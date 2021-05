Las 3 mejores opciones para disfrutar de nuestras vacaciones en este 2021

Estoy preparado. Ha pasado mucho tiempo y los nervios se vuelven protagonistas como aquella primera vez y es que, después de una larga espera, volvemos a viajar. Los destinos se acumulan en mi cabeza. ¡Tengo tantas ganas! Pienso en playas, en ciudades españolas que hace tiempo que no visito, en grandes viajes, en el Caribe… No es fácil elegir cuando tienes la sensación de volver a estrenarte y cuando las agencias de viajes te ofrecen tantas posibilidades. Mi primera decisión la tengo clara: lo dejo en manos de profesionales, quiero que mi regreso como turista sea perfecto y que nada salga mal. Sólo confiando en aquellos que me dan tranquilidad puedo dedicarme a disfrutar. En este retorno a la ilusión se me ocurren 3 opciones por encima del resto, aunque cualquiera que elijamos será perfecta. Destinos que están ahí, preparados para recibirnos y que se presentan como únicos para acogernos maleta en mano. ¡Empezamos!

1. Costa Española

Me siento como cuando te toca elegir entre papá o mamá. No sé si me apetece más un viaje al norte o al sur. Si empezamos por “papá” pienso en sus acantilados, sus tonos azules oscuros y verdes profundos… Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco; cualquier opción es buena. Mar y montaña junto a una propuesta gastronómica inigualable. La costa norte de nuestro país es un regalo para los sentidos, un espacio natural donde encontramos establecimientos de máxima calidad y a unos precios muy competitivos. Pero lo mejor es que cada momento se convierte en una instantánea en nuestra retina.

Pero también está “mamá”. Ese Mediterráneo en tonos claros y fina arena. Ese ambiente festivo que tanta falta nos hace. Un paseo por la costa de la Comunidad Valencia, Murcia, Andalucía… Se me eriza la piel al pensar en los chiringuitos, los atardeceres y esa gastronomía que se convierte en manjar a pie de playa.

2. Nuestras ciudades

El interior siempre me atrae. Disfrutar de la ciudad en verano es un privilegio lleno de sorpresas y rincones por descubrir. Pienso en destinos y ya me veo en Sevilla, a orillas del Gualdalquivir y con la Torre del Oro como testigo. Me imagino en Cáceres retrocediendo seis siglos de golpe y siguiendo los pasos de romanos, visigodos, musulmanes, judíos… ¿Y Madrid? Yo que escribo con el ruido del mar de fondo me apasiono por paseos por la Gran Vía o El Retiro, por visitas a museos y por disfrutar de las más amplia gastronomía, y es que aquí tenemos de todo.

3. Grandes Viajes

Lo sé. Estoy pensando lo mismo que vosotros… ¡Quiero viajar a otro país! ¡Quiero regresar por todo lo alto! Tengo ganas de Caribe, de México, de República Dominicana… Estoy como loco por volver a sentir la vegetación extrema de Costa Rica o dejarme llevar por el majestuoso Dubai. Y es que me enamoran los grandes viajes, esa sensación que te provoca coger un avión y recorrer medio mundo para descubrir nuevas formas de vida, panorámicas por estrenar y culturas diferentes.

El viaje es solo parte del viaje

Saber cuál es el mejor destino, como disfrutarlo al máximo y sobre todo, despreocuparte de los posibles imprevistos, también es parte del viaje. Por eso hemos seleccionado los mejores destinos de nuestras Costas e Islas para que solo tengas que encargarte de disfrutar de las cálidas aguas del Mediterráneo, de los verdes paisajes de nuestras playas del norte o de las kilométricas playas gaditanas “pescaito” en mano. Pero sin olvidarnos de nuestras ciudades de interior, que nos esperan más preparadas que nunca para que redescubras la historia, gastronomía, cultura y gentes de los maravillosos rincones de nuestra geografía. Y a quienes prefieran optar por destinos lejanos, les esperan los enigmas de los grandes faraones, selvas tropicales, mágicos zocos de especias escondidos entre majestuosos rascacielos o islas casi desérticas en Dubai, Maldivas, Egipto, Costa Rica o Cabo Verde. Pero también hemos pensado en quienes deseen desconectar en kilométricas playas de arena blanca y aguas turquesas mientras disfrutan de una gastronomía incomparable. Para ellos, hemos seleccionado los mejores rincones de República Dominicana y El Caribe Mexicano; Cozumel, Riviera Maya, Samaná o La Romana, entre otros.

