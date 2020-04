Hosteleria: el ‘Plan Sánchez’ es una ruina que obligará a cerrar a 100.000 restaurantes

La limitación de aforos es la ruina para el sector de la hostelería».

Así de contundente se muestra José Luis Yzuel, el presidente en la patronal Hostelería de España tras conocer el plan de desescalada anunciado por el Gobierno socialcomunista PSOE-Podemos.

«Estamos hablando de muchas pequeñas empresas que como mucho tenían liquidez para dos meses. El plan anunciado puede arrastrar al sector a la ruina y duplicar el número de establecimientos que no van a poder abrir».

. Hostelería de España había previsto incialmente el cierre del 15% de los locales, unos 40.000, pero esto significaría que habría un total de 80.000 que no volverían a abrir nunca más sus puertas.

El presidente de la patronal asegura que el sector siente «sorpresa e indignación» ante las medidas anunciadas.

«La apertura del 30% del aforo es inviable, no se puede abrir todo el local así, no da ni para pagar la luz», asegura. «Es una tomadura de pelo que hablen de desescalada sin haber comunicado ninguna de las medidas que les hemos pedido y en estas condiciones no vamos a abrir».