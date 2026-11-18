El Mar Jónico ha llegado a Barcelona con una propuesta que trasciende el turismo de playa. La región ha exhibido sus novedades ante medios de comunicación, agencias y turoperadores, con una intención clara: dar a conocer un archipiélago diverso, verde y con un profundo vínculo con su historia.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Royal Passeig de Gràcia, contando con el apoyo de la Embajada de Grecia en España y la Cámara de Comercio Hispano-Griega. La gastronomía fue el eje central, sirviendo como una vía directa para acercarse a la esencia de unas islas influenciadas por las culturas griega, veneciana, francesa y británica.

Un destino con siete personalidades

El embajador de Grecia en España, Apóstolos Baltás, subrayó la cocina como una de las expresiones más genuinas del país. Reforzó la necesidad de colaboración entre España y Grecia en los sectores turístico, gastronómico y empresarial. Por su parte, el gobernador de las Islas Jónicas, Ioannis Trepeklís, intervino por videollamada y describió el archipiélago como un destino seguro, de calidad y con un notable patrimonio natural y monumental.

La región engloba las islas principales de Corfú, Paxos, Antipaxos, Léucade, Cefalonia, Ítaca y Zante, junto con pequeños territorios insulares. Cada una de estas islas ofrece un viaje único:

Isla Qué ofrece Corfú Casco antiguo, fortalezas venecianas, extensa costa y una rica herencia cultural Paxos y Antipaxos Calas escondidas, vegetación mediterránea y aguas cristalinas Léucade Playas amplias, deportes acuáticos y el castillo de Agía Mavra Cefalonia Paisajes montañosos, playas de Myrtos y Antísamos, y la cueva de Melissani Ítaca Rutas de senderismo, pueblos serenos y el legado mitológico de Ulises Zante Parque Marítimo Nacional, tortugas caretta-caretta y acantilados impresionantes

El núcleo antiguo de Corfú, que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2007, refleja gran parte de esta fusión histórica. Sus calles, plazas y fortificaciones son un testimonio del extenso dominio veneciano, mientras que estructuras más recientes evocan la influencia francesa y británica. El palacio de Achilleion, vinculado a la emperatriz Isabel de Austria, añade otra atracción cultural a la isla.

Playas, naturaleza y navegación

El paisaje varía entre islas, aunque comparten un elemento común: una vegetación más exuberante que la de gran parte del Egeo. Cipreses, olivares y montañas acompañan a playas de arena y guijarros con aguas de tonos turquesa.

En Cefalonia, es Myrtos quien acapara la mayoría de las postales del archipiélago, aunque Antísamos y las grutas subterráneas ofrecen alternativas menos convencionales. Léucade destaca por sus playas occidentales y la posibilidad de disfrutar de un baño seguido de rutas por su interior. Desde Paxos y Antipaxos, los paseos en barco permiten acceder a cuevas marinas y calitas que no son accesibles por carretera.

Zante mantiene una conexión estrecha con la conservación del entorno marino. Su parque nacional protege áreas de anidación de la tortuga boba, conocida como caretta-caretta, sobre todo en la bahía de Laganas. La célebre playa de Navagio debe visitarse con información actualizada sobre el acceso y las condiciones de seguridad; en el mirador se puede disfrutar de una impresionante vista de la cala y sus acantilados.

Una cocina ligada al territorio

La presentación en Barcelona centró su atención en los productos locales y en una gastronomía que varía según la isla. En Corfú, platos como la pastitsada, el sofrito y el bourdeto reflejan la influencia italiana y el uso de especias. El kumquat, un pequeño cítrico que se cultiva en la isla, se presenta en licores, dulces y postres.

En las demás islas destacan el pescado, el aceite de oliva, los quesos, las verduras de temporada y las recetas típicas de taberna. Más que buscar uniformidad, el viajero hallará distintas variaciones locales que respetan una misma tradición mediterránea. Probar los platos en restaurantes familiares y adquirir productos directamente de pequeños productores permite conocer mejor esa diversidad.

La promoción turística también tiene como objetivo extender la temporada. La región ha puesto énfasis en el senderismo, la gastronomía, el patrimonio y las escapadas en primavera y otoño, cuando las temperaturas son más agradables y las zonas costeras reciben menos afluencia de turistas. Los datos que se han compartido para 2026 indican, además, un aumento en las llegadas internacionales y del tráfico de cruceros en varias islas.

La jornada concluyó con un cóctel que combinó productos griegos y españoles, sorteos de estancias en Corfú y Zante, y una cuidada selección de dulces locales. El mensaje estaba claro: en el Jónico, la aventura no finaliza al dejar la playa; comienza cuando la historia, la gastronomía y el paisaje se entrelazan en un mismo itinerario.