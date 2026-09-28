Aragón, una tierra para saborear

Hay territorios que se descubren con la mirada. Aragón, además, se descubre con el gusto.

Entre montañas, valles, huertas y pueblos, la gastronomía aragonesa nace de una despensa marcada por la riqueza de su territorio y por una tradición que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces. Productos singulares, elaboraciones de siempre, nuevas técnicas y una generación de cocineros que interpreta el paisaje en clave contemporánea convierten Aragón en un destino que se disfruta plato a plato, copa a copa.

Desde la cocina tradicional hasta la alta gastronomía, pasando por las tapas, los productos con denominación de origen y sus vinos, Aragón ofrece un recorrido gastronómico tan diverso como su propio territorio.

Cocina aragonesa de autor: estrellas Michelin

Una cocina aragonesa de autor que sabe interpretar el carácter de los productos en clave de alta gastronomía. Aragón cuenta con establecimientos reconocidos con Estrella Michelin en sus tres provincias.

Taberna Lillas Pastia · Huesca

Aquí no es difícil abandonarse al placer de los sentidos. Carmelo Bosque ofrece una cocina moderna en la que aplica el conocimiento de sus más hondas raíces y de los productos de su entorno natural, habiéndose especializado en el uso de la trufa. Con ese aporte de ingenio, creatividad e investigación, convierte cada plato en una obra de arte.

www.lillaspastia.es

Tatau Bistro · Huesca

Tesón para conseguir transformar una idea en realidad, grandes dosis de ilusión, respeto por la profesión y amor por el trabajo bien hecho son los ingredientes que empleó Tonino Valiente para conseguir abrir este pequeño local con un estupendo trato humano. Una cocina moderna y creativa, internacional y adaptada a las tendencias, que se inventa cada día para mantenerse en la onda.

tatau.es/tatau-bistro

Restaurante Callizo · Aínsa, Huesca

José Ramón Aso y Josetxo Souto ofrecen una cocina tecno-emocional de montaña, actual, evolutiva y reflexiva. La técnica puesta al servicio del producto autóctono. Un menú degustación que se nutre de los productos del territorio, del Cinca, de Sobrarbe y de la huerta de Aínsa y se disfruta en los distintos espacios del restaurante, desde la bodega, a la cocina o al propio comedor.

www.restaurantecallizo.es

Canfranc Express · Canfranc, Huesca

El chef Eduardo Salanova nos conquista con su proyecto para doce comensales en el interior de un vagón del hotel de lujo Royal Hideaway, ubicado en la emblemática Estación Internacional de Canfranc. La apuesta de Salanova y de su socia, Ana Acín, en este icónico espacio del Pirineo aragonés se fundamenta en la cocina creativa con influencia de recetas tradicionales, aunando calidad y producto de proximidad.

www.barcelo.com

Hospedería El Batán · Tramacastilla, Teruel

María José Meda ha conseguido la primera estrella MICHELIN de la provincia de Teruel. Ofrece una cocina muy personal, siempre presidida por el respeto a la materia prima que ofrece la zona, pero sin límites a la creatividad y utilizando modernas técnicas para llevar a cabo recetas tan exclusivas como originales.

www.elbatan.es

Restaurante La Prensa · Zaragoza

Marisa Barberán elabora una cocina actual, en la que aplica grandes dosis de imaginación y un gusto exquisito. Día a día, logra la perfecta conjunción entre sabores, aromas, colores y texturas utilizando las mejores viandas. En un momento en que la alta cocina vive una frenética evolución, Marisa sabe posicionarse en la vanguardia de la tendencia.

www.restaurantelaprensa.com

Gente Rara · Zaragoza

El chef Cristian Palacio ofrece una visión distinta de la restauración, donde las personas pueden ser partícipes de todo lo que sucede dentro de su cocina. Trabaja con productos locales de temporada, priorizando la economía circular y la sostenibilidad. Palacio y su socia abrieron en 2020 y en 2021 ya obtuvieron un Sol Repsol, dando así continuidad en su tierra a ocho años de trabajo en el restaurante Barahonda de Yecla (Murcia), donde también consiguieron este reconocimiento.

www.genterara.es

Ansils · Anciles, Huesca

Iris Jordán y su hermano Bruno son la tercera generación de este restaurante situado junto a Benasque tras tomar el testigo de su abuela Pilar. Su base es la tradición y sus productos, la caza, la recolección y los sistemas de conservación.

restauranteansils.com

Casa Arcas · Villanova, Huesca

Situado en el valle de Benasque, ofrece tres menús que abrazan la naturaleza: PASEO SL-5, SENDERO PR-7 y GRAN RECORRIDO GR-10. Los propietarios son Ainhoa Lozano y su marido David Beltrán, actual jefe de cocina de Martín Berasategui.

