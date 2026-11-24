Hay ciudades que te sorprenden y otras que te dejan sin palabras. Pekín pertenece, sin duda, a la segunda categoría. Desde el primer momento en que pongo un pie en sus calles, tengo la sensación de haber aterrizado en una ciudad que vive varios años por delante del resto del mundo. Todo parece inmenso: las avenidas, los edificios, las distancias y, sobre todo, la ambición de una metrópoli que ha convertido la modernidad en una de sus principales señas de identidad.

Mi primera impresión es visual. Levanto la mirada y ahí están: enormes rascacielos que dibujan un horizonte casi futurista, fachadas acristaladas que reflejan el cielo y edificios de arquitectura sorprendente que parecen competir por alcanzar el infinito. No esperaba encontrarme con una ciudad tan vertical, tan monumental y tan tecnológica. Pekín no solo impresiona por su historia; también lo hace por su capacidad para mirar hacia el futuro.

Caminar por sus grandes avenidas es descubrir una ciudad en permanente movimiento. El tráfico, los trenes, las bicicletas eléctricas y el ir y venir de millones de personas componen una escena que nunca parece detenerse. Pero lo que más me llama la atención es la tecnología integrada en la vida cotidiana. Aquí el futuro no es una promesa ni una imagen de ciencia ficción: es algo que se puede tocar, utilizar y experimentar a cada paso.

Los pagos digitales están por todas partes. Basta con sacar el teléfono móvil para pagar en numerosos comercios, puestos callejeros o restaurantes. Las aplicaciones forman parte de la rutina diaria y la tecnología parece acompañar a los ciudadanos en prácticamente cualquier actividad. También me sorprende la presencia de vehículos eléctricos, sistemas de transporte inteligentes y soluciones digitales que hacen que la ciudad funcione con una eficiencia que me resulta fascinante.

En algunos momentos tengo la sensación de estar recorriendo una gran exposición tecnológica al aire libre. Sin embargo, Pekín no es únicamente una ciudad de pantallas, grandes torres y avances digitales. Su verdadera personalidad aparece cuando uno empieza a descubrir que, bajo esa apariencia futurista, late una historia de siglos.

Un viaje entre dos mundos

Mi siguiente parada es la Ciudad Prohibida. Después de contemplar los rascacielos, cruzar sus puertas supone viajar de golpe a otra época. Sus patios, pabellones, tejados dorados y edificios de madera permiten imaginar el esplendor de la China imperial. La monumentalidad del conjunto impresiona tanto como la arquitectura contemporánea que había visto unas horas antes. Es difícil no quedarse maravillado ante un lugar que durante siglos fue el centro del poder de una de las civilizaciones más importantes del planeta.

Muy cerca se encuentra la plaza de Tiananmén, un espacio inmenso que transmite la dimensión histórica y política de la capital china. Todo en Pekín parece estar construido a gran escala, y esta plaza es probablemente uno de los mejores ejemplos.

Pero si hay una visita que considero imprescindible es la Gran Muralla China. Contemplar esta construcción serpenteando entre montañas es una experiencia difícil de describir. Cuando camino por sus piedras y observo cómo se pierde en el horizonte, comprendo la dimensión de una obra que desafía al tiempo y a la propia naturaleza. Es uno de esos lugares que justifican por sí solos un viaje.

La ciudad que nunca deja de sorprender

También quiero perderme por los hutongs, los antiguos barrios de callejuelas tradicionales donde todavía se conserva una parte de la vida más cotidiana de Pekín. Allí descubro pequeños restaurantes, comercios familiares y rincones que parecen resistirse al ritmo vertiginoso de la gran metrópoli. Es precisamente en estos espacios donde encuentro una de las grandes riquezas de la ciudad: su capacidad para conservar sus raíces sin renunciar a transformarse.

La gastronomía merece un capítulo aparte. No puedo marcharme sin probar el famoso pato laqueado de Pekín, uno de los grandes símbolos culinarios de China. Su piel crujiente, su carne tierna y la combinación con las tortitas, las verduras y las salsas convierten la comida en toda una experiencia. También me dejo llevar por los mercados y los pequeños establecimientos, donde descubro sabores y aromas que forman parte de una cultura gastronómica tan diversa como fascinante.

Al caer la noche, Pekín vuelve a transformarse. Los edificios se iluminan, las pantallas proyectan imágenes de colores y los rascacielos dibujan un horizonte que parece sacado de una película futurista. Es entonces cuando vuelvo a ser consciente de lo que más me ha impresionado de esta ciudad: su capacidad para combinar una herencia milenaria con una modernidad deslumbrante.

Me marcho con la sensación de haber visitado dos ciudades en una. Una mira al pasado, conserva sus palacios, sus templos y sus tradiciones; la otra apunta directamente al futuro, levantando edificios imposibles y haciendo de la tecnología una parte inseparable de la vida diaria.

Pekín me ha sorprendido por su tamaño, me ha cautivado por su historia y me ha dejado fascinado por sus rascacielos y su desarrollo tecnológico. Es una ciudad de contrastes, de dimensiones extraordinarias y de una energía difícil de encontrar en otros lugares.

Este viaje es solo el comienzo. Con este reportaje arranca una serie de artículos que recorrerán diferentes rincones del gigante asiático para descubrir su cultura, sus ciudades, sus tradiciones, su gastronomía y, sobre todo, las claves de una transformación que está cambiando el mundo. China es mucho más que una potencia económica y tecnológica: es un universo de contrastes que merece ser contado desde dentro.

Pekín ha sido mi primera parada. Y después de lo vivido, tengo claro que todavía queda mucho por descubrir.