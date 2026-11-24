A escasos minutos del aeropuerto y frente a IFEMA Madrid, ha abierto sus puertas el Novotel Madrid Feria and Airport, un establecimiento diseñado para integrar trabajo, descanso y la experiencia de la ciudad. Su ubicación privilegiada permite participar en ferias, tomar un vuelo o acceder al centro de Madrid sin necesidad de cambiar de alojamiento.

Este hotel también se anticipa a lo que está por venir en la capital. El futuro circuito Madring, que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026, se sitúa adyacente al recinto ferial. Así, el hotel se presenta como la opción ideal para viajeros de negocios, familias, asistentes a eventos de gran magnitud y el público local.

Dos hoteles bajo una misma dirección

El proyecto reúne el antiguo Novotel Madrid Campo de las Naciones y Pullman Madrid Feria en un conjunto de 426 habitaciones y suites. La renovación del espacio da vida a dos edificios, cada uno con una personalidad distinta: Plaza Hub ofrece un ambiente más informal y familiar, mientras que Deluxe Hub proporciona una experiencia más sofisticada.

El estudio de diseño madrileño Stone Designs ha revitalizado los espacios comunes de Deluxe Hub, incorporando elementos de los años sesenta. Por su parte, Hypothesis se ha encargado del diseño de las habitaciones, pensadas para estancias breves, viajes de negocios y vacaciones familiares. Algunas configuraciones permiten que dos menores de hasta 16 años se alojen gratis, dependiendo de las condiciones de la reserva.

El hotel dispone de aproximadamente 1.700 metros cuadrados en lo que se ha denominado Social Hub. Este espacio combina la recepción, áreas de trabajo, zonas para reuniones, opciones de restauración y rincones de descanso. La idea busca atraer no solo a los viajeros bleisure, que añaden tiempo libre a sus viajes profesionales, sino también a los madrileños que deseen comer, trabajar o encontrarse sin necesidad de alojarse.

Quivira destaca la cocina madrileña

La propuesta gastronómica ocupa un papel central en este nuevo hotel con Quivira, un restaurante dirigido por el chef Luis Bello. Su menú ofrece una reinterpretación de la cocina madrileña y española, utilizando técnicas modernas e influencias internacionales, sin limitarse únicamente a los huéspedes del hotel.

El establecimiento aspira a convertirse en un referente culinario en los alrededores de IFEMA. Puede ser utilizado como un comedor para comidas de negocios, un punto de encuentro tras un congreso o un lugar para celebrar ocasiones especiales. Stone Designs también ha integrado referencias de la época dorada de la aviación y las cabinas de primera clase de los años ochenta, con ventanales que evocan ojos de buey y una paleta de colores cálida.

La propuesta gastronómica es especialmente conveniente durante ferias y congresos, ya que su proximidad permite evitar desplazamientos innecesarios. Para quienes dispongan de más tiempo, el bar y las zonas sociales invitan a prolongar la sobremesa o a trabajar con una copa en mano antes de explorar la ciudad.

Una base acogedora para explorar Madrid

El hotel se ubica en la calle de Ámsterdam, en Campo de las Naciones, junto al recinto ferial y a un paso del Parque Juan Carlos I. La estación Feria de Madrid, perteneciente a la línea 8 del Metro, se encuentra a pocos minutos a pie y permite una conexión directa con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Además, el trayecto facilita el acceso al centro, que se sitúa a aproximadamente media hora en transporte público.

La conexión por carretera también es sencilla gracias a la M-40. Esta combinación de opciones convierte al establecimiento en una alternativa ideal tanto para quienes llegan en avión como para aquellos que necesitan moverse por el norte y este de la región.

Servicio Propuesta Habitaciones 426 habitaciones y suites Reuniones 16 salas con capacidad para hasta 380 asistentes Ocio Dos piscinas exteriores y gimnasio Ubicación Junto a IFEMA y la estación Feria de Madrid Gastronomía Restaurante Quivira, dirigido por Luis Bello

Las 16 salas de reuniones consolidan el perfil MICE del hotel, con capacidad para grupos de hasta 380 personas. Tras una intensa jornada de trabajo, las dos piscinas exteriores y el gimnasio ofrecen un respiro sin necesidad de abandonar el complejo.

El nuevo circuito Madring incrementa el atractivo de la zona. Con una extensión de 5,4 kilómetros y 22 curvas alrededor de IFEMA, albergará el Gran Premio de España entre 2026 y 2035, de acuerdo con el acuerdo firmado para la vuelta de la Fórmula 1 a la capital. La primera carrera está programada para septiembre de 2026, un evento que seguramente aumentará la demanda en la oferta hotelera de la zona.

En definitiva, Novotel Madrid Feria and Airport se presenta como un punto de partida práctico para descubrir Madrid o atender una agenda profesional, donde avión, ferias, gastronomía, deporte y descanso se concentran en un solo lugar.