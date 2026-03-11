Malta paga 25.000 euros a los jóvenes que entreguen entregar el carnet durante cinco años… para reducir el tráfico

¿Te imaginas dejar de usar tu coche y recibir 25.000 euros por ello? En Malta, este escenario ya es una realidad.

Desde enero de 2026, el país, conocido por su intenso tráfico, ha puesto en marcha un programa audaz. Chris Bonett, el ministro de Transportes, confirma que hasta ahora hay 100 jóvenes inscritos, lo que ya ha consumido la mitad del presupuesto total de 5 millones de euros.

Malta vive un caos vial sin igual.

Con una población de 550.000 habitantes repartidos en apenas 317 km², hay registrados 457.000 vehículos, lo que equivale casi a uno por cada residente. Solo en el último trimestre de 2025 se matricularon 3.265 coches nuevos, es decir, unos 35 al día. A esto se suma el turismo, que agrava aún más la saturación de las carreteras, especialmente en las proximidades de La Valeta.

Los atascos diarios convierten trayectos cortos en auténticas torturas.

El programa, denominado Driving Licence Surrender Scheme, tiene como objetivo persuadir a los jóvenes malteses para que abandonen el volante. Está diseñado para incluir hasta 1.000 participantes al año, quienes recibirán 5.000 euros anuales durante cinco años y acceso gratuito al transporte público. Para recuperar su carnet al final del periodo, deberán completar un curso de 15 horas.

Requisitos estrictos para acceder a la ayuda

No todos pueden participar. Aquí están las condiciones esenciales:

Tener menos de 30 años .

. Residir en Malta durante al menos 7 años.

durante al menos 7 años. Poseer un carnet categoría B de la UE con un mínimo de 12 meses de antigüedad.

No haber tenido revocaciones por infracciones graves.

Es obligatorio entregar físicamente el carnet; no se puede conducir ni en Malta ni en el extranjero. En caso de incumplimiento, se enfrentan a una multa de 5.000 euros y la obligación de devolver parte del dinero recibido.

¿Y si cambias de opinión antes?

El programa permite darse de baja, aunque con penalizaciones. Después de cada año, hay un plazo de 30 días para solicitar la devolución del carnet. Las cantidades a devolver son las siguientes:

Momento de salida Cantidad a devolver Mes 13 20.000 euros Mes 25 15.000 euros Mes 37 10.000 euros Mes 49 5.000 euros

Existen excepciones por razones graves relacionadas con la salud, trabajo o familiares directos, siempre que se presenten pruebas adecuadas. Sin embargo, hasta ahora los participantes solo han devuelto alrededor de 200 coches, lo cual representa apenas el 0,04% del total vehicular en circulación. Malta emite aproximadamente 470 carnets semanales; por tanto, parece que el impacto será limitado si no se mejoran los servicios públicos o se realizan cambios urbanísticos.

Los jóvenes malteses muestran dudas respecto al programa. Algunos inscritos reconocen que conducen poco: ya sea “nada” o “cada tres meses”. El ministro Bonett ve con buenos ojos el interés generado, pero los expertos opinan que se trata más bien de un gesto simbólico. ¿Servirá realmente para reducir atascos o emisiones contaminantes? La discusión está abierta en las calles bulliciosas de La Valeta.

Este experimento podría sentar precedentes para otros países con problemas similares en sus vías urbanas. Por ahora, Malta opta por incentivar económicamente un cambio en los hábitos al volante.