. Juntos debatirán sobre la gestión turística fundamentada en datos.

El panel tendrá como objetivo examinar cómo convertir la información en decisiones efectivas: desde anticipar la demanda, hasta planificar los servicios y aumentar la competitividad. La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para identificar tendencias, personalizar ofertas y optimizar recursos, aunque su eficacia estará condicionada por la calidad de los datos y la colaboración entre administraciones y empresas.

Entre las dos mesas, el empresario e inversor José Elías ofrecerá una ponencia sobre la toma de decisiones en un entorno cargado de incertidumbre, transformación tecnológica y presión sobre los modelos de negocio tradicionales.

De atraer turistas a generar valor

La segunda mesa, titulada De atraer turistas a crear valor, será moderada por Manuel Molina, director de Hosteltur. Participarán Inmaculada Benito, directora del departamento de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE; Fernando Garasa López, CEO y fundador de Sergestur; Sinead McKevitt, responsable de contratación de Jet2 y Jet2holidays, y Ricardo Fernández, CEO de Destinia.

El debate se centrará en una cuestión clave para Ibiza: ¿cómo se mide el éxito turístico? Aunque el volumen de llegadas es un indicador habitual, proporciona una visión incompleta. También es relevante el gasto, la duración de la estancia, la rentabilidad de las empresas, el empleo generado, la distribución de la actividad y su impacto en la comunidad local.

Además, la isla está desarrollando nuevas herramientas digitales. El Consell d’Eivissa está impulsando un Sistema de Gestión de Destino Turístico que incluye un portal inteligente, sistemas de análisis y un asistente virtual capaz de atender consultas en 95 idiomas. Este proyecto tiene como finalidad mejorar la promoción, facilitar la colaboración empresarial y proporcionar información más alineada con los intereses de cada visitante.

A su vez, las instituciones y los operadores turísticos están explorando estrategias para prolongar las estancias, fortalecer el turismo familiar y diversificar la oferta más allá de los meses de mayor afluencia. La regulación de la entrada de vehículos y la mejora del transporte público son algunas de las medidas que buscan disminuir la presión sobre una isla con recursos limitados.

Aspecto Enfoque del foro Tecnología Inteligencia artificial, datos e inteligencia turística Competitividad Rentabilidad, precios, producto y comercialización Territorio Retorno económico, impacto social y sostenibilidad Demanda Nuevos hábitos, experiencias y duración de la estancia

Premios y asistencia

La jornada concluirá con la entrega de los VI Premios Foro Turismo Ibiza. Estos galardones reconocerán al mejor proyecto turístico del año, a una trayectoria destacada en favor del turismo y al mejor profesional del sector.

La asistencia será gratuita previa inscripción, y el evento también se transmitirá en streaming. Tras doce ediciones, el foro se ha establecido como un punto de encuentro vital para analizar los cambios que impactan en Eivissa y plantear respuestas concretas desde la perspectiva administrativa, empresarial y del conocimiento profundo.

El próximo debate turístico en la isla no solo abordará cuántos viajeros llegan, sino el tipo de futuro que se construye cuando se marchan.