hotelvalledebenasque.com

La era de los nogales · Sardas, Huesca

Con Toño Rodríguez al frente, es también el mejor restaurante de Aragón 2023 (Sol Repsol en 2024) y sus recetas enaltecen el valor de la despensa aragonesa. Está emplazado en una antigua casa de campo rehabilitada muy cerca de la localidad de Sabiñánigo, en la pintoresca población de Sardas.

www.laeradelosnogales.com

Casa Rubén · Hospital de Tella, Huesca

Con Rubén Coronas al frente, el éxito de su cocina es la innovación y la modernidad con el sabor de la tradición. Situado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el restaurante cuenta con el privilegio de estar ubicado bajo una preciosa bóveda de piedra de 1593, en una de las antiguas cuadras de la casa.

restauranteordesa.es

Además, Aragón se saborea

Hay muchas formas de conocer Aragón, pero pocas tan placenteras como hacerlo a través de su gastronomía. Sus paisajes, sus pueblos y sus monumentos también se descubren a través de los sabores que nacen de su territorio y de una despensa llena de productos con identidad propia.

Disfruta de los productos con Denominación de Origen Protegida, como el Jamón de Teruel/Paleta de Teruel, el Aceite del Bajo Aragón o los productos con Indicación Geográfica Protegida, como el Ternasco de Aragón. La borraja, el azafrán de Aragón (con marca C’alial) y la trufa negra son otros de los productos que alcanzan en Aragón su máxima expresión.

Y la experiencia continúa en las calles: sal de tapas, prueba los dulces típicos y saborea tu viaje por la gastronomía aragonesa. Si tienes ocasión, entra también a degustar los platos de los restaurantes con estrellas Michelin.

Para quienes necesitan opciones sin gluten, ‘Aragón sin Gluten‘ es una red de bares, cafeterías y restaurantes que se comprometen a proporcionar un servicio de restauración de calidad para la persona celíaca.

El vino como una forma de descubrir Aragón

El paisaje aragonés también se bebe. En Aragón hay seis vinos con Denominación de Origen Protegida: Somontano, Calatayud, Cariñena, Campo de Borja, Aylés y Cava, esta última supraautonómica.

El turismo enológico permite acercarse al territorio de una manera diferente, a través de propuestas como catas, degustaciones y visitas guiadas organizadas por las Rutas del Vino de Somontano, Cariñena, Calatayud y la Ruta de la Garnacha.

Aragón es un territorio con una gran diversidad de matices, donde los años de tradición y conocimiento han convertido a nuestros caldos en líderes de las nuevas tendencias. Bodegas con personalidad propia y vinos de gran calidad para saborear, en torno a una copa, toda la cultura, las tradiciones, los monumentos y los paisajes de Aragón.

Una despensa con nombre propio: productos singulares

Hay productos que hablan de un lugar incluso antes de probarlos. En Aragón, una serie de ingredientes y alimentos alcanzan su máxima expresión gracias al territorio, al saber hacer y a una tradición que se ha mantenido generación tras generación.

Familiarízate con ellos y, si tienes ocasión, degústalos.

La borraja, la reina de la huerta

Esta verdura es la más delicada, exquisita, nutritiva y saludable de la huerta del valle del Ebro. La borraja es tierna, sencilla y barata, con un sabor fino y delicioso que no precisa complicadas elaboraciones.

De la borraja se puede aprovechar todo. Con las hojas se hacen los “crespillos”: rebozándolas en harina, huevo y anís, para freírlas posteriormente en la sartén.

En los últimos tiempos, la borraja ha entrado a formar parte de la cocina de vanguardia en restaurantes de alto nivel, tanto en España como en otros países, siendo más apreciada aquella con el sello C’alial, que garantiza sus especiales cualidades gastronómicas.

Se la considera una verdura de lujo gracias a su finura y nobleza, que combina perfectamente con todo tipo de sabores: setas, carne, almejas…

¿Sabía que…? Los primeros testimonios de borraja se hallaron en el yacimiento celtibero de Ségeda (Mara, Zaragoza), documentados en el siglo II a. C.

El azafrán, oro rojo

Aderezo por excelencia, el azafrán es esencia de Aragón, el sabor de una cultura. El producido en las tierras del Jiloca, en la provincia de Teruel, está considerado como uno de los mejores del mundo.

La recolección de la rosa del azafrán se realiza delicadamente, a mano y una por una. Unas 150 flores son necesarias para cada gramo de azafrán tostado, el conocido como “oro rojo”.

En Aragón, no sólo se utiliza para dar un sabor estupendo y un color especial a todo tipo de guisos, sino para elaborar otros productos como chocolate, queso de oveja, licor de hierbas, pasta, aceite de oliva, etc.

