6 playas secretas en Guadalupe: un archipiélago paradisíaco

Un viaje por el Caribe ha sido y sigue siendo una elección para muchos españoles cuando llegan las vacaciones. De todas las opciones que hay, el archipiélago de Guadalupe, en las Antillas Menores, ofrece varias playas secretas y paradisíacas que son un destino seguro para disfrutar del mar, el sol y la arena.

Siempre hay zonas turísticas que están masificadas y donde es imposible tener un rato de relax para nosotros mismos. Por eso conviene buscar bien esos rincones escondidos, con secretos y paisajes naturales menos conocidos y transitados. El paraíso deja de serlo con un exceso de ruido.

Las playas vírgenes y secretas de Guadalupe, que, aunque se crea que es una isla, son dos (Basse Terre y Grande-Terre, esta segunda con forma de mariposa), son el destino del que tratará este artículo. Añadiendo algunas que están en las otras islas del archipiélago: Marie-Galante, Petite-Terre (deshabitada), La Désirade y las Islas des Saintes.

Además de que son una parada como parte de un posible viaje en barco por Guadalupe más amplio para descubrir aún más lugares del archipiélago, impregnado de la cultura criolla de su historia.

Playa Les Salines, en Pointe des Châteaux

Pointe des Châteaux es una península en la punta más oriental de la isla de Grande-Terre y en ella hay una serie de playas de ensueño. Una de ellas es la playa Les Salines, en la que al contrario que en otras de dicha zona tales como Anse des Châteaux, sí está permitido bañarse.

Esta playa está protegida del viento y las mareas por un arrecife de coral, por lo que se puede nadar, bucear o practicar otros deportes de agua. El baño es seguro en unas aguas paradisíacas y muy tranquilas.

Como no está masificada, es un lugar perfecto para descansar y disfrutar del máximo relax. Eso sí, para no quemarse tomando el sol hay que llevar protección solar y sombrillas propias porque no hay sombras ni cobijo de árboles.

Playa Anse à la Gourde

Un poco más al oeste, hacia el interior de Grande-Terre, está otra playa casi desconocida y, por este motivo, un pequeño paraíso dentro de Guadalupe: la playa Anse à la Gourde. Las olas son también muy tranquilas y permiten bañarse sin problemas a los bañistas.

Además, esta playa también tiene un fondo marino y una biodiversidad que atrae a los amantes del submarinismo y del buceo. Acceder a ella es fácil, tampoco es una playa muy escondida, pero el acceso no es tan directo como en otros casos.

Pero una vez que se llega, es imposible no maravillarse con los paisajes y estar unas horas tomando el sol o bañándose en el agua.

Playa Anse Bertrand

Dejamos la zona más oriental de la isla y en su cara norte está la playa Anse Bertrand, otro destino idílico en Guadalupe para los que les gusta tomar el sol. También protegida por un arrecife de coral como en los casos anteriores y el agua es de color turquesa, en contraste con la arena.

Las aguas no son tan tranquilas como en otras playas y calas, eso es cierto, porque yendo hacia el sur hay corrientes más fuertes y la playa es más rocosa. Lo que supone que sea mejor ir a tomar el sol y no bañarse ni nadar, para no tener sustos.

Un atractivo de esta playa es que, al amanecer, temprano, se pueden observar pelícanos pescando peces en la costa. Un espectáculo más que ofrece la costa del archipiélago caribeño a los que tienen la suerte de viajar hasta allí.

Playa Grande Anse de Deshaies

Las dos islas más grandes y que se conocen popularmente como Guadalupe tienen mucho que ofrecer. La septentrional, Basse Terre, tiene tesoros como el Parque Nacional de Guadalupe, en el que están situadas las cataratas de Carbet. Sin olvidar que en el norte están separadas por la reserva natural Grand-Cul-de-Sac Marin.

Y en esta segunda isla hay otras playas a las que es todo un lujo ir, como Grande Ande de Deshaies. Situada en el noroeste de Basse Terre, a unos 21 kilómetros al sur de la playa Malendure (donde paran itinerarios marítimos), esta playa está llena de cocoteros y tiene un contraste hermoso de colores: el turquesa del mar, el marrón caramelo de la arena, el verde de la vegetación de una montaña y el azul claro de los días soleados.

Lo más normal es que la playa Grande Ande de Deshaies no esté masificada. En este lugar está permitido el baño, siempre y cuando se tome la precaución de no alejarse mucho de la costa porque cuanto más lejos, más corrientes marinas hay.

Playa Petite Anse du Pain de Sucre

En las islas De Saintes al sur del archipiélago de Guadalupe, concretamente en Terre-de-Haut, hay otras playas increíbles como Anse de Pain de Sucre (Pan de Azúcar). Es una playa pequeña al lado de la montaña Pain de Sucre, que le da nombre, y que suele ser lugar de destino en algunos itinerarios marítimos en el archipiélago.

Además de tumbarse a tomar el sol, se puede nadar y bucear en sus aguas tranquilas, o hacer snórkel y ver los corales que hay en el fondo marino.

Playas en la isla Marie-Galante

Finalizamos este recorrido por las playas más escondidas de Guadalupe en la isla Marie-Galante, situada al sur de las dos más grandes, a unos 56 kilómetros de distancia. Quizás por este motivo, al no ser el destino principal, las playas de Marie-Galante son más vírgenes.

En concreto, hay varias: Anse Canot (cerca del cantón de Saint-Louis), Anse del’Eglise o Anse Feuillard, además de otras. En cualquiera de ellas, los bañistas encontrarán mucha calma, aguas cristalinas preciosas y paisajes naturales que incluyen arrecifes de coral o manglares.

Petite-Anse es una playa donde se puede hacer snórkel (buceo a poca profundidad) o buceo a puntos concretos donde hay barcos que llevan a los viajeros. Y algo más escondida está Anse Feuillard.

Todas estas playas escondidas en Guadalupe son un buen ejemplo de lugares más ocultos a los que habitualmente atraen a los navegantes. Así que son la opción ideal para quien quiera una experiencia de tranquilidad y calma en este archipiélago.