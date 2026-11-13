Intur Viajeros: mil destinos de interior para descubrir sin salir de Valladolid

Este fin de semana, Valladolid se transforma en una gran ventana para el turismo de interior. Intur Viajeros celebra su 29.ª edición, ofreciendo más de mil destinos de España y Portugal. Es una oportunidad inmejorable para planear viajes que combinan actividades rurales, cultura y buena mesa, sin necesidad de recorrer grandes distancias.

La feria estará abierta al público desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre. Contará con 11.000 metros cuadrados de exposición, 127 expositores y un programa vibrante que incluye presentaciones, degustaciones, folclore y actividades interactivas.

Un mapa de propuestas para el próximo viaje

La oferta reúne las propuestas de once comunidades y ciudades autónomas, 21 patronatos de turismo, así como más de 200 ayuntamientos, mancomunidades y destinos colectivos. También estarán presentes hoteles, empresas de transporte, firmas tecnológicas, asociaciones del sector y medios especializados.

Los asistentes podrán disfrutar de escapadas en contacto con la naturaleza, rutas culturales, experiencias de enoturismo, alojamientos en entornos rurales y una variada representación de la gastronomía local. De esta forma, la feria mantiene su esencia al reunir en un mismo lugar grandes territorios y pequeños pueblos que buscan dar a conocer sus atractivos.

Portugal hará una notable aparición en el pabellón 1. Las regiones del Centro, Porto e Norte, Lisboa y Alentejo exhibirán sus paisajes, tradiciones, ciudades y productos. Esta representación abarcará aproximadamente el 80 % del territorio portugués, junto a municipios, comunidades intermunicipales y empresas del sector turístico.

Para sacar el máximo partido a Intur, es aconsejable llegar con ideas claras sobre el tipo de viaje que se desea realizar:

Naturaleza: espacios protegidos, senderismo y turismo activo.

Cultura: patrimonio histórico, museos y tradiciones populares.

Gastronomía: catas, degustaciones y productos locales.

Turismo rural: alojamientos, pueblos y experiencias de descanso.

Cine y televisión: localidades vinculadas a rodajes y turismo audiovisual.

Sabores, tradiciones y actividades para todos

La programación ofrece la posibilidad de explorar los destinos más allá de los típicos folletos. Se llevarán a cabo catas, degustaciones, exhibiciones folclóricas y juegos tradicionales, organizados, entre otros, por la asociación cultural La Tanguilla. Los talleres ofrecerán una experiencia lúdica con entretenimientos de antiguas épocas, como la oca, las damas, el backgammon, la rana o las peonzas.

La cultura popular también tendrá un protagonismo especial. Lugo se presentará el sábado con una comitiva de 190 participantes, que traerán desfiles, manifestaciones de patrimonio inmaterial y la demostración de la tradicional queimada. Estas actividades permiten un acercamiento profundo a la identidad de cada región, ofreciendo una experiencia auténtica más allá de las exposiciones convencionales.

La gastronomía se erigirá como uno de los ejes centrales del evento. Las muestras servirán para descubrir productos locales y, a la vez, identificar destinos donde deleitarse con la cocina típica es parte fundamental del viaje. En el turismo de interior, la mesa suele marcar el ritmo de la escapada: mercados, bodegas, queserías, restaurantes y fiestas populares son solo algunas de las paradas en el camino.

Pueblos de película y futuro del turismo rural

La Asociación Pueblos de Película, compuesta por 27 municipios, celebrará un espacio dedicado al impacto de los rodajes en las áreas rurales. El programa discutirá la relación del cine con el patrimonio, la gastronomía y el desarrollo local, presentando varios ejemplos de turismo cinematográfico.

Entre las experiencias que se presentarán destacan Camaleño, y los museos Puerto Espacial y Colin Arthur, así como Rodriwood en Ciudad Rodrigo y Hoyo de Manzanares. Además, el viernes se entregarán los primeros Premios Pueblos de Película, reconociendo el potencial turístico de aquellos lugares relacionados con producciones audiovisuales.

El turismo rural también tendrá un espacio destacado. La Asociación Española de Turismo Rural dará a conocer el ganador del II Premio Destino Rural de España 2027, que competirá Cáceres, Segovia y Castellón. El lugar seleccionado sucederá a Letur, en Albacete, que fue galardonado este año.

El sábado, la Red Española de Turismo Rural organizará una mesa de debate sobre la identidad y el futuro del sector. En ella participarán representantes de asociaciones de Asturias, Castilla y León, Aragón y La Rioja, enfocándose en la sostenibilidad, la conservación del patrimonio y la rentabilidad de los negocios rurales.

Datos prácticos

Información Detalle Lugar Feria de Valladolid Fechas de Intur Viajeros Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre Horario De 10:30 a 20:30 horas Entrada general 5 euros Menores de 12 años Acceso gratuito Superficie 11.000 metros cuadrados Destinos representados Más de 1.000

El jueves 12 de noviembre se llevará a cabo una jornada profesional llamada Intur Negocios, que reunirá a operadores, agencias y empresas del sector. Posteriormente, Intur Viajeros enfocará su atención en el público general, ofreciendo actividades pensadas especialmente para las familias.

Durante tres intensos días, los pabellones de la Feria de Valladolid se convertirán en un recorrido por paisajes, sabores y tradiciones de dos naciones. Es una agenda perfecta para transformar la inspiración en una escapa palpable y descubrir que el próximo viaje puede comenzar a tan solo unos pasos de casa.