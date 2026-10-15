Air Europa transportó a más de 8 millones de pasajeros en la temporada de verano

Air Europa ha transportado en los meses de verano más de 8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento de más del 4,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento de la oferta de la aerolínea durante la temporada estival, que este año superó los 9 millones de asientos, el refuerzo de algunas de sus conexiones más importantes y el aumento de la flota permitieron que la compañía, lograra mejorar sus resultados en la práctica totalidad de su red.

Las rutas domésticas en la Península experimentaron en verano un crecimiento de pasajeros superior al 14%, impulsadas por la inauguración de los vuelos a Oviedo y Sevilla. Sumando los vuelos a las islas, Air Europa se acercó a los 3,5 millones de asientos vendidos para desplazamientos nacionales.

Un año más, cabe destacar el comportamiento de los mercados europeo y de largo radio. En el continente, el incremento del volumen de pasajeros fue de casi un 5,6%. El impulso de la actividad se vio beneficiado por la inauguración de la nueva ruta a Ginebra, así como por la activación de destinos estivales como Bolonia y Alguero, sin olvidar el incremento de frecuencias a Roma y Milán, que se situó en veintiún vuelos semanales por destino. En largo radio, por su parte, se superaron los 2,1 millones de pasajeros, lo que representa casi un 3,8% más que en 2025.

Un año más, Latinoamérica ha sumado buena parte de los destinos favoritos de la red este verano. Por este motivo, se reforzaron las frecuencias a Santo Domingo y Santiago de los Caballeros en República Dominicana, mientras que los vuelos a Guayaquil pasaron a cuatro semanales de forma permanente.

La inauguración, el pasado mes de junio, de la conexión entre Madrid y Johannesburgo ha sido clave también en el salto experimentado en las rutas con África. Con casi un 41% más de pasajeros frente al año anterior, Sudáfrica ha sido la clave en este impulso, junto a la reactivación durante el verano de los vuelos a Tánger y el refuerzo de frecuencias a Túnez y Marrakech.

En todos los casos, los clientes de Air Europa han vuelto a disfrutar de las ventajas y la comodidad de una de las flotas más modernas y eficientes del mercado, que este año ha incorporado importantes mejoras en el servicio, tanto en tierra como a bordo, fruto de la iniciativa de excelencia en el servicio Air Europa ON.