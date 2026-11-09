Zona Desmilitarizada de Corea (DMZ): un viaje a la frontera más vigilada del mundo

Hay fronteras que van más allá de la simple separación entre países; hay otras que rompen lazos familiares, evocan recuerdos y marcan proyectos políticos. La Zona Desmilitarizada de Corea, conocida como DMZ, encaja en ambas categorías. Realizar una excursión desde Seúl ofrece la posibilidad de acercarse a uno de los entornos más delicados de Asia y comprender por qué la Guerra de Corea sigue impregnando la vida cotidiana en la península.

Este recorrido destaca por paisajes montañosos, puestos de vigilancia, monumentos conmemorativos y miradores que apuntan hacia Corea del Norte. No se trata de una visita habitual: las rutas son decididas por las autoridades militares, los horarios pueden modificarse y, lamentablemente, la antigua posibilidad de acceder a la Zona de Seguridad Conjunta de Panmunjom ya no está disponible para el turismo extranjero. A pesar de ello, el itinerario estándar mantiene suficiente atractivo como para ocupar una mañana o incluso una jornada entera.

Una frontera nacida de un armisticio

La DMZ fue establecida en 1953, resultado del Armisticio de Corea, que puso fin a los combates de un conflicto que comenzó en 1950. Este acuerdo no sentó las bases de un tratado de paz definitivo, lo que significa que las dos Coreas siguen, de hecho, en estado de conflicto. Esta franja se extiende unos 250 kilómetros de longitud y aproximadamente cuatro de ancho, con la línea de demarcación militar situada en el centro.

El nombre de la zona puede llevar a confusión. A pesar de que la parte central funciona como una franja de separación, su acceso está repleto de controles, alambradas, campos minados y posiciones militares. La naturaleza ha comenzado a recuperar terreno a lo largo de años de acceso restringido, pero la calma del paisaje convive con una vigilancia constante.

Partiendo de Seúl, el autobús suele dirigirse hacia Paju, al noroeste de la capital. Este trayecto lleva a los visitantes a atravesar zonas urbanas que pronto ceden paso a colinas, bosques y campos cercanos al río Imjin. Este recorrido prepara al viajero, ya que la frontera no se presenta como una línea abstracta en un mapa, sino como un espacio que afecta carreteras, pueblos y la vida cotidiana de las personas.

Imjingak y el recuerdo de las familias separadas

La primera parada habitual es Imjingak, un complejo que rinde homenaje a quienes fueron separados de sus seres queridos tras la división de la península. Este lugar acoge monumentos, exposiciones y miradores que evocan la guerra y la esperan de una futura reunificación.

Uno de sus elementos más emblemáticos es el Puente de la Libertad, utilizado por prisioneros de guerra al regresar al finalizar el conflicto. Cerca de este, las cintas anudadas a las vallas contienen mensajes de visitantes y familiares. En su mayoría, estas cintas expresan deseos de paz, además de nombres de personas desaparecidas y recuerdos de aquellos a quienes nunca volvieron a ver.

Imjingak también actúa como la entrada a la zona turística controlada. En sus instalaciones, las condiciones de acceso pueden variar a diario, dependiendo de la situación de seguridad y de las instrucciones militares. Por tanto, es recomendable verificar el programa antes de salir de Seúl; no se debe asumir que todos los recorridos van a incluir las mismas paradas.

El Tercer Túnel y el paisaje bajo tierra

El Tercer Túnel de Infiltración fue descubierto en 1978. Las autoridades surcoreanas atribuyen su excavación a Corea del Norte, que habría creado esta galería para facilitar una incursión militar. Este túnel, que se extiende unos 1,6 kilómetros, se encuentra a unos 73 metros bajo tierra.

El tramo accesible a los visitantes requiere descender por una pronunciada pendiente y recorrer un pasadizo angosto y húmedo. La experiencia implica llevar calzado cerrado y tener cierta movilidad. Al final del trayecto, una barrera impide avanzar hacia la frontera, por lo que la opción turística solo abarca una sección del túnel.

No hace falta dramatizar la visita: el techo bajo, la oscuridad y las marcas de perforación son suficientes para captar la finalidad original de esta construcción. Además, el centro de visitantes proporciona información sobre otros túneles descubiertos y sobre la historia del conflicto.