Y es precisamente en estas tierras del Jiloca, en Monreal del Campo, donde se encuentra el Museo del Azafrán, que pretende salvaguardar la cultura de este cultivo, de gran tradición en esta localidad.

La trufa negra, el diamante negro

En Aragón la trufa negra (Tuber melanosporum) abunda en cantidad y calidad, sobre todo en las zonas del Prepirineo oriental de Huesca, especialmente en Graus, que celebra su Mercado de la Trufa en Fresco con una cita semanal entre los meses de diciembre y marzo.

También se encuentra en la Comarca del Moncayo de Zaragoza, donde se celebra la Feria de la Trufa Negra de Invierno de Vera el mes de enero.

En Teruel, por su parte, son las serranías del Maestrazgo, Gúdar y Javalambre, así como las zonas montañosas del Bajo Aragón y Matarraña, las más reconocidas.

No obstante, es la localidad de Sarrión, junto a Teruel, la que está considerada capital española de la trufa negra, celebrándose allí la Feria Internacional de la Trufa, Fitruf, a primeros de diciembre y que cuenta, además, con el Museo de la Trufa.

Considerada actualmente el diamante negro de la cocina, posee un sabor exótico y diferente a todo, que convierte en excelentes los platos más sencillos. Aragón es el primer productor mundial de esta variedad de trufa negra.

Quesos autóctonos, sabiduría milenaria

Los quesos aragoneses constituyen una auténtica delicia. Con una solera alabada desde antiguo, son apreciados en la actualidad como uno de los bocados más exquisitos de nuestra artesanía culinaria.

Curados o frescos, en Aragón las más de 35 queserías fabrican unas 130 variedades.

En Teruel destacan los de Alcañiz, Albarracín, La Fresneda, Peñarroya de Tastavins, Aguilar de Alfambra y Samper de Calanda. Sin embargo, probablemente es el de Tronchón, en el Maestrazgo, el más conocido y emblemático del universo alimentario aragonés.

Los quesos del Pirineo están elaborados para una larga conservación. Entre ellos destacan los del valle de Benasque, Benabarre, Canfranc, Senz, Esposa, Saravillo, Radiquero y Sieso.

En Zaragoza, destacan los de El Burgo de Ebro, Ejea de los Caballeros, Caspe, Monegrillo, Letux y la zona del Moncayo.

Quesos que siempre resultan excelentes, no sólo por la materia prima, de la más alta calidad, sino también por su elaboración de milenaria tradición.

Tomate seco, sabor concentrado

Los tomates secos, típicos de Caspe, son tomates que, secados al sol, han perdido toda el agua, si bien mantienen todo su sabor de manera más concentrada, conservándose así en el invierno.

Son muy empleados en diferentes preparaciones culinarias. Para ello, hay que ponerlos en agua tibia y después se fríen a la sartén en aceite abundante, a fuego lento y templado.

Los tomates recuperan todo el espíritu del verano, condensado y potenciado con la fritura, o bien formando parte de exquisitos guisos.

Setas y hongos, las reinas del otoño

La micología encuentra en Aragón un lugar privilegiado para su disfrute. La diversidad de ecosistemas presentes en el territorio posibilita la recolección de la gran mayoría de especies de valor comercial presentes en España.

Boletus, trompetillas, níscalos o setas de cardo abundan con la llegada de las primeras lluvias en principales zonas de aprovechamientos micológicos.

Aragón cuenta con lugares de referencia para su búsqueda como la cordillera pirenaica, Maestrazgo, Gúdar-Javalambre o la Sierra de Albarracín, existiendo en este último un parque micológico y rutas micológicas señalizadas.

Además, en muchos municipios de Aragón se realizan jornadas relacionadas con la micología que ayudan a interpretar el medio, identificar las especies y promover las buenas prácticas de recolección.

Esta riqueza se ve reflejada en las experiencias micológicas que ofrece el sector, así como en la red de establecimientos de restauración que elaboran platos con nombre propio y que tienen este ingrediente como actor principal.

El lugar ideal para degustar un producto de kilómetro cero, singular y de calidad; versátil y saludable.

El sabor del territorio: productos con denominación geográfica

Es sorprendente cómo las características y tradición de cada territorio pueden dar una personalidad propia a cada producto.

Melocotón de Calanda

El dulce fruto del ingenio y la exigencia

Lo que distingue principalmente al Melocotón de Calanda son sus cuidados. El resultado es una fruta de un color uniforme, entre amarillo crema y pajizo, con una dureza y un contenido en azúcares que dan como resultado un inmejorable aspecto y un sabor único, para este fruto cultivado en Teruel y Zaragoza.

Jamón de Teruel / paleta de Teruel

Un jamón nacido con estrella

Las peculiares condiciones ambientales de las zonas altas de Teruel, de clima frío y seco, proporcionan desde antiguo la curación de jamones y paletas de alta calidad.

