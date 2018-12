Las víctimas del caótico Madrid Central de Carmena son los más débiles: camareros, trabajadores con horario de noche y personas mayores

Con la implantación de Madrid Central muchos son los afectados por la medida estrella de Manuela Carmena.--Madrid Central: Guía para intentar sobrevivir a las trampas de Carmena y los de Podemos--

La mayoría de ellos son personas trabajadoras, que se levantan a las 05:00 am para abrir su comercio. ¿Por qué la alcaldesa pone tantas dificultades a estas personas? ¿Es Madrid Central una medida para ricos?-Estas son las multas que te clavarán Carmena y los de Podemos si te metes por 'error' en Madrid Central-

Con la restricción al tráfico en el centro de la capital, sólo pueden acceder al centro los vehículos no contaminantes. Unos vehículos que no todos pueden adquirir. Por lo tanto, acceder al centro será totalmente complicado para todos ellos.Bus-VAO en la A-5

Periodista Digital ha podido recoger varios testimonios de algunos de los afectados por Madrid Central:

- Camarero de 'El Brillante': "Vivo en El Casar de Talamanca (Guadalajara) a 50 kilómetros de Madrid. Sin vehículo, es imposible venir hasta aquí. Para entrar a las 5.15 horas, salgo de casa a las 4.15. El primer autobús de línea que finaliza en Plaza de Castilla comienza su ruta a las 5.50 horas, luego, enlazaría con el metro. No tengo alternativa, tendría que dejar el trabajo".

Eso decía Francisco Montero, camarero de el bar El Brillante al diario ABC. El bar situado en la glorieta de Atocha, está justo en la frontera de la zona restringida. "Que conste que no me parece mal la iniciativa siempre y cuando se den soluciones y se amplíen los horarios de los transportes públicos".

- Recepcionista de un hotel: "Ahora dejo el coche en un aparcamiento particular por 30 euros al mes. Pero cuando empiecen a multar de verdad no podré hacerlo: a cada matrícula le corresponderá una plaza. Y, si vives en el quinto pino, como yo, toca fastidiarse.No puedo dejarlo en un parking público porque me saldría por un ojo de la cara. Y, para colmo, a mi coche no le corresponde ninguna pegatina medioambiental, así que me tendré que buscar la vida porque no puedo comprarme un coche", agregó Fermín Rivas al diario ABC.

- Repartidor: "A nosotros nos afecta mucho. Al entregar los pedidos sufrimos mucho. El horario de entrega es muy limitado, antes teníamos la tranquilidad de que no nos iban a multar y podíamos acceder al centro sin ningún problema. Ahora nuestros puestos de trabajo están en peligro. También es imposible comprar una furgoneta de cero emosiones. No sabemos que va a pasar con nosotros".

- Representante de un colegio: "Los padres de nuestros alumnos están totalmente descolocados. No tienen nada de información, el Ayuntamiento no ha dado unas directrices claras. El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotros para organizar los permisos, pero muchas familias se quejan, ya que creen que esto es simplemente un parche y lo que se necesita es una solución clara y definitiva. Además, el Consistorio está diciendo a los padres que nos presionen a nosotros, para que les hagamos certificados, unos certificados que nosotros no tendríamos que hacer. En definitiva, el Ayuntamiento no da información, ni al colegio ni a las familias".

- Gerente de un párking: "Lo que estamos viendo es que hay un descontrol absoluto. Con esto de que no van a poner multas hasta febrero, la gente sigue pasando al centro. A nosotros, esta medida nos afecta muy negativamente. Hemos tenido que cambiar las cámaras e instalar el sistema informatico de detectar matrículas que cuesta 50.000 euros. Nosotros hemos tenido que hacernos cargo de todos los gastos. El Ayuntamiento no ha dado ninguna solución, simplemente da dos opciones: La primera es que, lo podemos hacer de forma manual, registrando la entrada de los coches y al final del día entregarlas al Ayuntamiento, y eso es imposible. Y la otra manera es de forma automática que es la que finalmente impone el Ayuntamiento".

Respecto al alquiler o venta de las plazas de garaje, si se está viendo que los residentes, preguntan por el alquiler de las plazas y lógicamente con la entrada de Madrid Central, el precio tanto de venta como de alquiler ha aumentado".

- Vecina mayor del centro: "Soy una persona mayor, y viene una chica a mi casa. Es la que se encarga de cuidarme y hacerme la compra. Ella tampoco puede andar mucho, y siempre que viene la tienen que traer y recoger en coche. El problema es que ella vive en Móstoles y para llegar hasta el centro es necesario que llegue en coche y ahora con la medida de Carmena es imposible. El Ayuntamiento no ha pensado en las personas mayores, es un infierno. Estamos indignados."

- Usuaria habitual del transporte público: "Suelo utilizar el metro y la EMT y es un caos. Por la mañana, los autobuses están llenos, y es imposible subirse. Muchas veces he tenido que llegar tarde al trabajo. Decían que iban a poner más autobuses y es falso. No he notado ningún cambio, la frecuencia de los autobuses es la misma y por las mañana todo es un desastre. Deberían aumentar la frecuencia y la flota como prometieron".