El Observatorio Dora: mirar al otro lado

Desde el Observatorio Dora, se obtiene una de las vistas más icónicas de esta excursión. Desde la plataforma, se pueden vislumbrar montañas, campos y algunas edificaciones de Corea del Norte. En días claros, también es posible distinguir áreas cercanas a la aldea de Kijong-dong y el territorio surcoreano de Daeseong-dong.

La escena, que aparenta ser rural y silenciosa, cambia de matiz cuando se considera el contexto. Los visitantes observan este paisaje desde una línea controlada, con zonas específicas para tomar fotografías y estrictas normas en cuanto al uso de cámaras. Prohibido apuntar a instalaciones militares ni ignorar las indicaciones del personal.

El mirador revela mejor que cualquier discurso la paradoja de la DMZ: una frontera altamente militarizada que atraviesa un territorio donde la vegetación ha crecido sin la intervención habitual de las ciudades. El resultado es un paisaje apacible, aunque nunca neutral.

Qué se puede visitar ahora

La situación en la frontera puede cambiar rápidamente. Para organizar el viaje, es vital diferenciar entre el circuito turístico de la DMZ y la Zona de Seguridad Conjunta, conocida como JSA.

Espacio Situación para visitantes Imjingak Abierto dentro de los recorridos turísticos y accesible desde Paju Tercer Túnel Incluido en rutas autorizadas, con restricciones físicas y operativas Observatorio Dora Visitable desde el circuito controlado, sujeto a horarios y seguridad Panmunjom y la JSA Sin visitas turísticas públicas regulares para extranjeros en la actualidad

La JSA es el espacio donde se encuentran las famosas casetas azules, que sirvieron para las negociaciones entre las dos Coreas. Actualmente, su acceso civil está suspendido para los viajeros extranjeros, por lo que cualquier anuncio comercial que sugiera que forma parte de la visita debería ser verificado con anticipación. Las excursiones estándar tienden a enfocarse en Imjingak, el túnel y el observatorio.

Consejos prácticos para la excursión

La entrada a la zona controlada no se asemeja a una visita convencional. Los viajeros deben reservar una excursión autorizada desde Seúl o utilizar el servicio turístico oficial de Paju, siempre sujetos a la disponibilidad y a las instrucciones de seguridad.

Lleva el pasaporte original. Las fotografías, copias y documentos digitales pueden no ser aceptados en los controles. Reserva con anticipación, sobre todo en temporadas altas y fines de semana. Verifica el itinerario exacto: algunos operadores mencionan museos o recreaciones asociadas a la JSA que no equivalen al acceso real a Panmunjom. Usa calzado cómodo y cerrado si planeas bajar al Tercer Túnel. Viste de forma discreta: evita ropa militar, prendas rotas, mensajes políticos y calzado abierto. Respeta las zonas establecidas para las fotografías y no señales ni hagas gestos hacia los puestos norcoreanos. Mantente flexible ante posibles cambios o cancelaciones de última hora por temas de seguridad, meteorología o actividad militar.

Los recorridos suelen interrumpirse los lunes y durante ciertos festivos, aunque los horarios son variables según el centro y el tipo de entrada. El Ministerio de Asuntos Exteriores español recomienda tomar precauciones adicionales, evitar la DMZ y tener en cuenta que existen controles en la zona aledaña.

Una visita para entender el presente

La DMZ se convierte en un punto crucial en el viaje a Corea del Sur, ya que en pocas horas abarca historia militar, memoria familiar y aspectos geopolíticos. No presenta un catálogo de monumentos tradicionales ni una experiencia diseñada para el entretenimiento. Su atractivo radica en el contraste entre la normalidad de Seúl y la dura realidad de una frontera que continúa dividiendo a dos sociedades con una historia, un idioma y unas raíces en común.

Al regresar a la capital, la imagen que perdura no suele ser la de una alambrada, sino la de un paisaje partido por una línea apenas perceptible. Esa dualidad es lo que define la esencia de la DMZ: induce a contemplar un territorio que parece quieto y a recordar que, allí, la paz sigue siendo una meta por alcanzar.