Globalia ha salido al paso de las informaciones difundidas tras el auto dictado el miércoles 25 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos vinculados a Correos. La compañía rechaza las referencias que, según sostiene, atribuyen erróneamente al grupo responsabilidades en operaciones empresariales en las que asegura no haber intervenido.

En un comunicado, la corporación turística ha querido precisar cuál era la estructura de propiedad y control de las sociedades relacionadas con la operación, insistiendo en que ni la aerolínea Evelop ni la gestión de Ávoris estaban bajo su dirección.

Globalia subraya que Evelop nunca perteneció a su estructura empresarial, sino que estuvo siempre bajo la propiedad y el control del Grupo Barceló. En consecuencia, asegura que no ejerció funciones de gestión ni participó en las actividades comerciales de la aerolínea.

La compañía también pone el foco en Ávoris Corporación Empresarial S.A., cuyo órgano de administración, según explica, estaba controlado por Barceló Corporación Empresarial S.A. Esta última sociedad era la responsable de gestionar Ávoris y, de acuerdo con la versión ofrecida por Globalia, también llevó a cabo las negociaciones del contrato con Correos sin que Globalia Corporación Empresarial tomara parte en ellas.

Respecto a su vinculación histórica con una de las sociedades relacionadas con Evelop, Globalia reconoce que mantuvo durante un periodo limitado una participación minoritaria. Sin embargo, recalca que dicha posición no le otorgaba capacidad de control ni intervención en las decisiones empresariales. Finalmente, esa participación fue adquirida por el Grupo Barceló.

Posibles acciones para defender su imagen

Ante la difusión de informaciones que considera incorrectas, Globalia asegura que está estudiando la adopción de las medidas oportunas para rectificar las referencias que puedan perjudicar su imagen corporativa.

El grupo considera necesario aclarar estas cuestiones para evitar que se le atribuyan responsabilidades empresariales que, según su versión, correspondían a otras sociedades.

Globalia, un grupo con presencia internacional

Fundada en 1998 y con sede en Llucmajor (Mallorca), Globalia es una de las principales corporaciones españolas del sector turístico. Su actividad abarca diferentes áreas de la industria de los viajes y los servicios vinculados al transporte aéreo.

Entre sus principales compañías figura Air Europa, aerolínea con conexiones a más de 60 destinos y un papel destacado en las rutas entre Europa y América. El grupo también integra Groundforce, especializada en servicios aeroportuarios de asistencia en tierra; Be Live Hotels, su división hotelera; Globalia Mantenimiento y Globalia Call Center.

La corporación desarrolla operaciones en más de 30 países, con presencia en Europa, Oriente Próximo, el norte de África, el Caribe y América.