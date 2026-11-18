Era cuestión de tiempo. Hasta que sucedió. La suspensión de los vuelos de Plus Ultra hacia Perú y Argentina añade una carga adicional a una aerolínea que se enfrenta a serios problemas de liquidez. Desde este 17 de noviembre, la compañía ha dejado de operar la ruta entre Madrid y Lima hasta «nuevo aviso», mientras que la conexión con Buenos Aires está suspendida, al menos, hasta el 15 de diciembre.

Esta decisión impacta a muchos viajeros que habían confiado en estas conexiones directas entre España y Sudamérica. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, algunos pasajeros tuvieron que lidiar con la cancelación de sus vuelos y con dificultades para obtener atención presencial. La empresa ha indicado que contactará a cada afectado por correo electrónico.

Perú exige que se rembolse a los pasajeros

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú ha demandado a Plus Ultra que asuma su responsabilidad hacia los afectados y mantenga operativos sus canales de atención. Además, el organismo ha enviado personal al aeropuerto limeño con el fin de asistir a los viajeros y gestionar sus reclamaciones.

Los pasajeros deberán conservar el localizador, el billete, los recibos de pago y las comunicaciones que hayan recibido. Asimismo, es recomendable que verifiquen si su reserva está cancelada antes de adquirir otro pasaje por cuenta propia.

En caso de recibir la notificación de cancelación, las opciones principales son:

Solicitar el reembolso del importe pagado.

Demandar un transporte alternativo para llegar a su destino lo antes posible.

Aceptar un vuelo posterior, si hay disponibilidad.

Reclamar asistencia durante la espera, que incluiría comida, alojamiento y traslados si fueran necesarios.

Aquellos que adquirieron su billete a través de una agencia deberán gestionar la reclamación mediante dicha entidad. Por su parte, los clientes que compraron directamente con Plus Ultra deberán utilizar el portal o los canales de atención de la aerolínea. En Perú, Indecopi permite además presentar reclamaciones en el Libro de Reclamaciones y ofrece orientación a los afectados.

Cómo continuar el viaje

La cancelación no deja a los viajeros sin opciones, aunque sí les obliga a reorganizar su itinerario. Desde Madrid, otras aerolíneas mantienen vuelos directos hacia Lima y Buenos Aires, aunque sujetos a disponibilidad y tarifas del momento. También se puede optar por viajar haciendo escalas en ciudades como Bogotá, Panamá, Miami o São Paulo.

Las alternativas más comunes para llegar a Lima suelen ser un vuelo directo desde Madrid o conexiones en otros aeropuertos importantes de América. En el caso de Buenos Aires, los viajeros pueden considerar vuelos directos con otras compañías o itinerarios que incluyan escalas en Santiago de Chile, São Paulo o Montevideo. Viajar por mar no resulta práctico para un desplazamiento urgente entre ambos continentes, ya que los tiempos de navegación son considerablemente mayores que los del avión.

Trayecto Alternativas habituales Madrid-Lima Vuelo directo con otra compañía o conexión en Bogotá, Panamá o Miami Madrid-Buenos Aires Vuelo directo alternativo o escala en Santiago, São Paulo o Montevideo Lima-Buenos Aires Vuelo regional directo o conexión en Santiago, São Paulo o Bogotá

Antes de comprar un nuevo billete, el pasajero debería solicitar de manera formal a Plus Ultra una alternativa. La normativa europea establece que, en caso de cancelación de un vuelo cubierto por sus reglas, el viajero puede optar entre el reembolso y el transporte alternativo en condiciones similares.

Combustible caro y reducción de operaciones

La aerolínea achaca parte de sus problemas al aumento de los costes operativos, especialmente en lo que respecta al combustible. Según ha informado la dirección, Plus Ultra tuvo un gasto de 104,83 millones de euros en este concepto durante 2026, comparado con los 69,13 millones previamente presupuestados, lo que supone un incremento del 51,6%. Entre febrero y agosto, la empresa acumuló, además, un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros.

La falta de liquidez, las restricciones en el espacio aéreo, los conflictos internacionales y otros factores geopolíticos y naturales también han golpeado sus perspectivas. En respuesta, ha iniciado conversaciones con sus acreedores y ha presentado el preconcurso de acreedores ante un juzgado en Madrid, según ha trascendido en medios de comunicación especializados.

El plan incluye una drástica reducción de la actividad normal. La dirección contempla recortar más del 61% de las horas comerciales de vuelo y suspender de manera definitiva varias rutas transatlánticas. Por el momento, la conexión con Venezuela se mantiene como el único destino internacional regular de la aerolínea. Las rutas hacia Colombia ya habían sido canceladas.

Un ERE sobre la mesa

La crisis también pone en jaque el empleo. Plus Ultra ha comunicado su intención de comenzar un expediente de regulación de empleo que afectaría a su centro de trabajo en Madrid, incluyendo los servicios centrales y la base del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La plantilla de estas instalaciones asciende a 679 personas, de las cuales 668 están en activo y 11 en excedencia. Aún no se ha determinado cuántos puestos podrían verse afectados. El siguiente paso será constituir la comisión negociadora junto a la representación sindical.

La compañía garantiza que sus vuelos chárter y los servicios ACMI —en los cuales opera aeronaves para otras aerolíneas— continuarán operando. No obstante, la cancelación de rutas, el aumento del coste del combustible, las pérdidas económicas y las negociaciones financieras dejan en acecho el futuro de su red internacional.

Para los pasajeros, la prioridad inmediata es comprobar el estado de cada reserva, exigir una solución por escrito y conservar toda la documentación relevante. La incertidumbre persiste en torno a Plus Ultra hasta que la aerolínea establezca un calendario claro para los reembolsos, alternativas de transporte y la reactivación de sus rutas.