Los viajes entre EE. UU. y España se multiplican desde la apertura de fronteras estadounidenses. Las perspectivas para 2022 son aún mejores. Los viajeros deben preparar su viaje con antelación y estar al día de los requisitos anti Covid que impongan las autoridades, en función de la cambiante evolución de la pandemia y sus diferentes oleadas. De ahí la necesidad de un servicio online que te facilite las cosas y se encargue por ti de tramitar tu visado de entrada en el país norteamericano, de forma sencilla, ágil, rápida y barata.

Cómo viajar a Estados Unidos sin preocuparte del visado ESTA de entrada. Tramitar el visado electrónico de entrada en Estados Unidos, ESTA USA, es sencillo cuando acudes a un portal especializado en gestionar la solicitud de este visado electrónico, que es imprescindible no sólo para entrar en territorio estadounidense, sino que también lo es, incluso, para embarcar en un avión, un crucero o un ferry que vaya a dirigirse a este país.

Es más: el visado ESTA USA es imprescindible para entrar en Estados Unidos, pero no te garantiza la entrada, porque la decisión final de dejarte entrar, o no, en el país corresponde, en última instancia, a los agentes de aduanas y fronteras.

Necesario para adultos y menores

El visado electrónico ESTA USA es necesario para viajeros adultos y menores de edad. Tiene una validez de dos años y va siempre asociado al pasaporte o documento oficial de viaje.

Si dicho documento de identificación en viaje, o el pasaporte, caduca antes que el visado ESTA USA, ésta autorización electrónica de entrada en EE. UU. pierde toda su vigencia.

Si lo que caduca antes es el propio ESTA USA, aunque el pasaporte o documento de identidad en viaje siga en regla, no te servirá para poder entrar en los Estados Unidos.

Entrar y salir de Estados Unidos

Si el visado ESTA USA caduca cuando ya estás dentro de los Estados Unidos, deberás conservarlo y llevarlo siempre de manera inseparable con tu pasaporte o documento oficial de viaje en regla. No debes salir del país si tienes intención de volver a entrar a corto plazo, porque no te dejarán volver a EE. UU. con el ESTA caducado. Tampoco puedes intentar renovarlo dentro de los Estados Unidos. No podrás hacerlo, porque ya estás en territorio estadounidense y el ESTA USA sólo es un permiso “de entrada” en el país, no “de permanencia” en él, ni “de salida”.

Pero tampoco puedes deshacerte o prescindir de dicho visado electrónico, aunque haya perdido su vigencia. Llévalo siempre contigo, porque en cualquier momento las autoridades estadounidenses pueden requerirlo, para comprobar que has entrado en el país forma legal.

Durante la vigencia del ESTA y del pasaporte o documento oficial de identidad para viajes, sí que puedes hacer múltiples salidas del país y otras tantas entradas de vuelta a él en un corto plazo de tiempo, siempre que las estancias no excedan de noventa días en cada visita, o que estas visitas no sumen en total más de ciento ochenta días de estancia en los Estados Unidos en un año.

Visaturismo hace los trámites por ti

De esta forma, queda claro lo importante que es el ESTA USA para viajar a Estados Unidos sin problemas. Estamos acostumbrados a tramitar y obtener un pasaporte o documento de identidad válidos y en regla para un viaje. ¿Quién no lo ha hecho, al menos una vez? Pero no estamos familiarizados con el proceso de solicitud para conseguir un visado electrónico ESTA USA, un documento de autorización de entrada a Estados Unidos relativamente nuevo, a pesar de que Estados Unidos lo viene exigiendo desde hace ya unos cuantos años.

Es en este punto donde un servicio online como VisaTurismo, altamente especializado en la tramitación y solicitud de visados electrónicos, cobra gran relevancia para ti. Te sorprenderá su eficacia y te ahorrará preocupaciones, tiempos de espera, traslados a la embajada o consultado y, en definitiva, muchos quebraderos de cabeza. Visaturismo hace estos trámites por ti.

Este servicio online es muy valioso, pero no es caro: sólo pagas los catorce dólares que te piden por los trámites, que son las tasas del ESTA USA.

Visaturismo te ahorra preocupaciones

En momentos en los que todo hay que prepararlo minuciosamente y debes de seguir las novedades sobre el Covid “al minuto”, para conocer los requisitos de entrada en USA al hilo de la cambiante evolución de la pandemia, el que un servicio online se encargue de tramitar por ti el documento imprescindible para entrar en EE. UU., y que lo haga en pocos minutos para obtenerlo rápidamente, es algo muy valioso. Posiblemente, es la mejor ayuda que puedas tener en tus preparativos de viaje a Estados Unidos.

Si el motivo de tu viaje es por turismo, conexiones, negocios o visitas a familiares o amigos, la autorización ESTA es necesaria y suficiente, por lo que no se te requiere otro visado. Si, en cambio, es por motivos de empleo, debes solicitar un Visado de Trabajo con antelación. ESTA tampoco cubre labores periodísticas, de inversiones o de investigación.

No pueden pedir la autorización ESTA los viajeros que, después del 10 de marzo de 2011, hayan ingresado en Irán, Iraq, Corea del Norte, Siria, Sudán, Yemen, Libia o Somalia, o que hayan poseído alguna vez un pasaporte de alguno de estos países.

Más viajes a Estados Unidos

Los viajes a EE. UU. desde España se están multiplicando desde la apertura de las fronteras en noviembre del país americano. Las perspectivas son prometedoras para el sector viajes en 2022. Prueba del optimismo reinante es que las cadenas hoteleras estadounidenses Marriot y Hilton han subido sus cotizaciones en Bolsa, en un 4,5% y un 4,8%, respectivamente.

España ha aumentado el tráfico de visitas hacia los Estados Unidos en 2021 y seguirá aumentándolo en 2022 con más crecimiento. En noviembre ya ha habido 29 vuelos desde el aeropuerto Adolfo Suárez – Barajas hacia Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Chicago y Miami, más otros seis desde El Prat de Barcelona hacia Nueva York.

IAG, el holding compuesto por la española Iberia y la británica British Airways, ha previsto estrenar vuelos de Iberia desde Madrid a Dallas y Washington y ya ha programado setenta vuelos semanales de ida y vuelta: diez a Nueva York; otros diez a Miami; cinco a Chicago, tres a Boston y otros tres a Los Ángeles, entre otros. Además, la próxima temporada de verano ofrecerá ocho nuevos destinos directos desde Madrid, frente a los seis que había en 2019, antes de la pandemia.