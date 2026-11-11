Aragón conquista al sector turístico en Madrid con una oferta que invita a viajar los 365 días del año

Aragón quiere hacerse un hueco aún mayor en los escaparates de las agencias de viajes y mostrar que tiene argumentos para atraer turistas en cualquier época del año. Con este objetivo, el Gobierno de Aragón y el turoperador Europlayas han reunido en Madrid a más de 250 profesionales del sector turístico en una jornada de promoción enmarcada en la campaña ‘Aragón, el lugar para vivirlo todo’.

El encuentro ha servido para dar a conocer las posibilidades turísticas de Zaragoza, Huesca y Teruel, poniendo el foco en la variedad de experiencias que ofrece la comunidad. Naturaleza, patrimonio, gastronomía, turismo rural, nieve y bienestar han protagonizado una cita concebida para transformar los atractivos del territorio en propuestas que las agencias puedan incorporar a sus catálogos y recomendar a sus clientes.

La primera parte de la jornada ha estado dedicada a los contactos comerciales. Un total de 25 representantes de empresas, destinos, asociaciones, alojamientos, parques temáticos y agencias receptivas de Aragón han participado en un workshop para presentar directamente sus productos a los agentes de viajes madrileños.

La dinámica del encuentro también ha incorporado un elemento participativo: los asistentes han recibido un pasaporte que podían completar con sellos al visitar los diferentes espacios expositivos. Una iniciativa que ha permitido dinamizar las reuniones y que, además, daba acceso al sorteo posterior de distintos premios.

La programación continuó en la terraza ABC Sky, donde las intervenciones institucionales y las presentaciones de las novedades turísticas han compartido protagonismo con el espectáculo de Teatro Indigesto. La compañía ha aportado humor y participación a una jornada que ha terminado con una degustación de productos y vinos aragoneses y el sorteo de estancias y experiencias para descubrir la comunidad.

En representación del Ejecutivo autonómico asistió María Nogueras Edo, directora general de Turismo y Hostelería (con quien conversamos tras la presentación), acompañada por el equipo de Turismo de Aragón y profesionales del sector. Por parte de Europlayas han participado su director general, Juan Barjau, y miembros de su delegación madrileña.

NATURALEZA, CULTURA Y GASTRONOMÍA PARA LOS DOCE MESES

Durante el encuentro, María Nogueras ha defendido el potencial de Aragón como destino capaz de ofrecer mucho más que una escapada puntual. La responsable autonómica ha puesto en valor una comunidad en la que conviven historia, paisajes singulares, gastronomía, tradiciones y patrimonio espiritual y religioso.

Nogueras también ha destacado la necesidad de estrechar la colaboración con los intermediarios turísticos para conseguir que toda esa riqueza llegue al consumidor final. El propósito es ampliar las oportunidades de negocio y consolidar una oferta que permita mantener el interés de los viajeros durante las cuatro estaciones.

En este sentido, la comunidad apuesta por combinar productos turísticos muy diferentes, desde las actividades al aire libre y las visitas culturales hasta los deportes de invierno, las propuestas gastronómicas y las experiencias termales.

Por su parte, Juan Barjau ha agradecido la implicación de los agentes de viajes y ha incidido en el valor de convertir la promoción institucional en productos concretos y comercializables.

El director general de Europlayas ha señalado que el trabajo conjunto con Turismo de Aragón permite acercar al viajero escapadas experienciales y propuestas relacionadas con la nieve, al tiempo que abre la puerta a nuevas líneas de negocio, como el turismo termal, que podrían ampliar las posibilidades del destino.

MADRID, UNA PIEZA CLAVE PARA EL TURISMO ARAGONÉS

La elección de Madrid como escenario de esta acción promocional responde al peso que tiene la comunidad madrileña en la llegada de visitantes a Aragón. Se trata de uno de los mercados nacionales más relevantes para el sector turístico aragonés y, por tanto, de un territorio estratégico para captar nuevos viajeros.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025 respaldan esta importancia. Los turistas procedentes de Madrid generaron 1.224.546 pernoctaciones en alojamientos turísticos de Aragón, lo que representa el 17,28 % del total registrado por los visitantes nacionales, incluidos los propios residentes aragoneses.

Estos datos sitúan al mercado madrileño como uno de los grandes objetivos de las acciones de promoción y comercialización que desarrolla la comunidad autónoma.

EUROPLAYAS, MÁS DE MEDIO SIGLO EN EL SECTOR

Europlayas es un turoperador independiente con más de 50 años de trayectoria y un modelo de negocio dirigido exclusivamente a profesionales, bajo el sistema B2B. Su actividad abarca diferentes productos y servicios turísticos, con una estructura que integra distribución, tecnología, comercialización y una red de ventas propia.

La compañía también desarrolla iniciativas conjuntas con destinos, administraciones públicas y colaboradores del sector para impulsar la promoción y facilitar que las experiencias turísticas lleguen al mercado a través de las agencias de viajes.

La alianza con Aragón se enmarca en esta estrategia: acercar la diversidad de la comunidad a los profesionales que mantienen el contacto directo con el viajero y reforzar su presencia como destino para disfrutar durante todo el año.