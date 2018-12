¿Sabes que está prohibido circular con coches sin distintivo de la DGT?

Así son las nuevas normas de tráfico. La almendra central de Madrid quedará hoy blindada al tráfico más contaminante. Una batería de agentes de Movilidad y policías municipales velarán por que se cumplan las restricciones marcadas en el escenario 2 del nuevo protocolo anticontaminación, que aprobó el pasado lunes el gobierno de Manuela Carmena. El Ayuntamiento de la capital tomó esta decisión al superarse en la noche del pasado lunes los 200 microgramos por metro cúbico durante tres horas consecutivas en tres estaciones de diferentes de la red de vigilancia de calidad del aire, además de que las previsiones meteorológicas entonces eran desfavorables, según recoge Marta R. Domingo en ABC.

A la prohibición de circular a más de 70 kilómetros por hora en la M-30, que se activó ayer cuando se aplicó el escenario 1, se suma hoy que ningún vehículo sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) podrá conducir por la autovía de circunvalación ni en su interior. También se impedirá aparcar en el Servicio de Aparcamiento Regulado (SER) a los vehículos que no sean Eco o Cero. De incumplir el reglamento, los conductores se exponen a multas de 90 euros (45 euros, por pronto pago). Ver el BUSCADOR.



Perímetro afectado: ocho distritos implicados

Las restricciones incluidas en el escenario 2 del nuevo plan anticontaminación afectan al conocido como tercer cinturón, la M-30, y los ocho distritos a los que abarca. Estos son Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí y parte de Moncloa-Aravaca.



Coches y motos permitidos: Cero, Eco, C o B

Quienes tengan un vehículo de gasolina matriculado antes del 1 de enero de 2000 o diésel anterior al 1 de enero de 2006 no podrán acceder a la M-30 ni su interior, puesto que con estas características están fuera de la clasificación de la DGT. Bajo esta circunstancia se encuentran 1.792.208 vehículos, según los últimos datos del parque móvil madrileño. En el caso de las motocicletas, las que carecen de etiquetas son las más numerosas del registro, ya que existen 135.812 en la región. En cuanto a los ciclomotores, son 45.936 los que no tienen derecho a distintivo en Madrid. Si a su vehículo, moto o turismo, le corresponde la etiqueta B, C, Eco o Cero emisiones podrá circular por todo el perímetro sin restricciones. La limitación comenzará a aplicarse a las 6.30 horas y concluirá, si el episodio se ha mitigado, a las 22 horas.



Cómo aparcar en la calle: sólo los Eco y los Cero

Solo podrán estacionar en el SER quienes tengan un vehículo ECO, es decir, híbridos de gas natural, no enchufables o enchufables con menos de 40 kilómetros de autonomía; o los Cero emisiones, los eléctricos de batería o los híbridos enchufables. En el primer caso, sólo hay matriculados 50.858 coches, y, en el segundo, apenas 4.516 vehículos. En cuanto a las motos, hay 51 Eco y 1.574 Cero. No hay registrado ningún ciclomotor Eco y Cero sólo alcanzan los 897, según el último recuento de la DGT.



No es necesario mostrar la pegatina

Los agentes de Movilidad, policías municipales y radares de la M-30 controlarán el acceso de los vehículos a través de sus matrículas. Con ese dato, el Ayuntamiento puede conocer la etiqueta que le corresponde a cada vehículo. La DGT no obliga a llevar expuesta la pegatina hasta el 24 de abril, por lo que mañana no será necesario llevarla pegada en el parabrisas.



Refuerzo de la EMT: 55 líneas más

El Consorcio Regional de Transportes aprobó ayer un dispositivo de refuerzo que supondrá poner en marcha 55 líneas autobuses más de la EMT y otros 100 interurbanos. El servicio se incrementará especialmente en la hora punta matinal y en las rutas que unen la periferia con el centro y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los distritos externos a la almendra central. A este dispositivo se une el aumento de 32 líneas más por la campaña de Navidad.



Paros parciales en Metro: líneas 6 y 10

La activación del segundo escenario del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento coincide, además con la tercera jornada de paros parciales convocada por el Sindicato de Maquinistas del suburbano madrileño. Hoy estarán afectadas las líneas 6 y 10 (entre las paradas de Tres Olivos y Hospital Infanta Leonor), de 5.30 a 9 horas. No obstante, los servicios mínimos impuestos por Metro Madrid ascienden al 79 por ciento.



Excepciones: movilidad reducida y profesionales

Quedarán fuera de las prohibiciones los conductores de transporte público colectivo, los servicios de emergencias, vehículos de personas con movilidad reducida, de profesionales cuya hora de inicio o de fin de jornada laboral esté fuera del horario de cobertura del transporte público previa autorización. También se libran los comerciales e industriales de distribución urbana de mercancías y algunos vehículos especiales (grúas, servicios funerarios, adaptados para la retransmisión de radio o televisión o vehículos blindados).



Previsiones meteorológicas: lluvia para mañana

Las lluvias que mañana afectarán a casi todo el país dispersarán los gases acumulados en la atmósfera propiciando una notable disminución de los niveles de contaminación en Madrid, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La estabilidad meteorológica de los últimos días sobre la península impedía que los vientos y las precipitaciones limpiaran la atmósfera. Ante esta previsión, es improbable que el Ayuntamiento eleve las restricciones al escenario 3, que impiden la circulación en todo el término municipal a los coches y motos que carezcan de distintivo ambiental de la DGT. Cuando llueve, según explicaron a Efe desde Aemet, el viento y la lluvia arrastran las partículas contaminantes, especialmente las que proceden de calderas y vehículos.