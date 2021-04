Pelea masiva en el Aeropuerto Internacional de Miami por unos asientos de avión

Lo asombroso es que haya sólo un detenido, porque la tangana ha sido de las que hacen época.

La pelea masiva en el Aeropuerto Internacional de Miami (Florida, EE.UU.) habría comenzado como una disputa por los asientos de reserva de un vuelo con destino a Chicago (Illinois).

La cinta grabada por el documentalista Billy Corben muestra a dos grupos -mujeres, hombres, viejo y jóvenes- en pleno altercado.

Se sacuden de lo lindo, incluso con saña, en la zona de espera de una de las puertas de embarque.

Today at Miami International Airport outside Urban Decay at Gate D14 #BecauseMiami pic.twitter.com/wRnXh8f7dS

— Billy Corben (@BillyCorben) April 25, 2021