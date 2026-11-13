Seúl: palacios, mercados y noches de neón en la capital de Corea del Sur

Seúl se explora mejor a pie, entre los tejados de un palacio, los puestos de comida callejera y las cafeterías que abren hasta tarde.

La capital de Corea del Sur es un destino que vale la pena por su capacidad de cambiar de ambiente en cuestión de minutos. En el centro, la historia se manifiesta en fortalezas, santuarios y casas tradicionales; mientras que cruzando el río Han, la modernidad se hace evidente con rascacielos, grandes almacenes y una vibrante cultura pop. Todo esto se complementa con un eficiente transporte público, una variada oferta culinaria y barrios llenos de personalidad.

Primer contacto: palacios, hanok y memoria urbana

La mejor introducción a la historia de la ciudad comienza en Jongno, un distrito central por excelencia. Aquí se encuentra Gyeongbokgung, el más grande de los cinco palacios de la dinastía Joseon. Su amplio patio ceremonial, las impresionantes puertas y los coloridos tejados permiten vislumbrar la grandeza de la antigua corte. El cambio de guardia es un espectáculo que atrae a muchos turistas, pero también es esencial dedicar tiempo a explorar sus pabellones y jardines.

Cerca, Bukchon Hanok Village ofrece un encanto especial con sus callejuelas que albergan casas tradicionales coreanas, conocidas como hanok. Este barrio continúa siendo habitado, no es un mero decorado, así que se recomienda caminar en silencio y respetar las áreas residenciales. Alquilar un hanbok, el traje tradicional coreano, proporciona acceso gratuito a varios palacios, además de enriquecer visualmente el paseo, aunque no es estrictamente necesario.

El recorrido puede seguir hacia Changdeokgung, célebre por su jardín secreto, o a Jogyesa, uno de los templos budistas más relevantes de la ciudad. En sus patios, las linternas y los árboles centenarios ofrecen un respiro ante el bullicio del tráfico y las pantallas. Para completar la visita, tanto el Museo Nacional del Palacio de Corea como el Museo Nacional de Corea presentan colecciones que detallan la evolución política, artística y espiritual del país.

Barrios para caminar sin un plan cerrado

Seúl gratifica a los curiosos. En Insadong, la concentración de tiendas de artesanía, casas de té y galerías es notable, aunque sus calles principales pueden estar bastante concurridas. Si se busca una atmósfera más tranquila, es aconsejable perderse por los callejones y combinar la visita con el cercano Ikseon-dong, donde las antiguas casas hanok han sido transformadas en acogedores restaurantes, bares y tiendas.

Myeong-dong se erige como un gran escaparate comercial. Sus tiendas de cosmética, moda y productos para el cuidado facial coexisten con los puestos callejeros que ofrecen delicias como brochetas, mandu, hotteok y otras especialidades. Al caer la tarde, este barrio se convierte en uno de los lugares más animados para disfrutar de una comida informal.

Por su parte, Hongdae, en torno a la Universidad Hongik, es el centro de la música, el diseño independiente y la vida nocturna. Es el lugar ideal para encontrar ropa de marcas locales, asistir a actuaciones callejeras o relajarse en una cafetería temática. Un cambio radical en el escenario se observa en Seongsu-dong, un antiguo distrito industrial que ha experimentado una transformación similar: antiguos almacenes y fábricas acogen ahora tostadores de café, estudios creativos y tiendas efímeras de renombradas marcas.

El contraste se hace palpable en Gangnam, al sur del río Han. Esta área es un símbolo de la Seúl más corporativa y comercial, con edificios de oficinas, centros comerciales de lujo y el gigantesco complejo de COEX. Aquí se puede visitar la Biblioteca Starfield, famosa por sus imponentes estanterías, y luego acercarse al templo Bongeunsa, un claro ejemplo de cómo la arquitectura budista se mantiene en pie entre la modernidad de los rascacielos.

Comer en Seúl: del mercado al restaurante

La gastronomía coreana requiere un buen apetito y una disposición a compartir. Una comida tradicional suelen incluir arroz, sopa, un plato principal y varios acompañamientos, los banchan. El kimchi siempre tiene un papel protagonista, pero la oferta va mucho más allá: se pueden encontrar pescados, carnes marinadas, fideos, verduras fermentadas y caldos que han sido cocinados a fuego lento.

Para una primera experiencia, algunos platos son fáciles de localizar:

Bulgogi : ternera marinada, generalmente cocinada en la mesa.

: ternera marinada, generalmente cocinada en la mesa. Samgyeopsal : panceta de cerdo a la parrilla, servida con hojas de lechuga.

