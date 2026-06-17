FAMTRIP a Egipto con Dunas Travel

Un grupo de Touroperadores y periodistas españoles han disfrutado del histórico y monumental Egipto gracias a un FAMTRIP organizado por Dunas Travel, con el objetivo de hacer una prospección de los nuevos alojamientos, receptivo, excursiones, etc.

Un recorrido clásico que comenzaba con un crucero por el Nilo a bordo del Semiramis III, que partió de Luxor previa visita a los templos de Karnak y Luxor, el Valle de los Reyes, donde se encuentra la tumba de Tutankamón, el templo de Edfú de la faraona Hatchepsut, los Colosos de Memnon y Kom Ombo hasta llegar a Aswan y la visita a uno de los templos más impresionantes de la Humanidad: Abu Simbel que tuvo que ser desplazado 300 metros de su ubicación original con motivo de la construcción de la nueva presa sobre el Nilo, la tercera más grande del mundo.

Salida hacia El Cairo en avión con la imprescindible visita a una de las Maravillas del Mundo, las Pirámides de Giza, donde Keops, Kefrén y Micerinos abrieron sus secretos para ‘la familia de Aladino’, el guía de Dunas Travel.

El nuevo Museo egipcio: una obra faraónica moderna que alberga en sus más de 92.000 metros cuadrados, organizados en 12 salas principales y con más de 100.000 objetos, el tesoro de Tutankamón, el faraón niño.

Miles de rincones, miles de historias y leyendas aún por descubrir. Un viaje intenso e imprescindible que hay que hacer una vez en la vida.