La calidad de las playas españolas y nuestro destino de vacaciones

Ha llegado el momento. Después de meses de espera e incertidumbre es hora de reservar nuestras vacaciones. Sobre la mesa contamos con multitud de propuestas: nos podemos decantar por las playas y su reinado habitual en verano, por el turismo rural y la calidad de sus alojamientos, por la aventura y el deporte… La oferta es tan amplia como posibilidades vuelan por nuestra imaginación, así que toca cerrar los ojos y soñar.

España ofrece la mayor paleta de colores del turismo. Nuestro país lidera varios segmentos del sector a nivel europeo e incluso mundial pero hay algo en lo que nadie discute su fortaleza: la calidad de las playas. De hecho, esta misma semana, hemos conocido que un total de 272 playas y 24 puertos deportivos han obtenido la Bandera Q de Calidad. ¿Y esto qué significa? Pues es un distintivo de calidad del Estado Español que se entrega a través del Instituto para la Calidad Turística Española. Para obtener dicha certificación, las playas y puertos deportivos han aprobado una auditoría que acredita el cumplimiento de la norma de calidad internacional UNE-ISO 13009, consensuada por más de 90 países.

Resumido: tenemos en nuestro país casi 300 playas y puertos deportivos con una calidad excelente. Arenales y complejos que se distribuyen por toda la geografía de costa… desde Galicia a Andalucía. De hecho esta última es la que lidera este ranking nacional con 102 playas certificadas, seguida por la Comunidad Valenciana con 53, la Región de Murcia con 40, Islas Baleares con 24 y Galicia con 20. Cataluña ha logrado 15, Cantabria 11 y Asturias 3. Ceuta logra 2 y Euskadi y Canarias cierran la lista con una cada una.

No me digan que no es maravilloso. Parece que tenemos plan para este verano, nos decantamos por la playa. Ahora toca elegir destino. El norte nos propone tantas opciones como tonalidades de verdes encontramos en sus paisajes pero, como ya les contamos por aquí, nos decantamos por Santillana del Mar. La joya del turismo de Cantabria es, sin lugar a dudas, una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de todo el país. Un paseo por cualquiera de sus calles se convierte en un viaje al pasado que ademas compaginamos disfrutando de la naturaleza… las playas de Santa Justa y Ubiarco, en uno de los litorales más bonitos del norte de España, se convierten en un destino vacacional de ensueño.

Si preferimos el sur y su aroma a verano les propongo la Costa Blanca. Hace una semanas viajamos a un destino único, posiblemente el rincón más bonito de Alicante, la zona del Albir en Alfaz del Pi. Una playa de canto rodado espectacular, un paseo marítimo con estrellas dedicadas a aquellos que han sido galardonados en el Festival de Cine y la multiculturalidad que aportan las diferentes nacionalidades que viven en el municipio son algunos de sus atractivos. Además de una visita a El Faro, convertido en un museo donde descubrir a piratas, soldados, marineros, pescadores, fareros, campesinos…, personas cuyas vidas estuvieron vinculadas al mar y a esa tierra.

Y es que hay tanto por disfrutar que lo mejor es conocer de primera mano todas las opciones de costa que nos ofrece nuestro país. Eso sí, no es el momento de jugar con nuestro tiempo de descanso. Contar con profesionales de reconocida solvencia nos garantiza que el viaje se desarrolle en las condiciones contratadas y una respuesta responsable ante cualquier inconveniente. Además de conocer, de primera mano, las acciones que cada destino ha tomado para garantizarnos que es un lugar seguro.

Elegimos el mejor destino en la I Feria Virtual de Turismo de Viajes el Corte Inglés

El sector turístico está siempre en continuo movimiento y tiene la gran capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades de los viajeros a la hora de decidir en qué lugar disfrutar de sus vacaciones. Viajes El Corte Inglés se une a dicha capacidad de adaptación con una iniciativa tan innovadora como es la celebración de su I FERIA VIRTUAL DE TURISMO, que tendrá lugar los días 9 y 10 de julio y estará abierta las 24 horas.

Una iniciativa única que nos permite obtener las ventajas de asistir a una feria de carácter turístico contando con toda la seguridad. Viajes el Corte Inglés vuelve a demostrar, con este tipo de iniciativas, su liderazgo a la hora de adaptarse a las circunstancias y ofrecer a cada cliente aquello que necesita en el momento. La celebración de las ferias virtuales puede convertirse en la opción perfecta a la hora de conocer ofertas y lugares, y hacerlo en contacto directo con el destino.

Las personas interesadas en asistir a la feria podrán inscribirse de forma gratuita para visitar los distintos pabellones y stands de los expositores, y acceder a los contenidos, novedades y programas que presentan. Además, podrán comunicarse con ellos mediante un chat, concertar citas, asistir a las presentaciones y mesas redondas que se celebrarań en el Auditorio, así como informarse sobre las medidas que están adoptando los destinos y las empresas turísticas por la situación excepcional del Covid-19. Para registrarse en la feria se debe acceder a www.fvtvecisa2020.com