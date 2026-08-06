Los destinos españoles más buscados para las vacaciones y cuánto cuesta alojarse en ellos

El verano de 2026 está marcando una tendencia clara para los viajeros. En sus días de descanso, la mayoría de los españoles vuelve a mirar hacia lugares que ya forman parte del imaginario de las vacaciones como son las playas de arena amplia, paseos marítimos con vida hasta bien entrada la noche, buena cocina y alojamientos para prácticamente cualquier presupuesto.

El último estudio elaborado por Holidu lo confirma, cualquiera puede percibir esta realidad al echar un vistazo a las reservas de este verano. Además de revelar cuáles son las localidades que concentran un mayor volumen de búsquedas, el informe permite conocer el precio medio alojamiento vacacional que están encontrando los viajeros en cada destino. El resultado deja una fotografía bastante fiel de cómo se está moviendo el turismo nacional durante los meses de julio y agosto.

La clasificación de Destinos España verano 2026 apenas altera el orden de los favoritos de los últimos años. En la primera posición se presenta Conil de la Fronter, con un precio estimado de 212 euros por noche de media. Cádiz, Gandía, Calpe y Dénia, aparecen esto cinco destinos clásicos al representar a la perfección un tipo de vacaciones basado en la costa, es decir, con buen clima, servicios de alto nivel y una oferta turística amplia y variada

Dos costas que siguen marcando el verano

Andalucía y la Comunidad Valenciana reúnen 26 de los 30 destinos más buscados del estudio. Es una concentración difícil de ignorar y que demuestra que, cuando llega el calor, buena parte de los españoles continúa apostando por destinos que llevan décadas recibiendo visitantes sin perder capacidad de atracción.

La Costa de la Luz vuelve a situarse entre las grandes protagonistas de la temporada con el ya mencionado Conil, el propio Cádiz capital, Chiclana de la Frontera o El Puerto de Santa María mantienen intacto ese equilibrio entre playas extensas, pueblos con personalidad y una gastronomía marinera de protagonista.

Costa Blanca, en localidades como Calpe, Dénia, Jávea, Benidorm o Alicante el encanto se localiza en esa particular mezcla de grandes infraestructuras turísticas, pequeñas calas, puertos deportivos y una enorme oferta de ocio. Esa diversidad explica que siga siendo una de las zonas más demandadas tanto por viajeros nacionales como por quienes llegan desde otros países.

Entre los destinos exclusivos y las escapadas asequibles

El bolsillo también tiene mucho que decir cuando llega el momento de elegir destino. Aunque la mayoría empieza buscando un lugar que le apetezca visitar, tarde o temprano acaba comparando precios. Ahí es donde aparecen diferencias importantes entre unas zonas y otras del país.

En el extremo más exclusivo vuelven a situarse las islas Baleares. Sant Lluís, en Menorca, alcanza una tarifa mediana de 604 euros por noche, una cifra que lo convierte en el destino más caro del estudio. Le siguen Santa Eulària des Riu, Ibiza, Pollença y Alcúdia, municipios donde una demanda más que elevada durante los meses de verano se refleja en el precio de los alojamientos. En la península, San Sebastián sigue ocupando una posición singular, con tarifas que también se sitúan claramente por encima de la media.

La fotografía cambia por completo cuando se mira hacia otros rincones del país. Entre los destinos más asequibles se debe mencionar a Valle Gran Rey, en La Gomera con 87 euros por noche de media. Le siguen Úbeda con 92 euros, Córdoba, Jaén, Setenil de las Bodegas y Arcos de la Frontera con precios similares. Son lugares que demuestran que unas vacaciones agradables no dependen únicamente del presupuesto. En ocasiones basta con alejarse de los grandes focos turísticos para descubrir destinos con personalidad propia y precios mucho más contenidos.

Esa diferencia entre unos municipios y otros también refleja la enorme diversidad del turismo español. En pocos kilómetros es posible pasar de enclaves con una fuerte presión turística a localidades donde todavía predominan la calma, el patrimonio histórico o el contacto con la naturaleza. Esa variedad es, precisamente, una de las grandes fortalezas de España como destino.

El alquiler vacacional sigue ganando terreno

Más allá de los precios, el estudio deja entrever un cambio que lleva tiempo consolidándose. El alquiler vacacional continúa ganando peso entre quienes organizan sus vacaciones. Para muchas familias resulta una opción cómoda; para los grupos de amigos, una forma de compartir gastos; y para quienes planean estancias largas, la posibilidad de disfrutar de un espacio con mayor independencia.

Ese interés explica el crecimiento constante del mercado del alquiler vacacional España. Hoy es posible encontrar desde pequeños apartamentos frente al mar hasta casas rurales, chalés o viviendas en el centro de ciudades históricas. La oferta es tan amplia que cada viajero puede adaptar la experiencia a sus necesidades sin limitarse al modelo tradicional de hotel.

Los números ayudan a entender las tendencias, pero cuentan solo una parte de la historia. Detrás de cada búsqueda hay familias organizando sus vacaciones, parejas preparando una escapada o grupos de amigos intentando cuadrar fechas y presupuesto. Y, una vez más, el mapa demuestra que hay destinos que conservan intacta su capacidad para atraer visitantes verano tras verano. Quizá cambien los precios, quizá aparezcan nuevas alternativas, pero algunos lugares siguen teniendo ese poder difícil de explicar que hace que siempre vuelvan a estar entre los favoritos.