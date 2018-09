Tesla: Este tuit que va a salir carísimo a Elon Musk

La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, sus siglas en inglés) ha presentado este jueves cargos contra el fundador de la compañía automovilística Tesla, Elon Musk, a quien acusan de fraude tras anunciar en Twitter el pasado mes de agosto de 2018 que se planteaba retirar a la empresa de la bolsa (Elon Musk aseguró que un Tesla podría recorrer todo EEUU sin un conductor a bordo, pero la realidad es otra).

La SEC, que ha presentado su demanda ante un tribunal neoyorquino, afirma que Musk se comportó de forma "temeraria", que su tuit era falso y engañoso, y que con esta acción dañó a los inversores de Tesla.

Tras conocerse la decisión de la Comisión de Bolsa y Valores las acciones de Tesla se precipitaban un 10,63% una hora después del cierre de la sesión bursátil de Wall Street, y se encuentra un 30% por debajo del mayor valor alcanzado en el último año, de 387,46 dólares por acción ( Elon Musk hundido: "Este ha sido el año más difícil y doloroso de mi carrera").

Las acusaciones se producen menos de dos meses después de que Musk publicara un tuit, el pasado 7 de agosto, en el que anunció que estaba "considerando privatizar Tesla a 420 dólares (la acción)", y añadió "financiación asegurada".

Tras este inusual anuncio, se desató una fuerte subida de las acciones de Tesla, que en pocos minutos subieron más de un 7 por ciento y llegaron a revalorizarse en un 11 por ciento al final de la sesión bursátil.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.