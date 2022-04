Nuevas Tendencias en viajes y turismo lejos de la ciudad

Siempre se ha relacionado al carácter de ser famoso o reconocido, con estar en el centro de atención; y justamente ser el centro de atención es una cualidad propia de las grandes ciudades. Allí “sucede todo”, desde las decisiones empresariales y profesionales hasta la búsqueda de nuevas oportunidades. Pero siempre ha existido esta dicotomía interna en las personas, entre escapar o comenzar de nuevo, entre buscar la relajación extrema y el bajar el ritmo. Muchas celebrities han optado por mudarse a una casa rural durante la pandemia. El estrés generado por las grandes aglomeraciones de gente desemboca en este giro radical de decisiones.

Las condiciones impuestas por las cuarentenas y las restricciones, fue el momento ideal para que mucha gente dé ese pequeño salto de fé y abandone el alboroto de la ciudad. Si el lugar donde todo pasa, no pasa nada (por lo menos por un tiempo), ¿qué sentido tiene quedarse? Cuando el afuera se prende fuego, centrarse en lo verdaderamente importante, y no en lo material, parece como la decisión más sabia. Muchos han optado por volver a sus orígenes. Establecer una rutina donde uno fue feliz en su infancia, es una búsqueda común y corriente en estos casos. Otros decidieron, justo en este contexto global, apostar por lo que no se animaban.

Turismo Rural: Una alternativa que crece para viajes o vacaciones

La fama está ‘satanizada’, suelen decir sólo los famosos. Pero así y todo, sigue siendo buscada y añorada por la mayoría de nosotros. Escapar de ese estado de alerta a los paparazzis, a los fans y a la responsabilidad ética con lo social, puede ser una determinación valiosa. Aunque el refugio se encuentra en el campo sin importar las decisiones estéticas que uno tome, es verdad que muchos se han rodeado de lujos y otros conviven perfectamente con la simplicidad de la vida que buscaron. Establecer esta “nueva normalidad”, también puede tener que ver con hacer este tipo de cambios ideológicos y pragmáticos, apostar por la sencillez y por el valor de las relaciones más que por la ansiedad de la comercialidad y los negocios. Sea cual sea el motivo, estos reconocidos personajes cambiaron su vida por completo y ahora disfrutan de la ruralidad de su cotidianidad. Vamos a centrarnos en los rasgos estéticos y morales de este giro resolutivo. Te recomendamos el sitio Bluepillow, el comparador de ofertas de alquileres vacacionales, si tú también quieres experimentar la magia de las casas rurales en tu próxima aventura.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky

La pareja de celebrities decidió abandonar el lío de Hollywood para disfrutar de la vida familiar, mudándose a un alejado distrito del país que vió nacer a Chris: Australia. Al lado del mar, las hectáreas de campo se unen por una gran pileta olímpica. Y en su interior, una sala de cines se destaca del resto de las habitaciones. Este rancho también cuenta con la presencia de animales como caballos, gallinas, etcétera, y es la casa principal del matrimonio que también cuenta con un condominio en Sidney, para cuando tienen que centrarse en sus carreras.

Julia Roberts

La reconocida actriz fue de las primeras en apostar por esta vida en el marco de Hollywood. Aunque cuenta en su haber con varias propiedades, hay una casa en particular (su principal), la cual es la que nos llama la atención. Un rancho ubicado en Nueva México que está completamente aislado del mundo. En este refugio rodeado de montañas, disfruta de su vida hace muchos años, con sus mellizos y su pareja. Cuenta con su propia huerta orgánica, donde cultiva sus alimentos y convive con animalitos que forman parte de la granja.

Ryan Reynolds y Blake Lively

Deadpool y Serena van der Woodsen fueron también de los vanguardistas que encontraron la manera de llevar adelante su fama y el bullicio que conlleva esta misma, a través de un cambio rotundo en la estructuración de sus vidas. Ambos han declarado que siempre tuvieron en claro que el campo iba a ser la solución a todos sus problemas personales y maritales. Un pequeño pueblo a las afueras de New York llamado Bedford, es donde la familia decidió establecer los cimientos de su futuro. Las rutas rurales con las que cuenta este alejado lugar, es ideal para andar a caballo, realizar senderismo u otras actividades relajantes. No es casualidad que muchas otras celebridades, como Ralph Lauren, también tienen propiedades a su nombre en esta locación.