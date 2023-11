El mundo está lleno de destinos asombrosos, con un encanto que solo pueden describir aquellos que los han visitado. Cada continente, aguarda ciudades, playas, barrios, monumentos y rincones que son verdaderos tesoros.

Sin embargo, entre todos estos lugares, hay ciertos destinos turísticos que llaman especialmente la atención. Ya sea por su impacto cultural, su naturaleza, su singularidad o su vibrante vida cosmopolita, estos destinos son únicos en el mundo. ¿Quieres saber cuáles son?

En este artículo te contamos cuáles son los 6 destinos que todo turista debe visitar alguna vez en la vida. Además, te damos toda la información sobre qué hacer en cada uno de ellos para que no te pierdas nada y algunos consejos sobre cómo desplazarte o dónde alojarte. ¡Comenzamos!

1. Phuket, Tailandia

Esta isla paradisíaca en el corazón de Tailandia es la combinación perfecta entre playas de aguas cristalinas, selva tropical y cultura tailandesa vibrante. Si visitas esta ciudad, podrás disfrutar de una experiencia turística completa: explorar el casco antiguo con su arquitectura sino-portuguesa, relajarte en las playas de Patong o Kata y visitar el Gran Buda de Phuket.

Además, la estratégica ubicación de Phuket convierten a esta isla en el mejor lugar para alojarte en Tailandia. Desde aquí, podrás hacer un tour en barco a las cercanas Islas Phi Phi o a la Bahía de Phang Nga.

2. Dubai, Emiratos Árabes

Dubai es sinónimo de lujo, innovación y arquitectura de vanguardia. En ningún otro lugar del mundo podrás encontrar algo similar al conjunto de sensaciones que ofrece Dubai, por lo que, sin duda, es de esos lugares a los que tienes que ir, al menos, una vez en la vida.

Durante tu estancia en Dubai, te recomendamos subir al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, pasear por el Dubai Mall, disfrutar de un safari por el desierto y visitar el histórico barrio de AI Fadihi. Eso sí, recuerda que, a pesar de su modernidad, Dubai tiene tradiciones conservadoras, por lo que deberás estar al tanto de las normas de vestimenta y conducta en lugares públicos.

Si bien Dubai es un destino de lujo, lo cierto es que puedes encontrar alojamientos asombrosos a precios asequibles. En este sentido, te recomendamos echar un vistazo a la oferta de hoteles NH, ya que la cadena hotelera tiene varios hoteles en la ciudad que ofrecen una relación calidad-precio espectacular.

3. Venecia, Italia

Más que una ciudad, Venecia es un museo al aire libre y un testimonio de la grandeza del Renacimiento italiano. Por esto y mucho más, se ha convertido en uno de los destinos más aclamados por los amantes del turismo.

Esta ciudad flotante, característica por sus canales y góndolas, combina cultura, historia y gastronomía. Durante tu escapada a Venecia, te recomendamos pasear por la Piazza San Marco y visitar el Palacio Ducal. Luego, disfruta de un paseo en góndola y aprovecha para perder el rumbo en sus estrechos callejones.

Asimismo, Venecia es famosa por su Carnaval, por lo que una muy buena idea es planificar tu visita a la ciudad de los canales en las fechas de este evento. Sin duda, esta será una experiencia única que recordarás toda tu vida.

4. Nueva York, EE.UU.

Conocida como “La Gran Manzana”, Nueva York es el epicentro de la cultura, la moda, el arte y la gastronomía. En definitiva, una ciudad que nunca duerme y que ofrece un sinfín de actividades y atracciones.

Durante tu viaje a Nueva York, deberás visitar el icónico Empire State, pasear por Central Park y, cómo no, disfrutar de un espectáculo en Broadway. Eso sí, te recomendamos no centrarte únicamente en Manhattan, sino recorrer también los diversos barrios de la ciudad: desde Brooklyn hasta Harlem.

Para obtener las mejores vistas del skyline de Nueva York, deberás dirigirte al One World Observatory o al Top of the Rock en el Rockefeller Center.

5. Buenos Aires, Argentina

Solo si viajas a Buenos Aires comprenderás por qué la capital argentina se conoce como “La París de Sudamérica”. Esta ciudad vibra al ritmo del tango y destaca entre el resto de ciudades latinoamericanas por su llamativa arquitectura de estilo europeo y su apasionada cultura.

En este viaje, no te podrás perder la Avenida Corrientes, el Broadway porteño, ni el famoso Teatro Colón. Además, si quieres vivir una inmersión en las tradiciones folklóricas argentinas, te recomendamos visitar la Feria de Matadero. También podrás animarte a bailar tango en San Telmo.

6. Copenhague, Dinamarca

Esta ciudad escandinava se ha convertido en el referente de las ciudades europeas por ofrecer un equilibrio perfecto entre historia, diseño moderno y sostenibilidad. Sin duda, se trata de un lugar donde la tradición y la innovación conviven armoniosamente.

Al visitar la Ciudad de Copenhague, podrás recorrer el barrio de Nyhavn, conocido por sus casitas de colores y visitar el Palacio de Christiansborg. Por último, no olvides pasear por el parque Tivoli, el más famoso de la ciudad y donde se encuentra la emblemática estatua de la sirenita.

Una buena recomendación para este viaje es alquilar una bicicleta para poder explorar la ciudad como un local. Copenhague es reconocida por ser una de las ciudades más bike-friendly.