Los actuales jamones y paletas de Teruel se obtienen de cerdos cruzados, nacidos y cebados en granjas situadas en la provincia de Teruel, alimentados fundamentalmente con cereales.

Las características externas se las proporciona la forma alargada que conserva la pezuña. Puede presentar toda la corteza o un perfilado en “V”, donde aparece grabada a fuego una estrella de ocho puntas junto a la palabra Teruel.

El logotipo de la denominación distingue y garantiza a los productos de esta Denominación de Origen.

Al corte, el jamón muestra un aspecto brillante y con la grasa parcialmente infiltrada. Su exquisito sabor, suave y poco salado, es una auténtica delicia para el paladar.

Cebolla Fuentes de Ebro (DOP)

¡Es dulce y no pica!

Debido a la calidad de las tierras donde se cultiva, la cebolla variedad “Dulce de Fuentes”, muy cerca de Zaragoza, es un producto noble y singular.

Se caracteriza por el color blanco-paja, su esponjosidad, escaso picor y sabor ligeramente dulzón.

Aceite del Bajo Aragón (DOP)

Oro líquido, de los mejores del mundo

Las variedades de oliva utilizadas para obtener este preciado líquido, considerado uno de los mejores aceites del mundo, son empeltre, arbequina y royal.

Sus características diferenciales son un aspecto limpio, un color amarillo dorado con ligeros sabores almendrados, sin amargor y ligeramente picante.

Tan buenas que no necesitan nada más.

Aceite Sierra del Moncayo (DOP)

Bueno como el mejor, diferente de los demás

Reconoce las variedades empeltre, arbequina, negral, verdial y royal.

Son aceites equilibrados. La valoración olfativa presenta aromas frutados de aceituna verde, madura y frutos secos, con propiedades únicas que le hacen diferente al resto de las zonas olivareras.

No lo pases por alto.

Ternasco de Aragón (IGP)

Una carne exquisita

El Ternasco de Aragón es un cordero alimentado desde su nacimiento con leche materna y complementada “ad libitum” con paja blanca y concentrados autorizados, con un periodo mínimo de lactancia de 40 días y un peso de entre 8 y 12,5 kg, condiciones que lo convierten en un delicado manjar para disfrutar en la mesa.

La genética en este caso es esencial, al provenir de cinco razas autóctonas: Roya Bilbilitana, Rasa Aragonesa, Ojinegra de Teruel, Maellana y Ansotana.

Asado con patatas, constituye uno de los platos más típicos de la gastronomía aragonesa.

Espárrago de Navarra (IGP)

Lujo gastronómico del Valle del Ebro

La indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra protege también la producción en las zonas limítrofes de La Rioja y Aragón, donde es un cultivo tradicional.

Bajo esta denominación se produce en 43 municipios aragoneses, pertenecientes a las provincias de Huesca y Zaragoza.

Se distingue por su coloración blanca, textura suave, con fibrosidad escasa o nula y un perfecto equilibrio en la suavidad de su amargor al paladar.

De tapas: Aragón en un solo bocado

Las tapas son esas pequeñas delicias que permiten degustar diferentes sabores y texturas con tan solo un bocado. Una costumbre arraigada en Aragón que aúna tradición y modernidad.

Tanto Huesca, como Teruel y Zaragoza, son ciudades de tapas. Los concursos que se celebran anualmente en cada una de ellas, así como en otras zonas de Aragón, demuestran que las ciudades están siendo innovadoras en el arte de comer de pie, con unos establecimientos que demuestran su liderazgo en la investigación y en el desarrollo de la nueva micrococina.

En Huesca, la oferta de tapas se ha renovado y revitalizado, concentrándose actualmente en el centro de la ciudad, especialmente en la zona comprendida entre los Porches de Galicia y la Iglesia de San Lorenzo.

En Teruel existe una oferta popular y común a casi todos los locales basada principalmente en el jamón y demás derivados del cerdo, las frituras y las salmueras. Es una oferta más cercana a las raciones que a los pinchos o tapas.

Para probarlos deberemos recorrer sobre todo las calles Yagüe de Salas, San Juan, la plaza del Torico y calles adyacentes, el Paseo del Óvalo, la Ronda de Ambeles y el Tozal.

Aragón se conoce con los cinco sentidos

Aragón tiene una forma de acercarte a la cultura de su territorio que entra por los sentidos.

Aquí descubrirás la sabiduría de los platos tradicionales, pero también la imaginación de los nuevos cocineros. Porque hay muchas maneras de recorrer una tierra, y una de las más memorables es hacerlo a través de su mesa.

El mejor modo de conocer Aragón es probarlo: en sus productos, en sus vinos, en sus tapas y en sus restaurantes está también la esencia de esta tierra.