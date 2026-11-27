La capital española vuelve a posicionarse como epicentro del turismo profesional en Europa al acoger la 27ª edición de MITM Europe – MICE & Business. Este evento tendrá lugar del 17 al 19 de enero de 2027 y servirá como plataforma de conexión entre empresas, compradores y destinos que se especializan en la organización de reuniones, incentivos, congresos y eventos corporativos.

Este encuentro representa una motivación clara para visitar Madrid: poder apreciar directamente la capacidad de la ciudad para llevar a cabo encuentros internacionales, abarcando desde hoteles y espacios gastronómicos hasta experiencias culturales y actividades grupales. Por tercer año consecutivo, la Comunidad de Madrid asumirá el rol de patrocinador oficial.

Tres días para hacer negocio

MITM Europe regresa por segunda vez a Rafaelhoteles Atocha, que repetirá su papel como hotel sede y patrocinador oficial. Situado junto a la estación de Madrid-Puerta de Atocha y muy cercano al conocido Triángulo del Arte, el hotel dispone de 254 habitaciones y más de 1.000 metros cuadrados de áreas dedicadas a reuniones.

La reciente remodelación del hotel incluye salas que se pueden adaptar a diferentes configuraciones, un restaurante-lounge y un jardín ideal para recepciones y actividades profesionales. Además, su ubicación facilita el acceso a museos, barrios céntricos y conexiones ferroviarias, un aspecto crucial para aquellos organizadores que buscan combinar trabajo y ocio en un breve periodo.

El programa se centrará en reuniones previamente agendadas. Cada participante podrá llevar a cabo hasta 30 encuentros profesionales durante las jornadas centrales, seleccionando compradores que realmente tienen capacidad de contratar. La organización anticipa una mayor convocatoria internacional que en ediciones pasadas, alineada con el creciente interés que la feria ha suscitado.

Aspecto Datos previstos Fechas 17-19 de enero de 2027 Edición 27ª Sede Rafaelhoteles Atocha Reuniones por participante Hasta 30 Países representados Alrededor de 60 Empresas compradoras seleccionadas Unas 60

La edición de 2026 atrajo a más de 130 empresas de 28 países y superó los 550 registros de compradores provenientes de 69 naciones, según los informes divulgados por los organizadores y los medios especializados. Para 2027, MITM Europe ya ha acumulado más de 200 registros de compradores de 42 países en su fase inicial de convocatoria.

Gastronomía, cultura y contactos

El evento finalizará en ÁRDIA, un nuevo espacio gastronómico en el callejón de Puigcerdá, dentro del barrio de Salamanca. Este proyecto, liderado por el chef Nazario Cano, se desarrolla en tres plantas y ofrece una experiencia diseñada para fortalecer las relaciones entre profesionales en un ambiente más distendido.

Además, el programa incluirá oportunidades para explorar la ciudad. Madrid alberga una rica oferta de museos, arquitectura, gastronomía y opciones hoteleras que pueden acomodar desde reuniones ejecutivas pequeñas hasta grandes congresos. Un recorrido por el Paseo del Prado, una visita al Museo del Prado o una cena en el encantador entorno de Salamanca pueden integrarse fácilmente en una agenda empresarial.

Uno de los momentos más esperados será el post-tour que organiza el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para los compradores invitados. Esta localidad, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, ofrece una inmersión en la rica tradición universitaria y literaria relacionada con Miguel de Cervantes y el humanismo hispánico.

La oferta incluye múltiples atractivos para los profesionales en el sector:

Visitas culturales adaptadas a grupos.

Espacios para cenas, presentaciones y eventos privados.

Experiencias gastronómicas que destacan la cocina madrileña.

Propuestas de incentivos en Madrid y otras localidades de la región.

y otras localidades de la región. Conexiones ferroviarias y aéreas para los asistentes internacionales.

Una feria con trayectoria internacional

GSR Marketing es la organizadora de MITM Europe, en el marco de las actividades del Grupo Convenco, considerado la primera “Incentive House” de España, establecida en 1973. Desde 1997, esta empresa ha sido responsable de la producción de ferias profesionales enfocadas en el turismo cultural y MICE.

La historia de MITM Events suma 65 ediciones realizadas en 38 ciudades de 18 países. Este formato incluye reuniones profesionales, actividades de networking y recorridos diseñados para mostrar el atractivo turístico del destino anfitrión. En el caso de Madrid, la feria refuerza una estrategia destinada a atraer eventos internacionales durante todo el año, no solamente en los picos de la temporada congresual.

El evento, además, sirve como presentación para FITUR y coloca a la capital en una semana particularmente activa para la industria turística. Para hoteles, oficinas de convenciones, agencias de incentivos y organizadores de congresos, enero se transforma en una excelente oportunidad para cerrar acuerdos antes del inicio de la gran temporada profesional en el calendario turístico español.

Con su combinación de conexiones, gastronomía y patrimonio, Madrid aborda esta nueva edición con un mensaje claro: el turismo de negocios también se crea fuera de la sala de reuniones, en las calles, los restaurantes y los espacios culturales que caracterizan la ciudad.