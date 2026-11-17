Air Europa ha inaugurado hoy en su sede de Llucmajor, en Mallorca, una exposición que recorre la historia de la aerolínea a través de la evolución de los uniformes de sus tripulantes. La iniciativa, que forma parte de las actividades llevadas a cabo este año con motivo del 40º aniversario de la compañía, nace no solo con la intención de compartir las transformaciones vividas en este ámbito a lo largo del tiempo, sino, sobre todo, como un homenaje a aquellos profesionales de la compañía que representan el rostro más cercano al cliente.

A lo largo de estas cuatro décadas, los uniformes de los equipos a bordo han cambiado de diseño en seis ocasiones y los modelos expuestos recuperan, de manera completa, cada uno de estos cambios.

La muestra permite comprobar cómo la uniformidad ha ido adaptándose a los cánones de la moda buscando, al mismo tiempo, responder a las necesidades de las personas que debían vestirlas, combinando comodidad, funcionalidad y vanguardia. Así, la iniciativa permite ver desde los primeros modelos de 1986, en los que el color granate se alineaba con la librea original, hasta los actuales en sus característicos tonos azul marino y blanco que, desde 2008, identifican a las tripulaciones de Air Europa a lo largo de toda su red de destinos.

La exposición, que inicialmente estará en el hall de las oficinas de Air Europa en Mallorca, se mantendrá de forma indefinida en las instalaciones de la compañía.

Acerca de Air Europa

Air Europa es la compañía aérea del grupo turístico Globalia. Fundada en 1986, forma parte de la alianza SkyTeam y se ha consolidado como una de las principales aerolíneas españolas. Cuenta con una flota de más de 60 aeronaves Boeing 787 Dreamliner y Boeing 737, una de las más modernas y sostenibles del sector, a la que próximamente se incorporarán nuevos Airbus A350-900 para seguir garantizando la máxima eficiencia operativa y el mayor confort para el pasajero. Air Europa vuela a más de 60 destinos en todo el mundo y cuenta con una posición estratégica en el hub del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, conectando Europa, América y África.

La compañía mantiene una firme apuesta por la sostenibilidad, la descarbonización y la innovación, incorporando tecnologías avanzadas para digitalizar y optimizar sus procesos. Además, brinda un elevado nivel de excelencia a sus pasajeros, reflejado en reconocimientos como las certificaciones Gold de Cirium, “2026 Four Star Major Airline” de APEX y Seven Star PLUS de AirlineRatings. La aerolínea cuenta con el programa de fidelización Air Europa SUMA, que permite acumular y canjear Millas por vuelos, productos y servicios ofreciendo ventajas exclusivas a sus miembros para que disfruten de una experiencia más flexible y personalizada.