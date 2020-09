Aterriza el avión, abre la puerta de emergencia y se da un paseo sobre el ala: «Tenía calor»

Hay gente para todo. Y de lo más caprichoso.

En las redes sociales se ha vuelto viral la grabación de un momento insólito ocurrido este 1 de septiembre de 2020 en el aeropuerto de Borýspil cerca de Kiev, la capital ucraniana.

Cuando los pasajeros salían del aparato, una pasajera abrió la puerta de emergencia y salió a caminar por el ala del avión ante el asombro de los funcionarios del aeropuerto.

Según informó el periódico The Sun, la mujer, supuestamente, decidió dar un paseo porque «tenía calor» y quería «tomar el aire».

Otro pasajero del vuelo indicó al medio que en el momento del incidente casi todos los pasajeros, incluidos los hijos de la protagonista, ya habían abandonado la nave.

«Estaban sorprendidos, diciendo: ‘¡esa es nuestra mamá!'», relata el testigo.

Los hechos tuvieron lugar en un Boeing 737-86N de Ukraine International Airlines (UIA) procedente de la ciudad turística turca de Antalya, donde la mujer había estado de vacaciones junto con su marido e hijos.

La aerolínea ucraniana confirmó en un comunicado que la pasajera no se encontraba bajo la influencia del alcohol ni de la drogas, y que fue incluida en la lista negra «por violación grave de las reglas de seguridad de la aviación y comportamiento a bordo».

