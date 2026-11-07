Karl Bushby completa a pie una vuelta al mundo de 28 años

Durante 28 años, Karl Bushby convirtió su regreso a casa en una travesía global. Este exparacaidista británico llegó finalmente a Hull, en el norte de Inglaterra, cerrando un círculo de más de 50.000 kilómetros a pie desde la ciudad chilena de Punta Arenas. Un reporte de NTN24 describe una aventura plagada de aventuras en su travesía a través de fronteras, hielo y selvas, siempre siguiendo una regla irrenunciable: caminar sin recurrir a vehículos.

Bushby llegó a la plaza de la Reina Victoria poco después de las once de la mañana. Allí le aguardaban la alcaldesa María Coward, familiares y amigos. Tras la recepción oficial, se dirigió a Sutton Park, el barrio de su infancia, para poner el broche a una aventura que comenzó en 1998.

Una promesa convertida en expedición

La conocida como Expedición Goliat se inició en noviembre de 1998. Bushby partió de Punta Arenas con la firme intención de volver a la casa de su madre, situada cerca de Hull, sin utilizar aviones, trenes, barcos ni automóviles. Su recorrido abarcó 29 países y cuatro continentes, siempre bajo una premisa: cualquier interrupción debía resolverse para reiniciar la travesía desde el mismo punto donde la había dejado.

Su camino lo llevó hacia el norte, pasando por Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. Uno de los tramos más complicados fue la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, un área sin carreteras que separa América Central de Sudamérica. Luego, siguió su andanza por México, Estados Unidos y Canadá, llegando finalmente a Alaska.

Desde esa localidad, se enfrentó a un reto inusual: cruzar el estrecho de Bering sobre el hielo marino que conecta Alaska y Rusia. Las autoridades rusas detuvieron su avance temporalmente, lo que forzó a Bushby a reorganizar su ruta y evidenciar las dificultades de mantener un camino terrestre continuo en un mundo fragmentado por fronteras y requisitos administrativos.

Hielo, burocracia y 300 kilómetros de agua

La burocracia migratoria interrumpió su travesía en múltiples ocasiones. Bushby se vio obligado a trasladarse en avión para obtener permisos o solucionar cuestiones administrativas, aunque esos trayectos no formaron parte de su viaje a pie. Su compromiso era regresar al mismo lugar y seguir caminando.

En 2024, llegó a Kazajistán, donde se enfrentó al mar Caspio. Junto a dos nadadores azerbaiyanos, nadó cerca de 300 kilómetros a lo largo de 31 días. El Caspio, reconocido como el lago salado más extenso del mundo, introdujo un nuevo elemento acuático a una aventura que originalmente se pensó como un recorrido total por tierra.

El último gran obstáculo se presentó en el canal de la Mancha. La imposibilidad de utilizar el Eurotúnel eliminó cualquier tipo de conexión convencional entre Francia y el Reino Unido. Así, Bushby decidió nadar en tres etapas, acumulando unas 20 horas en el agua. El 5 de octubre alcanzó la playa de Shakespeare, cerca de Dover, pisando suelo británico por primera vez en casi tres décadas.

Dato Cifra Duración de la expedición 28 años Distancia aproximada Más de 50.000 kilómetros Países atravesados 29 Continentes recorridos 4 Inicio Punta Arenas, Chile, 1998 Llegada Hull, Inglaterra Cruce final Canal de la Mancha, a nado

El regreso a una vida normal

Al llegar a Hull, su recorrido no solo culminó una experiencia extrema, sino que también obligó a Bushby a enfrentarse a una rutina diaria que había estado en pausa durante casi tres décadas. Según sus propias palabras, debe reintegrarse en el “mundo adulto” después de volver prácticamente sin pertenencias y con una vivencia que no se parece a ningún viaje convencional.

Su viaje muestra que dar la vuelta al mundo no siempre se evalúa por el número de aeropuertos visitados. En esta ocasión, cada frontera implicó negociaciones, cada paisaje demandó resistencia y cada contratiempo alteró el calendario. La travesía finalizó en el mismo entorno donde se gestó su promesa: el norte de Inglaterra, un lugar donde cada paso de los últimos kilómetros tuvo el mismo valor simbólico que cualquier cumbre o desierto superado.

Bushby no regresó con medallas ni marcas deportivas. Volvió caminando al barrio donde creció, habiendo transformado una promesa familiar en una de las travesías a pie más largas y singulares de las últimas décadas.