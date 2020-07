El gobierno de Londres endurece su discurso y recomienda a los británicos no viajar a ningún lugar de España

El Gobierno Sánchez parece haberse quedado atónito y sin saber qué hacer, para frenar el veto turístico impuesto este fin de semana por el Reino Unido, que someterá a una cuarentena de catorce días a todos los viajeros que lleguen al país procedentes de España ante la evolución de la pandemia.

La medida del Gobierno de Londres da la estocada definitiva a la ya complicada campaña de verano, en la que el sector del turismo se juega gran parte de su supervivencia y la pérdida de miles de millones de euros –más de 43.000 millones solo entre marzo y junio, según los últimos datos difundidos por Exceltur–.

En las últimas horas y a pesar de los patéticos aspavientos del Gobierno PSOE-Podemos y de las declaraciones en televisiones amigas de Pedro Sánchez, l ejecutivo británico no solo no ha cedido un palmo, sino que endurece su postura, diciendo que recomienda no viajar a ninguna parte del territorio español, incluyendo las islas, destino favorito para millones de británicos que las visitan cada año.

La vuelkta de tuerca del Ejecutivo de Boris Johnson llega después de que algunos medios de comunicación españoles, afines a Moncloa, filtraran que el ministro de Transporte, Grant Shapps, a quien todo ha pillado de vacaciones en España, está dispuesto a eliminar la cuarentena obligatoria para quienes regresen al Reino Unido desde las islas Canarias y Baleares a partir de la próxima semana y que su intención es conseguir el establecimiento de un corredor aéreo.

El propio Shapps tendrá que cumplir con el aislamiento, una vez que regrese el miércoles a territorio británico.

El embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, ha puntualizado que «hoy por hoy» la cuarentena de 14 días afecta a todo el territorio nacional, de manera que no habrá ni corredores ni excepciones con las Islas Canarias y Baleares.