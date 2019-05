Por España circulan más de 6 millones de vehículos de más de 20 años

La cifra es mareante: El parque automovilístico español que, en teoría está en activo, suma los 33,33 millones de vehículos (Efecto Sánchez: el precio de la gasolina y del gasóleo sube hasta un 1,8% en pleno puente de Mayo).

Y el coche español más viejo que todavía está en activo, como recoge Cecilia Moya en 'El Economista' este 2 de mayo de 2019, se matriculó en 1901, según los datos de la DGT que tiene registrada una flota viva de 33,73 millones de vehículos (turismos, motos, camiones, autobuses, furgonetas, tractores....). De ellos, más de seis millones superan los 20 años de edad.

Actualmente, un total de 33.729.982 vehículos figuran en el parque español, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). Y, tal y como desembrollan los datos más recientes de la ITV, se calcula que en torno a un 20 por ciento de los vehículos españoles circulan sin tener la ITV vigente.

En este sentido, AECA-ITV estima que este comportamiento se da en el 17,71 por ciento de los casos en turismos particulares, en un 7,44 por ciento en camiones, un 52 por ciento de los casos en furgonetas, en un 21,20 por ciento de los autobuses, en un 58,89 por ciento de las motocicletas y en un 48,81 por ciento en el caso de los remolques.

Y es que, teniendo en cuenta la información registrada por la DGT, el parque español se remonta hasta el año 1901, con un turismo registrado en esta fecha. Es decir, con más de 118 años. Desde este periodo hasta el año 2019, aparecen vehículos anotados en cada uno de los años, con un total de 7.287.692 vehículos de más de 4 años, 4.954.795 de 5 a 9 años, 9.279.274 de 10 a 14 años, 5.845.475 de 15 a 19 años y 6.362.746 de 20 años.

Pero, como suponíamos, estas cifras no se corresponden con la realidad, ya que hay vehículos que no se utilizan -por diversas razones- pero que no están dados de baja, por lo que siguen contabilizando en el registro como coches activos y, por este mismo motivo, no es posible conocer con exactitud los coches que realmente conforman el parque de este país.

En este sentido, la DGT explica a este medio que no es una "obligación ciudadana" dar de baja a los vehículos aunque estén inactivos, pero que tampoco pueden circular sin tener al día la ITV y el Impuestos de Circulación.

Además, desde Tráfico aclaran que tampoco está permitido tener un vehículo en desuso estacionado en la calle por motivos de contaminación: solo podría estar en garajes o lugares cerrados.

La DGT advierte de que no se pueden dejar abandonados coches en la calle.

Cuenca, el parque más antiguo

Aunque en la DGT no existe una categorización por años del parque de turismos españoles, la organización sí que ofrece entre sus datos una separación por provincias españolas y por el número de turismos que hay en éstas con sus diferentes distintivos. A este respecto, Cuenca es la provincia de España con más turismos con etiqueta A, o lo que es lo mismo, sin distinción, con un 48,6 por cierto, lo que se traduce en coches que tienen más de doce años de antigüedad. A la provincia manchega le sigue Zamora, con un 47,9 por ciento de coches sin distintivo, y casi con la misma cifra, Melilla, con un 47, 6 por ciento.

Madrid, la flota más joven

Por otro lado, Madrid es la provincia española con menos turismos sin distintivo, con un 25,5 por ciento, lo que podría traducirse como el lugar con el parque más nuevo. A la Capital le sigue Las Palmas de Gran Canaria, con un 26,7 por ciento, y Barcelona, con un 28,4 por ciento.

Madrid, la provincia a la cabeza del coche eléctrico.

Respecto a los coches eléctricos, Madrid se sitúa a la cabeza, con un 0,38 por ciento del total de la flota con etiqueta Ceros. Después, encontramos Barcelona, con un 0,16 por ciento de coches con etiqueta cero, y en tercer lugar, Las Islas Baleares, con un 0,12 por ciento. Sin embargo, en el lado opuesto, aparece de nuevo Cuenca como la provincia española con el parque más bajo de turismos eléctricos, con 0,015 por ciento, seguida de Huelva, con 0,017 por ciento, y Cáceres, con 0,019 por ciento. No obstante, el parque total de turismos español cuenta, actualmente, con un 0,11 por ciento de turismos con etiquetado cero. Una cifra que sube por momentos.

Cadiz está a la cabeza de las etiquetas B.

Respecto a la distinción B, Cádiz encabeza la lista como la provincia con más turismos con esta etiqueta, con un 42,1 por ciento, seguida de Sevilla, con un 41,2 por ciento y por Huelva, con un 41,1 por ciento. En el otro lado de la tabla encontramos a Melilla, con 26,6 por ciento de turismos con etiqueta B, Las Palmas, con 27,1 por ciento y Santa Cruz de Tenerife, con 28,3 por ciento.

Santa Cruz de Tenerife está en cabeza de las etiquetas C.

Asimismo, Santa Cruz de Tenerife da un giro drástico en la etiqueta C, pues es la provincia que encabeza la lista con más distinciones de este tipo, con un 38,8 por ciento, seguida de Madrid, con 37, 3 por ciento. Por otro lado, Cuenca reaparece en la encuesta como la provincia con menos turismos con distinción C, con 14,8 por ciento, seguida de Zamora, con 16,1 por ciento.

Madrid es la provincia con más vehículos ECO.

Para finalizar con la categorización de etiquetas, Madrid, con un 2,66 por ciento, vuelve a liderar la lista como la provincia con más etiquetas eco del país, es decir, coches considerados limpios, que pueden ser de gas e híbridos. Así, en el lado contrario de la tabla, Santa Cruz de Tenerife, con 0,045 por ciento de coches con etiquetado eco.