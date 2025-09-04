Hay sabores que no necesitan explicación. Sabores que, al probarlos, lo dicen todo. Así es el sabor de Aragón. No necesita adornos. Solo hace falta un bocado para saber que estás ante algo auténtico, con alma, con origen. Esa es la esencia de la nueva campaña de Aragón Alimentos: “Aragón, sabor de verdad”. Una declaración de intenciones. Una llamada directa al paladar y al corazón.

Una cereza recién cogida, con la piel tersa y el jugo dulce y ácido que explota en la boca. Ternasco tierno, asado lentamente hasta que el hueso se separa solo. Un plato de borraja, donde el sabor limpio y vegetal te conecta con la huerta y el mimo de quien la cultiva.

La campaña no es un lema, es toda una experiencia. Una invitación a probar Aragón con los cinco sentidos. A mirar una trenza de hojaldre brillante y sentir el aroma del azúcar tostado. A romper un trozo de longaniza y notar el perfume de la canela, la nuez moscada y la pimienta, la carne bien curada. A llevarse a los labios una copa de vino que cuenta la historia del viñedo, del sol que lo ha madurado, del tiempo que ha tardado en ser lo que es.

“Aragón, sabor de verdad” estrena imagen, con palabras más cercanas, con nuevos formatos, pero el mensaje es el mismo de siempre: aquí no se finge. Aquí se cultiva, se cría, se amasa, se fermenta. Se elabora a fuego lento. Aquí los sabores no se inventan, se heredan.

La trufa que embriaga y transforma cualquier plato. La cebolla que se deshace al pocharla. El pan cocido en horno de leña que cruje por fuera y se deshace por dentro. El tomate que sabe, de verdad, a tomate. El aceite que huele a olivo, a sol y a campo. El melocotón que te perfuma los dedos antes de morderlo.

Todo eso es Aragón. No por costumbre, sino por convicción. Porque quien vive de la tierra, la respeta. Y eso se nota en cada producto.

La campaña también es compromiso: con quienes trabajan la tierra, con quienes transforman sus frutos, con quienes hacen del alimento una forma de vida. Los más mayores y también los jóvenes que dan continuidad a esa labor nacida hace generaciones. Pero también es una promesa al consumidor: si lleva el nombre de Aragón, sabrá a lo que tiene que saber. Ni más ni menos.

Por eso, cuando veas el nuevo distintivo, cuando escuches el lema “Aragón, sabor de verdad”, recuerda que no es una simple frase. Es una invitación. A probar un queso que huele a montaña. A cortar un jamón que se funde en la lengua. A dejarte sorprender por una cerveza que sabe a cereal tostado. A descubrir que detrás de cada producto hay una historia contada a bocados.