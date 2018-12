El 'fake' de Madrid Central: Ni policías, ni multas, ni nada más que fanfarria

Fracaso en la puesta en marcha de Madrid Central: este viernes entraba en vigor el proyecto estrella de Manuela Carmena, que supone limitar al tráfico un área de 472 hectáreas del centro de la capital (Madrid Central: Guía para intentar sobrevivir a las trampas de Carmena y los de Podemos).

Sin embargo, ni agentes de movilidad ni de Policía Municipal vigilaban a primera hora los puntos de acceso.

Así las cosas, los coches y motos entraban y salían de Madrid Central con absoluta normalidad.

Y es que, según dice ahora la responsable de Movilidad y Medio Ambiente en el Ayuntamiento, lo que no se quiere es trasladar una imagen de "zona blindada" en Madrid Central, por lo que la presencia policial estará distribuida para informar.

Pero ni en la glorieta de San Bernardo, ni en la de Bilbao, ni en Alonso Martínez y tampoco en Colón encontramos ni un agente al que preguntar.

Según Inés Sabanés lo que pretenden en el Consistorio es "no tanto poner puntos de control que retrasen la fluidez de tráfico", sino "tener una actuación de agentes de movilidad mucho más informativa y distribuida" y, más aún, "cuando Madrid está en un periodo especial en la ciudad como el prenavideño".

A esta ausencia total de presencia policial se suma la moratoria para interponer multas en caso de incumplimiento de la medida, previstas a partir de marzo. Todo ello ha contribuido a que el tráfico sea similar al de otras jornadas en la capital.

Madrid Central no es el Apocalipsis porque los madrileños nos adaptamos a todo. Hemos sobrevivido a 4 años de Podemos y sobreviviremos a esto. Eso sí, ni la contaminación se va a reducir un 40% como vende Carmena ni habrá menos coches en la ciudad, solo se moverán de zona 👇🏻 pic.twitter.com/ewTfBJeCfR

La alcaldesa, que se dio al mediodía un paseo para inaugurar esta medida a bombo y platillo, dijo a primera hora en una entrevista en la Ser que "todo va fluyendo como se esperaba" y que hay una disminución del tráfico privado.

Manuela Carmena señaló que están mirando "constantemente" las pantallas de tráfico y hablando con los responsables de la puesta en marcha de la primera fase. Así, pudo afirmar que hay menos tráfico privado y que en la calle se ve mucho "coche blanco", en referencia a los taxis.

🔴🔴🔴 No podemos hablar de la entrada en vigor de #MadridCentral porque ha sido una entrada fake. Sin policías, sin agentes de movilidad y sin limitaciones o prohibiciones para acceder al Centro. Solo un Gobierno haciéndose la foto, que es lo que mejor se le da. pic.twitter.com/xI4Unec04x





Ha sido un "fake"

José Luis Martínez Almeida, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid calificó de "fake" la entrada en vigor de Madrid Central.

Y es que la puesta en marcha de este proyecto no se producirá hasta que se apliquen "de verdad" las restricciones de circulación en el distrito Centro.

"Los ciudadanos han podido seguir circulando por el distrito Centro porque no había un solo policía ni agente de Movilidad que les impidiera la entrada. Como suele hacer este gobierno, lo que quería era la foto... parecía que no tenían ningún interés en que de verdad entrara en vigor, porque una cosa es la foto y otra las consecuencias de la entrada en vigor de Madrid Central. Y este gobierno se quiere quedar con la foto pero no se quiere quedar con las consecuencias".