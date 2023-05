Los problemas más comunes para reclamar a tu aerolínea

El avión es el medio de transporte más seguro y cómodo para viajar. Sin embargo, en alguna ocasión es probable que te hayas podido encontrar con algún inconveniente durante el vuelo o después de este que haya hecho que la experiencia no resulte tan agradable. En esta ocasión, precisamente, vamos a conocer algunos de los problemas más comunes por los que los pasajeros pueden interponer una reclamación a la aerolínea.

Cualquier pasajero debe tener en cuenta que existen una serie de derechos y regulaciones que le protegen. Conocer esta normativa es fundamental para realizar la correspondiente reclamación.

Los problemas más comunes al viajar en avión

No siempre viajar en avión es un placer. Hay situaciones en las que puedes verte envuelto en un contratiempo que exija tener que solicitar Wizz Air reclamaciones o a cualquier otra compañía con la que viajes. La cancelación o el retraso de un vuelo, problemas con el equipaje, overbooking, la cláusula no show o la aerolínea en quiebra son los problemas más habituales.

Cancelación del vuelo

La cancelación de un vuelo es uno de los problemas más comunes por los que interponer una reclamación. Un hecho que se produce cuando la compañía cancela o suspende un vuelo que ya estaba programado. La cancelación puede deberse a razones climáticas, problemas técnicos, una huelga, etc.

Cuando se produce una cancelación en un vuelo, la aerolínea tiene la obligación de ofrecer a los pasajeros alternativas de viaje. A su vez, en muchos casos proporciona la posibilidad de brindar alojamiento, comida y bebida a los viajeros que se han visto afectados por la cancelación. No obstante, si el perjuicio es significativo para el pasajero, tiene derecho a realizar una reclamación.

Retraso del vuelo

El retraso en un vuelo se produce cuando el avión no despega o no aterriza en el horario programado. Al igual que con la cancelación, los motivos del retraso pueden ser variados: problemas técnicos, condiciones climáticas adversas, huelgas, etc.

Si el vuelo se retrasa, los pasajeros tienen derecho a recibir información actualizada sobre los motivos del problema y el tiempo aproximado de espera. En caso de que el retraso se alargue, también tienen derecho a recibir asistencia por parte de la aerolínea, ya sea en forma de alojamiento, alimento, bebida, etc.

En función de la duración del retraso y sus causas, los pasajeros pueden solicitar la correspondiente reclamación a la compañía.

Problemas con el equipaje

El equipaje es también otro de los factores más comunes que puede acarrear la reclamación de un pasajero. En este caso, puede haber problemas de exceso de equipaje, retrasos en la entrega, pérdida o daños en el mismo.

En los casos en los que el equipaje sufre un retraso, lo más habitual es que llegue en el próximo vuelo disponible. No obstante, puede ocurrir que, finalmente, el equipaje se pierda, por lo que la aerolínea está obligada a ofrecer una compensación económica al viajero afectado.

Sea cual sea el problema que tengas con tu equipaje, puedes realizar una reclamación a la compañía. Pero antes de presentarla, es muy recomendable conocer la política en materia de equipaje de la aerolínea.

Overbooking en el vuelo

El overbooking, a pesar de lo que en un principio se pueda pensar, es una práctica legal en toda Europa. Básicamente, consiste en vender más asientos de los disponibles en un vuelo. Una práctica que llevan a cabo las compañías para garantizar que la mayoría de los vuelos están llenos.

Sin embargo, hay ocasiones en las que se venden demasiados asientos y todos los pasajeros se presentan, provocando que haya overbooking. En estos casos, las compañías suelen ofrecer a los pasajeros una compensación económica. Las cuantías son similares a las de los retrasos y las cancelaciones, aunque todo dependerá del país y la compañía.

Cláusula no show

La cláusula no show es una política que poseen muchas aerolíneas que se aplica cuando le cancelan a un pasajero la reserva del vuelo o el vuelo de vuelta por no haber hecho la ida. A diferencia del overbooking, esta práctica es totalmente ilegal y no pueden aplicarla, incluso en los casos en los que aparezca en la propia política de la compañía.

En caso de producirse, el pasajero tiene derecho a presentar una reclamación. La compensación económica que recibe va a depender de cada compañía, pero suele oscilar entre los 250 y los 600 euros. Además, es muy probable que en la compensación también se incluya el precio del nuevo billete que haya tenido que adquirir el viajero para el viaje de vuelta.

Aerolínea en quiebra

Finalmente, tenemos que hablar de un problema que, si bien no es muy común, también le puede suceder a cualquier viajero: la quiebra o la bancarrota de una aerolínea una vez que has comprado tu billete. En estos casos, lo habitual es no disponer de ningún tipo de información y no saber a dónde acudir para presentar tu reclamación.

No obstante, ante una situación de este tipo el viajero tiene derecho a un reembolso si pagó su vuelo con una tarjeta de crédito. También puede disponer de un reembolso en caso de haber reservado el viaje con una agencia o si dispone de un seguro de cancelación.

Estos son, en definitiva, los problemas más comunes con los que se puede encontrar un viajero y para los cuales puede presentar una reclamación a la aerolínea.