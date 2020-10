Miguel Angel Revilla ‘El Anchoas’: «Estoy encantado de que vengan madrileños este fin de semana a Cantabria»

Un tipo muy suyo este Miguel Ángel Revilla, célebre por sus regalos en forma de anchoa.

El presidente de Cantabria ha asegurado este 9 de octubre de 2020 que está «encantado» de que los madrileños vayan a la comunidad autónoma este puente del Pilar, pese los datos de evolución del Covid-19 en la capital de España, porque «no podemos estigmatizar a nadie».

Preguntado si teme una ‘avalancha’ en Cantabria de gente procedente de Madrid con motivo de estos días libres y que este hecho pueda influir en la situación de la pandemia en la región, que ha mejorado en las últimas semanas, el presidente ha dicho que no lo teme «en absoluto».

«Parece que van a llegar aquí los bárbaros, los hunos, los vikingos. Van a llegar unos españoles que, como nosotros, tienen problemas allí, aquí en menor medida, pero no podemos estigmatizar a nadie».

«Que vengan, que respeten las normas que todos sabemos y yo encantado de que vengan madrileños este fin de semana a Cantabria«.

Además, «en reciprocidad», el jefe del Ejecutivo cántabro estará el sábado, el domingo y el lunes en Madrid, a donde irá por trabajo, ha revelado.

«Aunque se declare el estado de alarma, lo que no van a hacer, supongo, es prohibir por motivos de trabajo la entrada y salida de Madrid. No va a haber, creo, confinamiento domiciliario. La vida en Madrid se hará con unas normas de capacidad y cierre en los locales, pero por motivos laborales, que es mi caso, se podrá entrar en Madrid», ha comentado Revilla ante de saber que el Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de carácter extraordinario de este viernes, la declaración del estado de alarma para restablecer las restricciones a la movilidad en la Comunidad de Madrid y que implicaban el confinamiento perimetral de la capital y de otros nueve grandes municipios.

«Mientras hacen la disposición y sale en el boletín… tienen una buena ocasión de salir de Madrid y venir a Cantabria si quieren».

«Muy buena» situación en Cantabria

Preguntado por la evolución de la pandemia en Cantabria y cómo se ha gestionado, el presidente ha afirmado que, actualmente, la región está «en una situación muy buena».

Revilla se ha remitido a datos «inequívocos» en este momento, correspondientes a los últimos 14 días, según los cuales Cantabria está «casi en igualdad de condiciones» con otras dos comunidades, Comunidad Valenciana y Galicia, como «las mejores».

«El índice medio por 100.000 habitantes está en España en 350 (casos), en algunas comunidades por encima de 500, en alguna por encima de 600, y Cantabria está en 112: estamos en una situación muy buena».

En su opinión, «se han hecho las cosas muy bien» en Cantabria porque todas las medidas «duras» que se han tomado -como el confinamiento de un edificio en la calle Nicolás Salmerón de Santander, del barrio de La Inmobiliaria de Torrelavega o el cierre de Santoña- se han comunicado previamente a los tribunales de justicia «para tener la garantía de que no se iban a echar atrás».

Aunque la situación es buena, Revilla ha advertido eso no quiere decir que no pueda producirse un rebrote «porque el virus se comporta de una manera que no conocemos bien cómo va evolucionando».

Con todo, ha opinado que «en conjunto», en Cantabria «podemos estar contentos de que hayamos salvado el verano», pese a un «repunte lógico» de casos por la llegada «de una población media de millón y medio cada día en julio en agosto, pero lo hemos podido superar y ahora estamos en unos índices muy buenos», ha reiterado.

Finalmente, en este sentido ha recordado que en estos momentos hay 39 personas hospitalizadas por coronavirus y seis ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos, «unos datos que nos permiten estar tranquilos porque no hay un agobio hospitalario motivado por el Covid», ha concluido.