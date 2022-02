Vacaciones en Estados Unidos canceladas por el ESTA

Si no presta atención a cómo rellenar el formulario de solicitud del ESTA, puede que tenga que cancelar sus vacaciones por culpa de un simple error. He aquí cómo evitarlo.

El ESTA es una autorización de viaje electrónica que puede ser muy útil si quiere viajar a Estados Unidos y no tiene tiempo de solicitar un visado tradicional. Este sistema se estableció para ayudar a los nacionales de determinados países a viajar a los Estados Unidos sin tener que pasar por este procedimiento, que antes era obligatorio. Sin embargo, a pesar de la sencillez de este proceso, que se realiza íntegramente por Internet, hay que prestar atención a las respuestas dadas en el formulario, porque un simple error o descuido puede llevar a la cancelación de su viaje. Aquí explicaremos más concretamente los errores que debe evitar para estar seguro de viajar a Estados Unidos.

Cómo ir fácilmente a Estados Unidos gracias al sistema ESTA

En primer lugar, es importante recordar cómo funciona el sistema ESTA como autorización de viaje. Este sistema le permite viajar a Estados Unidos por turismo o por negocios sin tener que pasar por el engorroso y restrictivo proceso administrativo de solicitar un visado.

Lo único que tiene que hacer es entrar en un sitio web que disponga de un formulario de solicitud oficial y rellenarlo con mucho cuidado. En este formulario, tendrá que facilitar sus datos personales, su número de pasaporte biométrico o electrónico y su dirección de correo electrónico, así como responder a una serie de preguntas sobre sus intenciones, el propósito de su viaje, su estado de salud, su situación legal y sus viajes anteriores. El propósito de todas estas preguntas es evaluar si usted representa o no una amenaza para la seguridad estadounidense y, por lo tanto, decidir si puede o no obtener esta autorización de estancia.

Una vez que haya rellenado el formulario de solicitud, puede validarlo pagando las tasas requeridas con tarjeta de crédito. La respuesta a su solicitud le será enviada por correo electrónico en un plazo máximo de 72 horas, pero lo más frecuente es que sea en pocas horas. No es necesario desplazarse, presentar documentos y pruebas ni imprimir nada. Una vez concedido el ESTA, se vinculará electrónicamente a su pasaporte y, por tanto, este pasaporte será el único documento que deberá presentar durante su viaje.

Las consecuencias de un error al solicitar un ESTA en línea

De lo que no son tan conscientes los viajeros que desean utilizar este sistema para su viaje a Estados Unidos es de que un pequeño error en las respuestas a las preguntas del formulario puede tener consecuencias más o menos importantes, como obligar a cancelar el viaje por completo.

Existen diferentes grados de importancia en función de las preguntas del cuestionario, y aunque algunos errores se consideran menores y no afectarán a su capacidad para obtener un ESTA, otros pueden impedirle obtener un ESTA o un visado ordinario.

Esto se aplica en particular a las preguntas de la segunda parte del cuestionario, que se refieren a sus intenciones de viaje o a su pasado. Si se equivoca, por ejemplo, al responder a las preguntas sobre su pertenencia a un grupo terrorista, sobre los países que ha visitado recientemente o sobre sus intenciones de cometer un acto grave en el país, por supuesto pasará inmediatamente a la lista roja de las autoridades de inmigración estadounidenses. Esto no sólo imposibilitará la obtención de un ESTA, sino que también le prohibirá realizar estancias en Estados Unidos durante un período de tiempo que puede ser de varios años. En este caso, no podrá volver a solicitar una autorización de viaje ni obtener un visado sin tener que justificarse y convencer, si tiene suerte, a las autoridades estadounidenses en el consulado o embajada de su país de residencia.

Por lo tanto, debe tener mucho cuidado de responder correctamente a todas estas preguntas y no cometer ningún error.

Cómo evitar tener que cancelar su estancia en Estados Unidos por culpa del ESTA

Como habrá comprendido, la solicitud del ESTA en línea es un procedimiento rápido y sencillo que le permitirá obtener una autorización de viaje a Estados Unidos en pocas horas y sin tener que desplazarse. Sin embargo, si este trámite no se realiza correctamente o no se verifica, también puede acarrear inconvenientes de diversa índole, incluso la cancelación pura y simple de su viaje a Estados Unidos.

De hecho, si se equivoca al responder a alguna de las cuestiones críticas de este formulario, no podrá obtener esta autorización de estancia ni tampoco un visado tradicional. Por otro lado, si aunque siga teniendo la opción de solicitar un visado tradicional, es una opción que llevará más tiempo y dinero y es posible que no pueda obtener este documento a tiempo si su viaje ya está planificado.

Aunque cualquiera puede cometer un error por descuido o simplemente un error en su teclado al solicitar un ESTA en línea, afortunadamente existe una forma sencilla de evitar tener que cancelar sus vacaciones en los Estados Unidos. En efecto, en los sitios web que ofrecen formularios de solicitud ESTA en español, tendrá sistemáticamente la posibilidad de comprobar todas sus respuestas antes de validarlas y proceder al pago de las tasas. Lo único que tiene que hace es asegurarse de tomarse el tiempo necesario para completar este paso para evitar cualquier problema o desilusión.

También le aconsejamos que, si no está seguro de cómo responder a una pregunta en concreto, pida consejo a los asesores del sitio web o pregunte en lugar de responder al azar o de arriesgarse a cometer un error importante.

Si sigue este procedimiento al pie de la letra y es consciente de los posibles errores, tendrá muchas posibilidades de obtener esta autorización.