Cosas que hacer en Sevilla

Sevilla es una de las localidades más bonitas de España. De gente amable, clima caluroso y grandes monumentos, es un lugar perfecto para visitar en cualquier época del año, el cual te enamorará. Si vas a ir, vamos a enseñarte todo lo que tienes que hacer aquí, además de contarte cómo llegar.

¿Qué hacer en Sevilla?

En la capital hispalense hay muchas cosas para hacer, incluyendo la visita de lugares emblemáticos y no tan conocidos y obviamente disfrutar de su gastronomía.

Visitar lugares emblemáticos y ocultos

Una vez que llegues a Sevilla, podrás visitar los lugares más emblemáticos y conocidos. Aquí destaca el Real Alcázar del siglo X, la catedral del siglo XV, la Giralda, la Plaza del Triunfo, El Mirador de Las Setas, el Barrio de Santa Cruz, el barrio de Triana, el Museo de Bellas Artes, la Torre del Oro, la Iglesia de San Luis de los Franceses o La Alameda de Hércules.

Esos lugares son los más conocidos, pero también hay otros ocultos. Aquí destacaríamos la iglesia de San Luis de los Franceses del barroco, la Plaza del Cabildo cerca de la calle Arfe, la Fábrica de Artillería del siglo XVI, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo o la Calle Verde de la Judería. Tampoco te puedes perder las calles de la Expo del 92, donde destaca el Pabellón de Marruecos.

Visita los alrededores de Sevilla

No solamente hay cosas para ver en la capital hispalense. Si vas en coche o lo has alquilado, puedes disfrutar de sus alrededores. No dejes de ver las ruinas romanas de Itálica, el Monasterio de San Isidoro del Campo, las Bodegas Salado o la localidad de Carmona. Este lugar tiene 5000 años de historia, donde destacan el Alcázar del Rey don Pedro, la judería y la necrópolis romana.

Si te gustan las buenas vistas, no puedes perderte el Caminito del Rey, situado a unos 20 km de la capital. En el caso de que vayas un poco más lejos, tienes el Parque Natural y Nacional de Doñana, con 110.00 hectáreas de un paisaje único.

Disfrutar de su gastronomía y bares

La gastronomía sevillana es una de las mejores del país. Podrás consumir platos típicos como el pescado frito, los champiñones rellenos o el gazpacho. Aquí hay todo tipo de locales para comer bien y barato, destacando algunos míticos como el Bar Triana o El Burladero.

Si prefieres ir de tapas, tienes el mítico barrio de Santa Cruz al lado de la Catedral, pero también otros menos conocidos. Si buscas ambiente para salir de noche, La Alameda es la mejor zona, mientras que Triana es más tradicional y típica. En el caso de que busques consumiciones baratas, acude a las afueras al barrio de Bellavista, situado al sur del casco antiguo.

Como llegar a Sevilla

Para llegar a la ciudad hispalense, puedes hacerlo en coche, en avión, en tren o en autobús. Sevilla está muy bien comunicada en tren, con líneas de alta velocidad conectadas con Madrid o Valencia. Si vas en coche, puedes ir por múltiples carreteras, incluyendo la famosa Ruta de la Plata.

El autobús es una opción económica, mientras que el avión es la opción más veloz. Esta opción de transporte te permite acudir desde las grandes ciudades españolas, pero también desde ciudades internacionales.

¿Dónde alquilar un coche?

Si vas a ir a esta ciudad en avión, tren o autobús, es recomendable alquilar un coche. De este modo, podrás moverte con total libertad, visitar los pueblos de alrededor y no depender del transporte público.

El mejor lugar para alquilar un vehículo en Sevilla es en Goldcar, ya que permite hacerlo desde el mismo aeropuerto. Podrás conseguir un coche moderno, conseguir precios bajos si vas en temporada baja, servicios adicionales como GPS, internet o conductor adicional, asistencia en carretera y la cobertura Super Relax, que es a todo riesgo sin franquicia.