Así pueden afectar a tu vuelo los espacios aéreos restringidos

Antes de elegir un destino turístico y reservar el vuelo que te llevará hasta él conviene que te informes sobre una serie de aspectos que adquieren una gran relevancia. Hoy hablaremos de uno de ellos: los espacios aéreos restringidos. Puede sonar como algo muy extraordinario, pero es más común de lo que te piensas y ha cobrado mucho protagonismo durante esta semana santa, hablamos del caso de Francia.

¿Qué es un espacio aéreo restringido?

Básicamente se trata de una zona de espacio aéreo en la que, por unos u otros motivos, se prohíben los vuelos de carácter comercial. En algunos casos no se trata de una prohibición, sino más bien de restricciones en general.

Son numerosos los motivos que pueden dar pie a que la autoridad competente, como por ejemplo los militares de un país, decidan aplicar este tipo de límites o prohibiciones: seguridad, privacidad o defensa. Pero el motivo más común y reconocible son las huelgas de controladores aéreos, cuando se da una de estas huelgas se cierra el espacio aéreo ya que no es posible coordinar las trayectorias de los aviones ni tampoco los aterrizajes de emergencia.

Sea cual sea el motivo que haya llevado a las autoridades a determinar que ese espacio aéreo es restringido, debe especificarse claramente la duración de las limitaciones o prohibiciones. Aunque en algunos casos son permanentes, otras zonas tan solo aplican restricciones durante un tiempo en concreto.

¿Cómo afectan los espacios aéreos restringidos a los vuelos comerciales?

El hecho de que existan espacios aéreos restringidos puede afectar a tu vuelo de diversas maneras. Una de las más habituales se resume en un cambio de ruta, un retraso o una cancelación.

Supón que la ruta de tu vuelo atraviesa una zona que, por un motivo en concreto (como por ejemplo la huelga de controladores de Francia durante esta Semana Santa), está restringida para las aerolíneas comerciales. En tal caso el avión tendría que llevar a cabo otro trayecto distinto, lo cual puede derivar en un retraso por recalcular la ruta.

También existe la posibilidad de verte obligado a hacer escala en un aeropuerto distinto. Esto supone varios quebraderos de cabeza para los turistas y para aquellos que viajan por motivos laborales, empezando por el hecho de que el horario de llegada seguramente se vea alterado.

Además si el vuelo tiene origen o destino en una zona aérea restringida es probable que sea cancelado, a no ser que haya unos servicios mínimos establecidos que permitan el vuelo.

Qué hacer si tu vuelo acaba viéndose afectado por un espacio aéreo restringido

El caso más reciente es ha sido la huelga de controladores aéreos Franceses, lo que ha provocado retrasos y cancelaciones en todos los vuelos que hayan transitado el espacio aéreo francés. Cuando se da una huelga de este tipo es común cerrar el espacio aéreo del territorio de la huelga. Esto se debe a que en caso de no haber personal que atienda el tránsito se pondría en riesgo la seguridad aérea. Cuando esto ocurre (como por ejemplo ha pasado recientemente en el aeropuerto de Orly) se tienen que desviar los aviones a otros aeropuertos, plantear nuevas rutas y por supuesto cancelar los vuelos con destino a la zona restringida. Es decir, en cualquier momento puede darse esta situación.

Otro ejemplo fue la guerra de Ucrania, la cual cerró de golpe todo el espacio aéreo del territorio, obligando a los vuelos a buscar rutas alternativas bordeando el país.

Cómo reclamar ante una cancelación, retraso u incidencia con un vuelo

Cualquier vuelo puede estar sujeto a incidencias ya sea por restricciones aéreas o por responsabilidad directa de la aerolínea, por suerte existen compañías especializadas que te ayudan a tramitar la reclamación y conseguir resolverla con éxito.

Has de saber que gracias al Reglamento Europeo 261 si un retraso, cancelación u overbooking es notificado con menos de 14 días y te hace llegar con 3 horas de retraso o directamente no volar, la reclamación te puede proporcionar una indemnización de entre 250€ y 600€ euros por pasajero, dependiendo de la distancia, además de los gastos ocasionados como hoteles o comidas, los reembolsos de lo no disfrutado y pagado en destino (como hoteles). Así pues, es recomendable iniciar el proceso.

Responsabilidad de la aerolínea cuando se trata de una cancelación por «causa de fuerza mayor»

En el caso de los espacios aéreos restringidos lo normal es que sean cerrados por causas de fuerza mayor, es decir, que no sea responsabilidad de las aerolíneas. Cuando esto pasa no se puede reclamar una indemnización, pero sí lo siguiente:

Reembolso del billete si no se viaja

Ofrecer formas alternativas de volar a destino

En caso de no ofrecer forma alternativa y encontrarla por cuenta del afectado la areolínea deberá de hacerse caso del importe mayor entre el billete o el coste de la forma alternativa (otro billete, carretera, etc)

En caso de tener que alojarse en un hotel o asumir comidas u otros gastos relativos a la incidencia estos deberán ser asumidos por la aerolínea

Ante el desconocimiento de muchos pasajeros es común que las reclamaciones caigan en saco roto. No dejes que te pase lo mismo y recurre a profesionales con experiencia en el sector, unos de los mejores son los que reciben el nombre de Reclamación de Vuelos. Hablamos de un equipo de especialistas que lleva muchos años encargándose de reclamar retraso iberia y otras compañías que han acabado teniendo que lidiar con las consecuencias de tener un vuelo programado con una ruta que abarca un espacio aéreo restringido.

Este tipo de compañías hacen todo lo posible con tal de conseguir la mayor cantidad posible en concepto de reembolso o indemnización.

Uno de los principales motivos que dan pie a que reclamar a través de empresas como Reclamación de Vuelos sea tan recomendable guarda relación con el cobro a éxito. Es decir, dichas compañías son las primeras interesadas en que se dé la razón a sus clientes. Y es que solo en caso de que esto suceda terminan cobrando por el servicio prestado.

Conviene destacar el hecho de que Reclamación de Vuelos y otras empresas similares no solo se dedican a reclamar vuelos que se han visto afectados por espacios aéreos restringidos. A la lista hay que sumar otros incidentes que también pueden tener lugar y que, de hecho, son bastante habituales. Entre ellos destacan las cancelaciones, retrasos, adelantos, overbooking o pérdidas de maletas. Sea cual sea la situación con la que te encuentres tras depositar la confianza en una aerolínea, es aconsejable reclamar con la ayuda de Reclamación de Vuelos.