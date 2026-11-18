Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía.

La forma en que las familias disfrutan juntas y en sintonía de los viajes y escapadas, está experimentando una transformación profunda.

¡Nos vamos a Andalucía en familia!

Mucho ha cambiado en los últimos años el panorama que sigue a esa declaración.

Lejos de conformarse con la tradicional jornada de toalla y sombrilla, los viajeros buscan hoy experiencias inmersivas donde la naturaleza, el aprendizaje y la aventura compartida se sitúan en el centro de las vacaciones.

Ahí van unos datos: en 2025, Andalucía alcanzó la cifra de 7,1 millones de turistas familiares —lo que supuso un incremento del 4,5% respecto al año anterior—, impulsada por un perfil de visitante que valora la especialización de los servicios y la preservación ambiental.

En este contexto, los niños ejercen una influencia decisiva al elegir destinos donde el litoral no es solo una franja de arena, sino un espacio vivo lleno de biodiversidad.

Desde las marismas atlánticas de Huelva hasta los acantilados volcánicos de Almería, el litoral andaluz despliega una red de espacios protegidos y actividades al aire libre que convierten el viaje en una lección de ecología al aire libre. Una travesía por esta franja costera permite descubrir paisajes inalterados mientras se fomenta la conciencia ambiental en los más jóvenes.

Doñana: el gran mosaico de marismas y dunas móviles

En el extremo occidental, el Parque Nacional de Doñana se erige como una de las joyas naturales más valiosas de Europa.

De sobra conocido por todos aunque sea de oídas, merece sin duda una visita consciente.

Con una extensión que roza las 110.000 hectáreas, este enclave protegido abraza una variedad de ecosistemas que parece inagotable: bosques de pino piñonero, lagunas temporales, dunas móviles que avanzan al ritmo del viento atlántico y extensas marismas que cambian de rostro según la estación.

Para las familias, explorar Doñana supone adentrarse en un universo de conservación donde el célebre lince ibérico comparte hábitat con miles de aves migratorias, ciervos y gamos.

Las opciones para recorrer el parque se adaptan al ritmo de pequeños y mayores, ya sea mediante itinerarios guiados en vehículos todoterreno que surcan los senderos entre las arenas y los pinares, o a través de travesías fluviales que remontan el curso bajo del Guadalquivir.

Navegar o caminar por Doñana enseña a los niños la delicada importancia de los humedales y el valor de proteger lugares donde la presencia humana cede el protagonismo absoluto a la vida silvestre.

Cabo de Gata: el secreto volcánico de Almería

Cruzando el mapa hacia el Mediterráneo oriental, el paisaje cambia de tonalidades para dar la bienvenida al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Aquí es donde el autor de esta información no puede ser objetivo. Almería y Cabo de Gata son un auténtico paraíso de aguas claras y arenisca acojedora.

Este rincón almeriense, caracterizado por su origen volcánico y su aridez majestuosa, ofrece una visión de la playa salvaje completamente distinta, donde el mar de color turquesa contrasta con coladas de lava fosilizada, arrecifes y acantilados escarpados.

Recorrer Cabo de Gata con niños es una invitación al senderismo litoral y a la exploración tranquila. Sus célebres senderos serpentean entre miradores naturales que abren panorámicas sobre pequeñas calas vírgenes e islotes rocosos.

En este entorno desprovisto de grandes edificaciones costeras, las familias pueden combinar rutas a pie entre pitas y espartales con jornadas de baño en aguas cristalinas, idóneas para iniciarse en la observación marina y descubrir la fauna que habita entre las praderas de posidonia.

La invitación a hacer snorkel en la Playa del Faro es un secreto inconfesable que todos deberían probar alguna vez en la vida.

Rutas a caballo y observación de cetáceos

La experiencia costera en Andalucía se completa con propuestas de turismo activo que conectan directamente con el medio animal y marino.

A lo largo de las playas habilitadas de la Costa de la Luz, tanto en Cádiz como en Huelva, el turismo ecuestre ofrece la oportunidad de pasear a caballo por la orilla al atardecer. Guiados por monitores especializados, padres e hijos pueden sentir el ritmo de los cascos sobre la arena mojada mientras la puesta de sol tiñe el horizonte atlántico.

Asimismo, las aguas que separan el continente europeo del africano brindan un espectáculo biológico único. Las excursiones de observación de cetáceos en el Parque Natural del Estrecho permiten embarcarse en busca de delfines mulares, calderones, orcas y cachalotes que cruzan este paso migratorio.

A bordo de embarcaciones preparadas para la divulgación científica, biólogos marinos explican a los jóvenes tripulantes el comportamiento de estos mamíferos marinos y los retos que afrontan para su conservación, transformando un paseo en barco en un recuerdo indeleble.

Un tipo de actividad que se ha disparado en viajeros pero es que merece mucho la pena.

Un legado de conservación para las futuras generaciones

El turismo familiar de naturaleza en el litoral andaluz demuestra que es posible conciliar el descanso vacacional con el respeto escrupuloso hacia el territorio.

Como hemos dicho, viajar por Doñana, descubrir Cabo de Gata o contemplar a los delfines en el Estrecho no solo enriquece las vacaciones familiares, sino que siembra en los más pequeños la admiración y el respeto por el medio marino.

Andalucía consolida así su posición como referente de ecoturismo, ofreciendo un destino donde la aventura salvaje y la biodiversidad son el mejor escenario para disfrutar juntos.

Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía.