¿Qué debe ofrecer un hotel para hacer felices a sus huéspedes?

Cuando reservamos habitación en un hotel, ya sea por ocio o por trabajo, un viaje en familia o en pareja, lo hacemos por la comodidad que supone alojarse en un lugar gestionado por profesionales y por otros aspectos que nos hacen decantarnos por esta opción, como la limpieza diaria o el bufet libre.

Pero estos no son los únicos detalles que hacen que nos enamoremos de los hoteles, sino que tienen muchos otros que nos garantizan plena felicidad durante esos días. Más allá de las estrellas que pueda tener el establecimiento, existen otras diferencias que provocan que escojamos una u otra opción, ya que siempre supone un gran desembolso.

La limpieza

La limpieza es fundamental y es raro el hotel que no la ofrezca durante la estancia de cualquier huésped. Disfrutar de una limpieza diaria, más aún, en el momento en el que nos encontramos, es esencial. Asegura la higiene y aporta seguridad durante los días de alojamiento. Además de las habitaciones, para los huéspedes es importante ver que las zonas comunes también están impecables: los salones, el recibidor, los aseos, la zona de la piscina o los textiles, como cortinas o alfombras.

El colchón

Invertir en un buen colchón es asegurar la comodidad de los clientes y brindarles una experiencia perfecta. El descanso lo es todo, sobre todo, cuando se trata de un viaje en el que no estarás en tu propia casa. Siempre esperamos que el colchón sea de calidad, que se adapte perfectamente al cuerpo y que la cama sea amplia.

La seguridad

Alojarnos fuera de nuestro hogar siempre nos da respeto, sobre todo, por la seguridad de las pertenencias. En ocasiones, viajamos con objetos de valor, tanto económico como sentimental, y un hotel que disponga de cerraduras electrónicas nos dará un plus de seguridad. Salir de la habitación y hacerlo con la confianza de que, al regresar, todo estará a salvo es uno de los aspectos que más valoran los huéspedes y que les hacen repetir.

El personal cualificado

La atención que recibimos al alojarnos en un hotel es clave para determinar si la calidad de la estancia ha sido la adecuada. Es importante que el personal brinde una atención personalizada y que, además, el equipo de profesionales esté especializado en cada área, brindando así el mejor servicio, tanto en el check-in como en el check-out o durante la cena. Igual de esencial es la amabilidad y la cordialidad hacia los clientes.

Minibar

Conexión a Internet

La conexión WiFi es ya un servicio que ofrecen casi la totalidad de establecimientos. Tratándose de un hotel, este aspecto es indispensable. Además de una conexión a Internet de calidad, también debe ser gratuita o estar incluida en el precio de la habitación. Ya sea un viaje por trabajo o por ocio, hoy en día, utilizamos la red para todo. Una buena conexión facilita la felicidad de los clientes durante el hospedaje.

Amenities

Una habitación que no cuente con las comodidades necesarias y los accesorios mínimos para la higiene de los clientes no será valorada positivamente. Contar con los productos de aseo básicos o con los servicios adicionales, como posibilidad de realizar excursiones o de disfrutar de espectáculos en el mismo hotel es un plus.

Estos son los aspectos que hacen felices a los clientes cuando se alojan en un hotel y con los que, sin duda, los huéspedes optarán por repetir la estancia en otra ocasión.