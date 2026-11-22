Primero fue Air Madrid, que el 15 de diciembre de 2006 quebró y dejó a 300.000 pasajeros varados por todo el mundo. Después le llegó el turno a Air Comet, que cesó sus operaciones el 21 de diciembre de 2009. Ahora, la historia parece repetirse con Plus Ultra, la aerolínea rescatada con dinero público por el Gobierno de Sánchez.

El cierre de Plus Ultra deja a miles de viajeros en una situación incierta, generando dudas sobre los billetes ya adquiridos. Según informa OKDIARIO, la compañía ha decidido suspender sus vuelos entre España y Venezuela, su única ruta regular, después de enfrentar meses de problemas económicos.

El rescate

La aerolínea recibió una inyección de 53 millones de euros en ayudas públicas, y, sin embargo, se encuentra ahora ante el ocaso de sus operaciones. Las cifras que han circulado a través de fuentes cercanas a la empresa indican que aproximadamente 35.000 pasajeros se verán afectados por la eliminación de la ruta a Venezuela, además de otros 45.000 perjudicados por cancelaciones previas, aunque aún no hay confirmación oficial sobre el total de afectados.

Una última ruta que deja de operar

Plus Ultra había estado reduciendo gradualmente su red de vuelos, hasta acabar operando casi exclusivamente entre Caracas y España. La eliminación de esta conexión supone el cierre de su último itinerario regular, dejando a muchos viajeros con reservas sin resolver, incertidumbre sobre reembolsos y escasas respuestas por parte de la aerolínea.

La compañía ha atribuido su decisión al aumento en los costos del combustible. Según la información divulgada, solicitaron apoyo adicional a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pero la SEPI desestimó esa solicitud. La falta de liquidez habría llevado a una suspensión que los empleados conocieron tras darse cuenta de que los billetes a Caracas ya no estaban disponibles en su sitio web.

Esta situación también impacta a la tripulación que se encuentra en Venezuela. Algunos trabajadores han expresado su preocupación, sin saber cómo podrán regresar a España, lo que pone de manifiesto la falta de información clara por parte de la aerolínea durante sus últimas horas de funcionamiento.

Qué pueden hacer los pasajeros

Los viajeros con un billete de Plus Ultra deben conservar la confirmación de su reserva, recibos y cualquier comunicación recibida. Es conveniente presentar una reclamación formal por escrito y solicitar el reembolso completo de los servicios que no fueron prestados.

Las opciones que tienen los afectados dependen de la situación de su compra:

Billete adquirido directamente a Plus Ultra: la reclamación debe hacerse a través de los canales oficiales de la aerolínea.

la reclamación debe hacerse a través de los canales oficiales de la aerolínea. Reserva realizada con una agencia: el viajero deberá contactar primero con la agencia, que deberá informar sobre las opciones disponibles.

el viajero deberá contactar primero con la agencia, que deberá informar sobre las opciones disponibles. Viaje combinado: es posible que existan protecciones adicionales según la normativa de paquetes turísticos aplicable.

es posible que existan protecciones adicionales según la normativa de paquetes turísticos aplicable. Pago con tarjeta: el banco podría tramitar una reclamación por el servicio no prestado, aunque cada entidad tendrá sus propios requisitos.

el banco podría tramitar una reclamación por el servicio no prestado, aunque cada entidad tendrá sus propios requisitos. Vuelo cancelado con poco aviso: puede ser factible reclamar gastos y compensaciones, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias o que la normativa excluya dicho caso.

La recuperación del importe puede volverse complicada si la aerolínea entra en un proceso concursal. Por ello, es aconsejable reunir toda la documentación desde el inicio y no aceptar cambios o bonos sin verificar previamente sus condiciones.

Alternativas para viajar entre España y Venezuela

La salida de Plus Ultra ha reducido la oferta de vuelos directos entre ambos países, pero no ha eliminado todas las opciones para viajar. Los pasajeros pueden buscar vuelos a través de otras aerolíneas y hacer conexiones en distintas ciudades europeas o de América Latina. Madrid sigue siendo el principal punto de partida para organizar este trayecto, aunque la disponibilidad dependerá de la temporada y del destino final.

Entre las alternativas más comunes se incluyen:

Opción Ventaja principal Aspecto que conviene revisar Vuelo directo con otra compañía Menor tiempo de viaje y menos riesgos de conexión Precio y disponibilidad Escala en Europa Mayor variedad de horarios Equipaje y tiempo de conexión Escala en Panamá, Colombia o República Dominicana Más opciones hacia diferentes ciudades de Venezuela Requisitos de tránsito y posibles cambios de aeropuerto Transporte marítimo Opción excepcional para carga o situaciones específicas No sustituye una ruta regular de pasajeros

Antes de adquirir un nuevo billete, es recomendable confirmar que la conexión esté operativa en la fecha deseada, revisar las normativas de tránsito del país de escala y considerar la contratación de un seguro que incluya cancelaciones de la aerolínea.

Este caso vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad de ciertas rutas de larga distancia y la realidad de la protección que tienen los viajeros cuando una aerolínea interrumpe su actividad. Para aquellos pasajeros afectados, la prioridad inmediata será recuperar el dinero pagado o encontrar una alternativa fiable para alcanzar su destino.