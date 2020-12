Coronavirus: prohibido entrar o salir de tu CCAA entre el 23 de diciembre y el 6 de enero

Todos encerrados en casa, de principio a fin de Navidades. El cierre empieza la víspera de Nochebuena y no termina hasta el día después de Reyes.

Las comunidades autónomas fijarán un cierre perimetral de sus territorios desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 6 de enero de 2021, que podrá abrirse para permitir las reuniones familiares, en citas que no podrán superar las 10 personas no convivientes y que tendrán que terminar como muy tarde a las 1.30 horas en Nochebuena y Nochevieja.

Estos son algunos de los elementos del Plan de Navidad que han consensuado Sanidad y los consejeros autonómicos y que se ha aprobado esta tarde en el Consejo Interterrritorial de Sanidad.

Según el borrador del acuerdo que se ha refrendado este miércoles y al que ha tenido acceso 20 Minutos, durante toda la Navidad se «hará efectiva la limitación de la entrada y salida en las comunidades y ciudades autónomas», según se establece en el segundo decreto de estado de alarma. Con una salvedad, porque se permiten los movimientos para reuniones familiares, que se suma a los otros supuestos que ya estableció el estado de alarma, como ir a centros sanitarios, a trabajar, a cuidar de personas mayores o regresar al domicilio habitual o familiar.

Los confinamientos perimetrales serán de aplicación «salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados», que se produzcan «para los desplazamientos en territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado, cumpliéndose en todo momento los límites a la permanencia de grupos de personas que sean aplicables», dice el borrador.

Estudiantes y personas mayores

Los estudiantes universitarios que regresan a casa en Navidad tienen rúbrica a parte y la pauta se refuerza con respecto a la primera propuesta de Sanidad. Entonces, se les recomendaba que «limitaran las interacciones sociales los días anteriores”, el acuerdo que se aprobará este miércoles establece la «recomendación» de que empiecen a poner estos límites sociales «diez días antes».

En cuanto a la salida de las personas mayores de residencias, la pauta será que queden «restringidas a un único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable». A su regreso, se aconseja hacer una PCR y extremar las medidas de prevención y vigilancia en los días posteriores.

El consenso supone una apertura en cuanto a las reuniones familiares o el toque de queda con respecto a la primera propuesta de Sanidad, pero endurece otros aspectos. Por ejemplo, la versión final no dice nada de la San Silvestre, que Salvador Illa propuso celebrar con medidas de precaución como que no hubiera público en las calles o incluso que fuera en varios días. El documento que se aprobará este miércoles no menciona esta ni otros eventos deportivos, que quedan prohibidos.

«No se podrán celebrar grandes eventos deportivos y, en su lugar, se recomiendan modalidades de participación virtual», dice el borrador.

Hasta las 1.30 solo para volver a casa

Precisamente sobre el número de personas que podrán reunirse en Navidad, el acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas incremente de los seis que propuso el ministro, Salvador Illa, la semana pasada a 10 personas, pero solo para las «comidas y cenas navideñas».

«Las comunidades autónomas preverán que los encuentros familiares o con allegados para celebrar las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre y del 1 de enero de 2021 queden condicionados a que no se supere el número máximo de diez personas, salvo que se trate de convivientes», dice el acuerdo.

Por lo que respecta al toque de queda, el consenso abre la mano para permitir estar por la calle hasta las 1.30 horas en Nochebuena y Nochevieja, pero «únicamente para permitir el regreso al domicilio». «En ningún caso se utilizará la ampliación horaria para desplazarse a diferentes encuentros sociales», advierte.

Durante el resto de la Navidad, el toque de queda permanecerá como establece el decreto de alarma, entre las 23 y las 6 horas, con una horquilla de una hora antes o después, según determine cada gobierno regional.

Campanadas virtuales

Sí se mantiene la propuesta primera del Gobierno en relación a las cabalgatas de reyes, Illa recomendó que fueran «estáticas» y así queda en el acuerdo final, para que además se celebren «en lugares donde se pueda controlar el acceso».

Además, se proponen «campanadas virtuales» y que los eventos navideños sean mejor «televisados» o se celebren por vías telemáticas». El acuerdo sí prevé que pueda celebrarse la misa del gallo, siempre que para asistir no se incumpla el toque de queda, aunque se recomiendan «alternativas» como «servicios telemáticos o por televisión».

De manera general, en las celebraciones religiosas de Navidad, se pide «evitar los cantos» -que se recomienda sustituir por «música pregrabada»- así como «muestras físicas de devoción o tradición» como besos sobre imágenes o esculturas.