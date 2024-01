Solicita ya tu visado y viaja a Cuba en febrero

El final del invierno está todavía lejano y muchos empiezan a necesitar urgentemente una buena dosis de vitamina D. Afortunadamente, las vacaciones de Carnaval están casi a la vuelta de la esquina, y pueden ser la oportunidad perfecta para hacer una escapada a un destino soleado, como la maravillosa isla de Cuba. Allí es posible disfrutar de paradisiacas playas de arena blanca, así como de la historia y cultura de un lugar emblemático. Empieza ya a preparar tu viaje, y no olvides solicitar tu visado Cuba a tiempo.

Febrero es un momento ideal para ir de vacaciones a Cuba. En plena estación seca, y con una temperatura media de 26 °C, las condiciones son ideales no solo para disfrutar de la playa, sino también para descubrir la naturaleza y el patrimonio cultural de la isla, practicar actividades al aire libre, o simplemente bailar salsa hasta el amanecer. En este artículo encontrarás una selección de lo mejor que ofrece la perla del Caribe.

Darse un chapuzón en Varadero

Entre las muchas y espectaculares playas de Cuba, destaca sin duda la de Varadero, con sus 22 km de arena blanca y playas cristalinas rodeadas de frondosa vegetación. No es de extrañar que Varadero sea considerada por muchos como una de las mejores playas del mundo. La zona ofrece además múltiples opciones de ocio: desde degustar productos del mar en los numerosos restaurantes a pie de playa a visitar maravillas naturales como la Cueva de Saturno o disfrutar de la animada vida nocturna.

Practicar deportes acuáticos en el Caribe

Los aficionados al buceo encontrarán en Cuba el lugar ideal para practicar este deporte: aguas claras y cristalinas, arrecifes de coral virgen y una exótica y colorida fauna submarina de belleza arrebatadora. Los mejores lugares para practicar este deporte son sin duda la zona de Bahía Cochinos o el archipiélago Jardines de la Reina.

Recorrer el valle de Viñales

A tres horas de La Habana, podrás visitar el valle de Viñales, famoso por sus plantaciones de tabaco, y que ofrece la posibilidad de hacer numerosas rutas de senderismo o recorridos en bicicleta con los que disfrutar de los bellísimos paisajes de la zona. Otra opción es hacer un recorrido a caballo, visitar una de las numerosas plantaciones de tabaco o hacer una excursión a las playas de Cayo Jutias o Cayo Levisa.

Pasear por el Malecón de la Habana

No puedes irte de Cuba sin haber paseado a lo largo del emblemático Malecón, que bordea la costa norte de la capital y ofrece unas maravillosas vistas de la bahía. Esta famosísima avenida es uno de los lugares más concurridos de La Habana. A lo largo de sus 8 km de longitud podrás respirar la esencia de la ciudad: encontrarás músicos, parejas de enamorados, lugareños realizando rituales de la religión afrocubana, o simplemente aficionados a la pesca, con sus cañas de pescar apoyadas en el muro.

Tomarte un mojito en La Bodeguita del Medio

El mojito es una de las bebidas emblemáticas de Cuba, y el lugar por antonomasia para probarlo es sin duda La Bodeguita del Medio, que Ernest Hemingway hizo famosa cuando dijo aquello de ‘My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in Floridita’. Hoy en el día La Bodeguita sigue sirviendo los mojitos más famosos de la ciudad, además de platos tradicionales criollos. Sin duda vale la pena visitarla.

Solicita tu visado Cuba a tiempo

No olvides que para visitar Cuba es necesario solicitar un visado, llamado ‘tarjeta turística’ o ‘tarjeta del turista’. Para solicitarlo, lo único que hay que hacer es rellenar un formulario online, y pagar la tasa de visado. Posteriormente, recibirás la tarjeta de turista en tu domicilio, que deberás rellenar por duplicado. A tu llegada a Cuba, los agentes de aduanas se quedarán con una mitad, y deberás entregar la otra mitad a tu salida de la isla. Durante tu estancia en el país, deberás tenerla siempre a mano.