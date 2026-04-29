Disfruta de exclusivas terrazas en las capitales más vibrantes de Europa

En Barcelona, Florencia, Milán, Edimburgo y Londres, sus hoteles icónicos despliegan rooftops que fusionan panoramas legendarios con sabores frescos, cócteles artesanales y diseños que capturan la esencia del buen tiempo. Desde desayunos con sol hasta noches con DJ, estas terrazas se convierten en epicentros sociales ideales para la temporada.
Moxy Barcelona: Vibras Miami en la cima de la ciudad
El rooftop Bonavista, gestionado por Grup Confiteria, cubre 850 m² con capacidad para más de 200 invitados. Sus vistas a Montjuïc y el skyline barcelonés inspiran un diseño New Memphis con toques de los 70 en Miami, obra de Pichiglas Studio. La carta mediterránea actualiza clásicos, mientras la coctelería brilla con creaciones exclusivas. La novedad «Bonavista Weekends» ofrece brunch con DJ, cenas y cócteles hasta el anochecer.
The Excelsior, Florencia: Homenaje al arte toscano con vistas 360º
Cosimo, el nuevo bar-restaurante, domina con la terraza panorámica más grande de Florencia, mostrando el río Arno, colinas y tejados. Diseñado por Martin Brudnizki en tonos toscanos, rinde tributo a Cosimo de Medici. El chef Marco Migliorati eleva la cocina local con platos como Steak Cosimo o pescado fresco preparado en mesa, más Negronis teatrales al atardecer.
Casa Brera, Milán: Piscina infinita sobre el Duomo
En la octava planta, Etereo Sky Bar & Restaurant deslumbra con vistas 360º al Duomo, Galleria, Castello Sforzesco y Porta Nuova. Su piscina al aire libre, tumbonas y barra de mármol rojo crean un oasis social fluido entre interior y exterior. Abierto diario, sirve desayunos memorables, cocina mediterránea y cócteles creativos.
W Edimburgo: Noches festivaleras con castillo de fondo
Desde la planta 12, W Deck (abre 1 junio) ofrece las mejores panorámicas de Edimburgo: castillo, Arthur’s Seat y Calton Hill. Perfecto para los festivales de verano, culminando en Fringe y Royal Military Tattoo, sus «W Sunset Sessions» los viernes (19-22h) traen DJ, acústicos locales, cócteles y bites ligeros.
The Stratford, Londres: Fuego japonés sobre el Olímpico
Kokin, en la séptima planta, trae cocina japonesa contemporánea de Daisuke Shimoyama con vistas al este londinense y el Parque Olímpico 2012. Enfocado en leña y carbón, destaca ostras ahumadas, Anago Chawanmushi, Fish & Chips reinventado y Wagyu Sukiyaki, ideal para almuerzos o cenas veraniegas.