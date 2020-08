Aparece en Nepal una tortuga y la veneran como la encarnación del dios Vishnú

Está claro que hay gente para todo.

Una tortuga dorada descubierta en Nepal ha sido tomada por los residentes locales por nada menos que la encarnación del dios hindú Vishnú, reporta The Daily Mail.

Se cree que es la quinta vez que una tortuga de color amarillo, de la especie ‘Lissemys punctata andersoni’, es avistada en el mundo, y por primera vez en Nepal.

Su peculiar pigmentación se debe a una rara mutación genética.

A turtle ‘revered as an incarnation of the Hindu god Vishnu’ is spotted in Nepal with a dazzling golden shell https://t.co/HPWVnQJDoN

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 19, 2020