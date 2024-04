Impacto de las pandemias globales en las políticas de compensación de Ryanair

La pandemia mundial afectó profundamente a la industria de las aerolíneas, y Ryanair experimentó cambios significativos en su rendimiento operativo y sus políticas de compensación. Este análisis explora cómo influyó la pandemia en las operaciones de vuelo de Ryanair, incluyendo las drásticas reducciones en el número de vuelos y su posterior recuperación, y examina la eficacia de sus estrategias de compensación durante este turbulento periodo. Al revisar la respuesta de Ryanair a los retos planteados por la pandemia, podemos evaluar las implicaciones más amplias para su reputación y la satisfacción de sus clientes dentro del altamente competitivo sector de las aerolíneas.

Impacto general de la pandemia en la aviación europea

La pandemia provocó aproximadamente 11 millones de vuelos menos desde su inicio en marzo de 2020, lo que equivale a los niveles totales de tráfico en la zona de EUROCONTROL en 2019. En 2021, el tráfico aumentó un 25% en comparación con 2020, pero se mantuvo un 43,8% por debajo de los niveles de 2019.

Las aerolíneas europeas experimentaron graves dificultades financieras, con unas pérdidas estimadas de 40.000 millones de euros debido a la pandemia. Las medidas de apoyo incluyeron ayudas financieras directas y ajustes políticos destinados a mitigar las consecuencias económicas.

Aunque el rendimiento operativo mejoró inicialmente debido a la reducción de los niveles de tráfico, los primeros indicios en 2021 indicaban un retorno de las ineficiencias y los retrasos incluso con volúmenes de tráfico significativamente reducidos. Esto subraya los retos en la gestión de la capacidad y la eficiencia operativa bajo una demanda fluctuante.

La pandemia dejó al descubierto las vulnerabilidades de los sistemas de financiación de los ANS (Servicios de Navegación Aérea), que pasaron apuros debido a la caída del número de vuelos y, en consecuencia, de los ingresos por tasas de ruta. Los ANSP (Proveedores de Servicios de Navegación Aérea) se vieron presionados para aplicar medidas de contención de costes, reduciéndolos sólo un 5,2% en 2020 a pesar de la drástica caída del tráfico.

Impacto de las pandemias mundiales en Ryanair

Junto con un aumento sustancial de la capacidad durante el verano de 2021, Ryanair siguió siendo la primera compañía aérea en número de vuelos. Sin embargo, seguía operando un 43% por debajo del número de vuelos que consiguió en 2019.

Ryanair experimentó una recuperación significativa en las operaciones de vuelo a medida que avanzaba 2021. Partiendo de unos 3.000 vuelos en febrero y marzo, las cifras casi se triplicaron en abril y siguieron aumentando bruscamente hasta junio. En junio, Ryanair había realizado 38.355 vuelos, lo que supuso un aumento significativo respecto a principios de año. Este aumento de las operaciones de vuelo ayudó a Ryanair a convertirse en la mayor aerolínea europea por número de vuelos en junio de 2021 y a ocupar el 8º puesto a nivel mundial. La capacidad y la funcionalidad de Ryanair experimentaron una espectacular recuperación y expansión en 2021, especialmente notable de abril a junio. En ello influyó probablemente la relajación de las restricciones COVID-19 y el aumento de la demanda de viajes durante la temporada de verano.

Retos financieros y operativos:

Las aerolíneas europeas, incluida Ryanair, se enfrentaron a graves dificultades financieras con unas pérdidas estimadas de 40.000 millones de euros.

Los primeros indicios en 2021 mostraron un retorno de las ineficiencias operativas y los retrasos, incluso con volúmenes de tráfico reducidos.

Vulnerabilidades expuestas en los planes de financiación debido a la disminución del número de vuelos y de los ingresos por tasas de ruta.