: panceta de cerdo a la parrilla, servida con hojas de lechuga. Bibimbap : arroz con verduras, carne, huevo y salsa picante.

: arroz con verduras, carne, huevo y salsa picante. Tteokbokki : pastelitos de arroz en una salsa roja y picante.

: pastelitos de arroz en una salsa roja y picante. Kalguksu : fideos cortados a cuchillo servidos en caldo.

: fideos cortados a cuchillo servidos en caldo. Naengmyeon : fideos fríos, especialmente refrescantes en los meses de calor.

: fideos fríos, especialmente refrescantes en los meses de calor. Gimbap: rollos de arroz y diversos rellenos; una opción muy práctica para una comida rápida.

Gwangjang Market es un lugar clásico para probar comida callejera en un ambiente vibrante. Entre sus puestos se pueden encontrar bindaetteok, una tortita de judías mungo; mayak gimbap; carne cruda aliñada y dumplings. Es recomendable llegar con hambre y efectivo, aunque cada vez hay más puestos que aceptan tarjetas.

La escena culinaria contemporánea se extiende entre restaurantes de autor, cafeterías especializadas y locales que se centran en un solo platillo. En áreas como Euljiro, los antiguos talleres y bares de trabajadores coexisten con coctelerías y restaurantes modernos. Aunque la cocina coreana ha logrado un importante reconocimiento internacional, degustarla en su contexto original permite captar mejor los tiempos de servicio, los acompañamientos y la esencia de compartir la mesa.

Miradores, parques y el río Han

La montaña Namsan se halla en una ubicación estratégica en el corazón de la ciudad. Se puede ascender en teleférico, autobús o a pie hasta la torre N Seoul, desde donde se obtiene una magnífica vista de la ciudad. Esta panorámica resulta especialmente cautivadora al anochecer, cuando las luces de las avenidas comienzan a brillar.

El río Han ofrece otra visión fascinante. Sus parques son espacios ideales para pasear, montar en bicicleta, realizar picnics o adquirir comida preparada en tiendas de conveniencia. En primavera, algunos tramos se llenan de flores; mientras que en verano, los ciudadanos aprovechan las orillas hasta bien entrada la noche. Un paseo en barco permite apreciar el paisaje de Yeouido, una de las principales zonas financieras de la capital.

Para aquellos que busquen una experiencia más tranquila, el arroyo Cheonggyecheon atraviesa el centro, intercalado entre edificios y plazas. Su restauración ha transformado lo que anteriormente era una vía congestionada en un corredor peatonal con agua, puentes y áreas de descanso. Es un camino sencillo para unir varios puntos del centro sin tener que lidiar constantemente con cruces y avenidas.

Datos prácticos para organizar la estancia

Seúl cuenta con dos aeropuertos internacionales de relevancia: Incheon, el principal, y Gimpo, ubicado más cerca del centro y con una mayor cantidad de vuelos nacionales y regionales. Desde Incheon, el tren AREX conecta con la estación de Seúl; también se pueden tomar autobuses limusina y taxis.

Aspecto Recomendación Mejor época Primavera y otoño ofrecen temperaturas agradables; el verano es caluroso, húmedo y lluvioso. Transporte El metro y los autobuses cubren prácticamente toda la ciudad. Pago Muchas tiendas aceptan tarjeta bancaria y aplicaciones móviles; es conveniente llevar algo de efectivo. Tarjeta de transporte La T-money facilita los desplazamientos en metro y autobús. Alojamiento Jongno para historia; Myeong-dong para compras; Hongdae para ambiente nocturno; Gangnam para negocios. Conectividad Una eSIM o tarjeta SIM local simplifica la navegación y el uso de aplicaciones. Reserva Es recomendable reservar con antelación para restaurantes populares y algunos espectáculos.

La ciudad se puede visitar en cuatro o cinco días sin prisas. Un primer día en Jongno permite explorar palacios y Bukchon; el segundo podría dedicarse a los mercados y barrios del centro; el tercero se puede aprovechar para descubrir Hongdae, Seongsu-dong o Gangnam. El tiempo restante es perfecto para disfrutar del río Han, los museos, las compras y alguna excursión cercana.

Antes de viajar, es recomendable verificar los requisitos de entrada, las condiciones de la autorización electrónica si aplica, y las recomendaciones sanitarias actuales. También es útil descargar mapas con información sobre el transporte y guardar la dirección del alojamiento en coreano para mostrársela a un taxista.

Seúl no se agota en sus iconos turísticos más conocidos. La verdadera esencia de la ciudad se revela al unir un palacio al amanecer, un cuenco de fideos en un mercado y una caminata a la orilla del Han mientras las luces empiezan a brillar sobre el agua.