La concejala delegada de Turismo y presidenta de Madrid Convention Bureau (MCB), Almudena Maíllo, ha participado miércoles en la última Junta Rectora de 2026 de este organismo especializado en turismo de reuniones, un año marcado por nuevos reconocimientos internacionales a la industria de turismo de reuniones madrileña y a su apuesta por la sostenibilidad y el legado positivo en la ciudad.

La capital ha sido premiada, por noveno año consecutivo, como mejor destino de turismo de reuniones y congresos de Europa en World Travel Awards y aspira a revalidar este título a nivel mundial por octava vez en la gala final de los galardones, que se celebrará el próximo 12 de diciembre. Este último reconocimiento se suma a los avances en el ámbito del turismo de negocios responsable, como el puesto 21 de Madrid en el Índice de Sostenibilidad de Destinos Globales 2026 (GDS-Index), en el que ha escalado 28 posiciones respecto a la edición anterior.

Este 2026, la capital ha acogido grandes encuentros profesionales como el congreso WindEurope, que reunió en Madrid a alrededor de 17.000 expertos y profesionales del sector de las energías renovables o el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), celebrado en octubre en IFEMA Madrid, que reunió a aproximadamente 37.000 especialistas. Como ha señalado Maíllo, “estos encuentros refuerzan la imagen del destino y contribuyen al desarrollo de este segmento que favorece la estabilidad del conjunto del sector turístico madrileño”. Para promover la oferta de turismo de reuniones, Madrid Convention Bureau ha participado en cinco ferias y 12 salones profesionales y ha realizado 17 viajes de familiarización y 16 acciones de promoción y representación.

Segmento de gran impacto económico

El turismo de reuniones es un segmento clave para Madrid, que acogió en 2025 más de 51.000 reuniones entre jornadas, convenciones y congresos, con un impacto económico de más de 5.500 millones de euros. La ciudad concentra el 23 % del gasto generado por esta industria en España.

Asimismo, durante la Junta Rectora se ha presentado a los 14 nuevos socios de Madrid Convention Bureau que ya cuenta con 249 empresas asociadas. También se ha avanzado la estrategia para 2027, que estará orientada a captar encuentros alineados con los principales sectores económicos de la capital e incluirá acciones de captación más segmentadas y adaptadas a las demandas de organizadores y prescriptores.