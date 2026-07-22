Guía para alquilar un coche en Chipre – todo lo que necesitas saber antes de viajar

Chipre no se recorre bien en autobús

La respuesta corta es esta: si quieres ver algo más que la franja costera de tu hotel, necesitas un coche. Chipre tiene playas espectaculares, sí, pero también pueblos de montaña, monasterios escondidos y calas a las que ningún autobús turístico llega. El transporte público existe, pero es escaso fuera de las ciudades grandes, y las frecuencias entre pueblos pequeños pueden dejarte esperando media mañana. Quien haya intentado moverse por Troodos sin coche lo sabe: se acaba dependiendo de taxis carísimos o de la buena voluntad de algún vecino. Alquilar un vehículo, en cambio, cambia por completo el ritmo del viaje.

Documentos y requisitos para alquilar

Antes de reservar, conviene tener claro qué papeles va a pedir la empresa de alquiler. Los requisitos habituales en Chipre son:

Carnet de conducir válido: el carnet europeo es suficiente; los visitantes de fuera de la UE suelen necesitar el permiso internacional de conducir junto al nacional.

Edad mínima: normalmente 21 años, aunque algunas categorías de coche exigen 23 o 25.

Antigüedad del carnet: se suele pedir al menos un año de experiencia al volante.

Tarjeta de crédito: casi todas las compañías retienen una fianza sobre la tarjeta, no en efectivo.

Pasaporte o DNI: para la identificación en el mostrador.

Aquí es donde conviene comparar bien antes de decidirse. Servicios como alquiler de coches en Chipre permiten revisar varias opciones de una vez – precio, tipo de vehículo, condiciones de cancelación – sin tener que abrir veinte pestañas distintas. Ahorra tiempo, que buena falta hace cuando se está organizando el resto del viaje.

Seguros: la letra pequeña que sí importa

El seguro es el punto donde más gente se lleva sorpresas. La cobertura básica que incluye casi cualquier alquiler suele dejar una franquicia alta en caso de daños, lo que significa que un golpe en la carrocería puede acabar costando varios cientos de euros de bolsillo. Ampliar la cobertura con un seguro a todo riesgo (a veces llamado Super CDW o similar) elimina o reduce mucho esa franquicia. No es obligatorio, pero conducir por carreteras de montaña estrechas, con curvas cerradas y poca visibilidad en algunos tramos, hace que valga la pena pagar el extra.

Conviene también revisar qué cubre exactamente el cristal delantero y los neumáticos, porque en algunas pólizas quedan fuera, y son justo las averías más comunes en carreteras rurales con grava suelta.

Conducir en Chipre: normas que sorprenden a más de uno

Chipre conduce por la izquierda, herencia de su pasado como colonia británica. Para quien viene de España esto exige un ajuste mental, sobre todo en las primeras rotondas y al adelantar. Algunas particularidades que conviene tener presentes:

El límite de velocidad habitual en autopista es de 100 km/h, y en zona urbana de 50 km/h, salvo señalización distinta.

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio en todos los asientos.

Está prohibido usar el móvil sin manos libres al volante.

El nivel de alcohol permitido es más bajo que en muchos países europeos, así que mejor no arriesgar ni una copa.

Las carreteras principales están en buen estado y bien señalizadas, especialmente entre Lárnaca, Limassol y Nicosia. El terreno se complica en las zonas de montaña de Troodos, donde las curvas cerradas y las pendientes pronunciadas piden precaución, sobre todo si se viaja en temporada de lluvias.

Dónde recoger el coche y cuándo reservar

La mayoría de los visitantes recoge el vehículo directamente en el aeropuerto de Lárnaca o Pafos, que son las dos puertas de entrada aéreas de la isla. Recoger allí mismo evita trayectos en taxi con el equipaje a cuestas, aunque suele tener un pequeño recargo frente a recogerlo en el centro de una ciudad.

La época del año también influye en el precio y en la disponibilidad. Entre junio y septiembre, temporada alta de sol y playa, conviene reservar con varias semanas de antelación porque los coches más económicos se agotan rápido. En primavera y otoño, cuando el calor es más llevadero y hay menos turistas, suele ser más fácil encontrar buenas tarifas y coches disponibles el mismo día.

Consejos finales antes de coger la carretera

Viajar por Chipre en coche de alquiler no tiene mayor complicación una vez se conocen estos detalles: papeles en regla, seguro bien elegido y algo de cuidado extra al principio por circular por la izquierda. A cambio, se gana la libertad de parar en cualquier mirador, desviarse hacia un pueblo con encanto o llegar a una cala vacía sin depender de horarios de autobús. Para quien valora explorar a su propio ritmo, esa libertad suele compensar con creces cualquier trámite previo.