Políticas de compensación de Ryanair durante la pandemia

Según una encuesta, publicada por Which en 2020, Ryanair era supuestamente la peor de las cuatro grandes aerolíneas del Reino Unido a la hora de tramitar las devoluciones de los vuelos cancelados, ya que el 84% de los clientes de Ryanair encuestados dijeron a Which? que no les habían devuelto el dinero. El medio encuestó a casi 2.800 clientes de la aerolínea a los que se les cancelaron vuelos. Hoy en día una reclamación en las circunstancias parecidas se puede presentar a través del enlace https://www.skycop.com/es/compensation/ryanair/.

Sin embargo, en 2020 esta situación podría haberse producido por razones objetivos. En 2019, Ryanair experimentó importantes retos debido a problemas de capacidad y del equipo, lo que provocó el retraso de 145.000 vuelos, un 5% más que el año anterior. El retraso medio fue de más de 17 minutos por vuelo retrasado. El impacto económico de estos retrasos fue de casi 250 millones de euros, calculado sobre la base de la tasa de referencia estándar de Eurocontrol.

Según Eurocontrol, a pesar de la crisis, en 2019 se observó cierta mejoría con respecto a 2018 gracias a las medidas aplicadas por el Gestor de Red de Eurocontrol (eNM), al menor número de huelgas y a la mejora de las condiciones meteorológicas. Estas intervenciones ayudaron a mitigar algunos de los retrasos y los costes asociados.

Evolución tras la pandemia

Después de 2020, Ryanair ha demostrado un crecimiento significativo, consiguiendo prestar servicio a 153 millones de pasajeros, un 8% más que el año anterior. Esto la convierte en la aerolínea líder en términos de tráfico. La aerolínea cubre 239 aeropuertos a través de 2.100 rutas, lo que pone de relieve su extensa red.

Según Le Monde, en 2022 Ryanair se ha recuperado totalmente y ha vuelto a sus cifras anteriores a la crisis. Este verano, la aerolínea irlandesa de bajo coste registró el mayor beneficio después de impuestos de su historia. Según la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) francesa, entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, el aumento de las tarifas aéreas ha continuado «a un ritmo sostenido» hasta alcanzar el 20,4% para el conjunto de los destinos.

Conclusión

La pandemia mundial afectó significativamente a la dinámica operativa de Ryanair y a su enfoque de las políticas de compensación. Durante las primeras fases de la pandemia, Ryanair tuvo que hacer frente a fuertes descensos en las operaciones de vuelo, reflejando la lucha de la industria en general con volúmenes de tráfico reducidos y pérdidas financieras sustanciales. A pesar de estos retos, Ryanair mostró una notable capacidad de recuperación, logrando una sólida recuperación a mediados de 2021 y restableciendo sus operaciones a niveles cercanos a los anteriores a la pandemia, lo que se hizo evidente en su rápido aumento de capacidad y en la recuperación de su estatus como la aerolínea más transitada de Europa por número de vuelos.

Sin embargo, la pandemia también sacó a la luz ciertas deficiencias en el servicio al cliente de Ryanair, especialmente en el ámbito de la tramitación de reembolsos por vuelos cancelados, un aspecto crítico durante interrupciones tan generalizadas. Las encuestas realizadas a partir de 2020 pusieron de manifiesto el descontento de los pasajeros con respecto a la forma en que Ryanair gestionaba los reembolsos, lo que afectó negativamente a la reputación de la aerolínea. Aunque la recuperación operativa de Ryanair es digna de elogio, la situación puso de relieve la necesidad de unas prácticas de compensación más receptivas y favorables a los clientes, especialmente durante acontecimientos mundiales sin precedentes.

Aunque Ryanair ha mostrado una recuperación significativa y ha registrado beneficios históricos tras la pandemia, mantener este impulso requerirá una mejora continua tanto de las estrategias operativas como de las políticas de atención al cliente. Las estrategias futuras de la aerolínea deberán tener como objetivo alinear mejor el éxito operativo con unos altos niveles de servicio al cliente para mitigar cualquier percepción negativa y reforzar la satisfacción general de los consumidores.