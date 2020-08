Un juez anula la orden que prohíbe fumar en las calle de Madrid y ordena abrir las discotecas

Más información

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha anulado este 21 de agosto de 2020 la orden de la Comunidad de Madrid que prohibía fumar en terrazas, comer en el Metro y abrir a las discotecas y a los bares.

Según ha avanzado El País y han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a 20Minutos, el juez Alfonso Villagómez Cebrián entiende que estas medidas no se pueden llevar a cabo porque una autonomía no puede limitar los derechos fundamentales y porque, además, la orden se basó en otra del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado.

Fuentes del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero aclaran, no obstante, que las nuevas medidas, que fueron pactadas con el departamento de Salvador Illa y ya han sido aplicadas en otras autonomías, siguen en vigor.

Según las mismas fuentes, Sanidad pidió a las comunidades que consultaran con la Justicia la ratificación de las órdenes con las que iban el ocio y otros hábitos.

Esto es lo que niega el juez, una decisión ante la que cabe recurso, algo que estudia en la actualidad el Ejecutivo.